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DHA YURT BÜLTENİ -15

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 18:59 | Son Güncelleme

OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 3 YARALI BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 3 YARALI

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nun Doğancı Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Gerede ilçesi yönüne giden Yücel Yalçın yönetimindeki 14 KN 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fikret Bakay idaresindeki 14 KH 920 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Yusuf İslam Bakay ve otomobilde bulunan Fatmanur Yalçın yaralandı. Otomobil sürücüsü Yücel Yalçın ise kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yapan araçlar
-Detaylar

Haber-Kamera: Semih KABASAKAL/YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)

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ÇILDIR GÖLÜ BUZLA KAPLANDI

DONDURUCU soğukların etkili olduğu Ardahan'dan Çıldır Gölü buz tuttu. Yüzeyi 10 santim buz tabakası kaplayan gölde, balık avlayan ve kızakla tur düzenleyen vatandaşlar, buzun daha da kalınlaşmasını beklediklerini söyledi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 28.7 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde ise 23.2 dereceyi gösterdi. Damal ilçesinde sıfırın altında 20.4, Çıldır ilçesinde sıfırın altında 22.6, Hanak ilçesinde sıfırın altında 23.4 ve Posof ilçesinde sıfırın altında 12.9derece olarak ölçüldü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi de hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 22.6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 10 santim buz tabakası ile kaplandı.

123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde balık avlamak için ve atlı kızakla gezinti yapmak için buz kalınlığının daha da kalınlaşmasını beklediklerinin söyleyen Atalay’ın yeri restoran’ın sahibi Atalay Uzunkaya “Buz kalınlığının istenildiği seviye ulaşması ile birlikte tüm yerli ve yabancı turistlerin gelip Çıldır gölünün görmesini ve bu zevki tatmasını istiyorum" dedi.

Atlı kızakçılar Tuncer Aydemir ve Tekin Akçay, “Geçte olsa Çıldır gölü buz tuttu. Bundan sonra bizlerin üzerine düşen gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde karşılamak ve donan göl üzerinde Atlı kızak keyfi yaptırmak. Herkesi Çıldır gölüne bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Donan Çıldır Gölünden görüntü
-Atlı kızakçılarla röp.
-Göl üzerinde gezen vatandaşlardan görüntü
-Göl kenarında bekleyen atlı kızaklardan görüntü
-Atalay Uzunkaya ile röp.
-Detay görüntüler

Haber-Kamera

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