DHA YURT BÜLTENİ-15

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu nedeniyle gözlerin çevrildiği Suriye'nin Menbiç kentinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bekleyişi devam ediyor. Elleri tetikte görev yapan ÖSO güçleri, Menbiç'i de teröristlerden temizlemek istediklerini ifade etti.TSK tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütlerinden arındırılan Cerablus ile teröristlerin halen faaliyette bulunduğu Menbiç'i birbirinden ayıran Sacur Çayı bölgesindeki cephelerde, ÖSO mensuplarının elleri tetikte nöbetleri devam ediyor. TSK'nın zırhlı araç ve personel sevkiyatının sürdüğü Cerablus'a komşu Menbiç sınırında 24 saat teröristleri adım adım takip eden ÖSO güçleri, bir an önce Menbiç ve Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizleyerek özgürleştirmek istediklerini ifade etti.Teyakkuz durumunda olduklarını ve operasyon için talimat beklediklerini anlatan ÖSO mensupları, Türkiye sınırındaki tüm yerleşim alanlarını Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesindeki gibi huzura kavuşturmayı ve zorunlu göçe maruz kalanların evlerine dönmesine olanak sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. PKK/YPG'li teröristlerin ise hem Menbiç hem de Ayn-el Arap bölgesinde panik halinde oldukları belirtildi. Teröristlerin nöbet tutmayı, yeni mevzi, siper, hendek ve tünel kazmayı sürdürdükleri görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Sacur Çayı bölgesi

- ÖSO askerleri

- Eli tetikte olan askerler

- Muhabir anonsu

- Genel ve detay görüntüler

Taylar YILDIRIM, Yılmaz BEZGİN-SURİYE/DHA

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3)KİLİS'TEN SINIR HATTINA ASKERİ SEVKİYAT

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'teki askeri birliklerden Suriye sınırındaki diğer bölgelere sevkiyat yapıldı.Elbeyli'deki askeri bölgeden yola çıkan, aralarında obüs ve tankların da bulunduğu zırhlı araçlar, güvenlik önlemleri arasında Gaziantep yönüne gitti. Son zamanlarda yoğun devam eden sevkiyatlar kapsamında obüs ve diğer zırhlı araçların Şanlıurfa ve Mardin sınırındaki birliklerde konuşlandırıldığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun gelişi

- Konvoyun seyir etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:274MB

4)SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN OTOMOBİLDEKİ KADINI, AYNI YERDE KAZA YAPAN 2 GENÇ KURTARDI

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde önünde takla atan otomobile çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu çevirdiği otomobil yol kenarındaki su birikintisine girdi. Suya gömülen araçta boğulma tehlikesi geçiren sürücü Leyla Fakılı'yı (30), aynı noktada refüje çarpan cipin sürücüsü ve arkadaşı kurtardı.Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Mükremin Köyü mevkisinde meydana geldi. Sorgun yönüne giden Musa Açıkel (54) yönetimindeki 66 HN 056 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Bu sırada aynı yöne giden Leyla Fakılı'nın kullandığı 06 BEG 493 plakalı otomobil, önünde kaza yapan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında açılan çukurda oluşan su birikintisine girdi. Leyla Fakılı, 2 metre derinliğindeki suya gömülen araçta boğulma tehlikesi geçirdi.

Bu sırada aynı noktada kontrolden çıkan Emre Gököz (24) yönetimindeki otomobil, refüje çıkarak durdu. Yara almadan kurtulan Emre Gököz ve yanında bulunan arkadaşı Okan Gümüşbıçak (25), suyun içindeki aracı fark edip müdahale etti. Suya giren iki genç, otomobilin arka camını kırarak Leyla Fakılı'yı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan Leyla Fakılı ve diğer otomobilin sürücüsü Musa Açıkel, çağrılan ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suya düşen otomobil vinç yardımıyla çıkarlırken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.