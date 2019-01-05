DHA YURT BÜLTENİ -15

"Katilin yakalanmasında yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah gereken cezayı alır. İki tane geleceğe umutla bakan canı, birbirinden değerli iki kızı parçalayarak öldüren bu vahşinin gerekli en büyük cezayı almasını istiyorum. Kimsenin geleceğini elinden alınmamasını ve bu tür kişilerin canilere örnek olacak ceza almasını talep ediyorum. Bütün yetkililerimize, bu konuda yardımcı olan herkese teşekkürlerimi bildiririyorum. Büyük bir ceza almasını talep ediyorum."

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde etkili yoğun sis nedeniyle sürücüsünün fark etmediği çukura giren otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kahta-Siverek karayolu Narince köyü yakınlarında meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Kasım Çelik'in kullandığı 31 RU 353 plakalı otomobil yoğun sis nedeniyle yolda fark edilmeyen çukura girerek kontrolden çıktı. Takla atarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Çelik ile otomobildeki 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtulurken ismi henüz öğrenilemeyen eşi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Kasım Çelik, yoldaki çukura girdikten sonra kontrolü yitirdiğini ifade ederek, "Yolda sis vardı. Normal seyir halinde gidiyordum. Sisten dolayı görüş mesafesi çok azdı. Aniden önümdeki çukura girince araç kontrolümden çıktı. Taklalar atıp şarampole düştük. Allah için verdiğimiz sadakamız vardı. Yoldaki bu çukurların acilen doldurulması lazım. Aksi takdirde büyük kazalar yaşanabilir" dedi.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının kesinleşmesinin ardından bir takım temaslar için Ankara'ya giden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey döndüğünde Bursalılarla buluştu. Kent meydanında toplanan Bursalılar Bozbey'i meşaleler, pankartlar ve sloganlarla karşıladı. Bozbey'e Bursalılara hitap ettiği konuşmasında CHP Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın ile CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş'ta eşlik etti. Bozbey yaptığı konuşmada, "Sizlerin desteği ve isteğiyle buradayız. Hizmet ve Bursa’yı gülümsetmek için buradayız. Tarih boyunca hep önder olmuş, Yenişehir, İznik’i ile başkent olmuş Bursa. 17 ilçesiyle Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa” dedi.

Yapılar yüzünden Bursa’nın simgesi Ulu cami’nin, Tophane bölgesinin görünmediğini söyleyen Bozbey, "Bursa 60’lı yıllardan kurulan ilk fabrikalardan itibaren çehresi çok değişti. Uzun süreden beri var olan ulaşım, kentsel dönüşüm, çevre, işsizlik, turizm sorunu yok mu? Bu güzel kentte çok güzel eserler ve miraslar var. Hangileri ortada. Bunları ortaya çıkaracağız. Tüm bunları değerlendirdiğimizde Bursa’da birlikte yönetim sorunu var. Kimse kimseye sormuyor, danışmıyor ama bitişiğimizde Nilüfer örneği var, birlikte yönettik ne hale geldi. Birlikte, beraber, demokrasi içinde yönetmeyi Bursa’da da göreceğiz. Hep birlikte bunu sağlayacağız” şeklinde konuştu.

"BURSA YENİDEN YEŞİLE KAVUŞACAK"

31 Mart’ta Bursa'nın yeniden yeşili kavuşacağını söyleyen Bozbey, "Bursa’ya adanmış bir ömür var. Osmangazi’nin, Yıldırım’ın, Bursa’nın yüzü gülecek. Hepimizin yüzü gülecek. Burada olmayan yüz binlerin hangi partiye oy verdiği önemli değil, insan olması yeter. Bizim kalbimiz Bursa için atıyor. Bundan sonra kentin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi hepsi aynı olacak. Eşitsizliği kaldıracağız. Ötekileştirmeyi Bursa’da kaldıracağız. Çünkü biz insanız. Onun için birbirimize sarılacağız. Bütün sorunlarımızı birbirimize sarılarak çözeceğiz. Bursa’yı birlikte güçlü hale getireceğiz. Bursa bizimle gülümseyecek. O sene bu sene dostlar, buna inanın. O sene bu sene olacak. Birlikte başarma zamanı. Siz varsanız kesinlikle başarırız. Allah utandırmasın, yolumuzu açık etsin" dedi.