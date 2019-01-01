DHA YURT BÜLTENİ -15

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, "Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı. Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna 152 tipi uçak olduğu, İstanbul'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi. PİLOT: MOTOR DURDU Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile yanındaki Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, "Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı. Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna 152 tipi uçak olduğu, İstanbul'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel Havaalanı'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Düşen uçağın görüntüsü

Pilot ve uçakta bulunan kadının hastaneye getirilmesi

Pilotun konuşması

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU

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Denizlililer naylon poşet uygulamasına hazırlıksız yakalandı

Denizli'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulama kimi vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken bazıları tarafından ise eleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki alışverişlerde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Marketlerde çalışan görevliler, alışveriş yapan vatandaşları ücretli poşet uygulaması konusunda bilgilendirdi. Yeni uygulama kimi vatandaşların tepkisini çekerken kimilerinin ise desteğini aldı.

Bazı vatandaşlar, markete bez torbalarını alarak giderken, bazıları ise 25 kuruş ücret karşılığında plastik poşet alarak alışverişini tamamladı. Markete gelen bazı vatandaşların aldıklarını poşete koymak yerine elinde taşıyarak ayrılması dikkati çekti.

Bir markette kasiyer olarak çalışan Ahmet Daltar, müşterilerin bazılarının yeni uygulamadan habersiz olduğunu belirtip, "Bazı müşterilerimiz elinde poşetle markete geldi. Bazıları ise aldıklarını kucağına doldurup gitti. Ama genel olarak uygulamaya herkesin olumlu baktığını gözlemledik" dedi.

Markette alışveriş yapanlardan Hazret Koçyiğit ise uygulamayı eleştirerek, "Uygulamanın paralı olması yerine farklı bir yöntem seçilebilirdi. Sonuçta insanlar bunu paralı olsa da alacaklar. 25 kuruş insanlar için büyük bir maliyet değil. Bunun için farklı bir yol bulunmalı" diye konuştu. Hatice Tıkır ise evden çuval getirip alışverişlerini öyle yapacaklarını söyledi. Hüseyin Tekin ise, "Gerekirse çarşıdan 1 kilo poşet alıp kullanırız" dedi.