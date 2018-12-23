DHA YURT BÜLTENİ-15

Fatih Mahallesi 1901 sokaktaki tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Doğan Gençoğlu, iki gündür evinden çıkmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen komşuları, Gençoğlu'nun evine gitti. Defalarca kapıyı çalan komşuları açan olmayınca, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde Doğan Gençoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Gençoğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir çalışma yaptı. Gençoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeyken birden alev aldı. Kısa sürede büyüyerek tüm otomobili saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atların nehridi bekleyişleri

- AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: SİİRT-DHA)

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İZMİR YENİ FOÇA'DA OLTAYLA 42 KİLOLUK KILIÇ BALIĞI YAKALADILAR

İZMİR Yeni Foça'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Balıkları tekneye çekerken zor anlar yaşayan balıkçılar, dana sonra balıklarla poz vererek kazançlı bir avlanmanın keyfini yaşadılar.

Bugün saat 11.30 sıralarında, İbrahim Gecekuş ve 2 balıkçı arkadaşı Yeni Foça Gencerli bölgesinde tekneyle balığa çıktı. Bir süre denizde vakit geçiren balıkçılar, olta ile ilk önce 42 kilo daha sonra da 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Özellikle büyük olan kılıç balığını tekneye çekmede büyük güçlük yaşan balıkçılar, yarım saatten fazla mücadele ettiklerini belirttiler. Şans eseri 42 ile 25 kiloluk kılıç balığı tutan balıkçılar, şaşkınlığını gizleyemezken, kazançlı bir avlanmanın da keyfini çıkardılar.