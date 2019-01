DHA YURT BÜLTENİ-15

Görüntü Dökümü

4)PİZZACI KURYESİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ÇUKUR KAPATILDI

SAMSUN'da dün kazada ölen pizzacıda paket servisi yapan Tolga Açıcı'nın (25), motosikletinin hakimiyetini kaybetmesine neden olan çukur kapatıldı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı meydana geldi. Bir pizzacıda paket servisçi olarak çalışan Tolga Açıcı, 55 BAP 07 plakalı motosikleti ile son servisini yaptıktan sonra dönüşe geçti. Açıcı yönetimindeki motosiklet, yolda oluşan çukura düşmesi sonucu kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Ağır yaralanan Tolga Açıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alan Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri de olay yerine geldi. Aydınlatma yetersizliği ve kaskın kalitesizliğinden yakınan dernek başkanı Arslan Soylu, "Kazanın olduğu yere bakacak olursanız, aydınlatmanın çalışmaması sebebiyle çukuru görme şansınız yok. Bu çukur bir can aldı, böyle giderse daha çok can alır. Bazılarına kolay geliyor olabilir ama ailesinin canı yanacak. İş yerinin kullandığı kask kalitesiz bir kask, belki ekipmanı daha sağlam olsa arkadaşımız şu an yaşıyordu" dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Samsun Eğtiim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrasında Açıcı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Açıcı, Trabzon'un Tonya ilçesi Büyükmahalle Mahalesi'nde dün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Öte yandan kazaya neden olduğu iddia edilen yoldaki çukur da dün asfalta yama yapılarak kapatıldı. Mahalle sakini Hasan Budak, yaklaşık bir aydır yoldaki bu çukurun mevcut olduğunu belirterek, "Zaten korkuyorduk. Birkaç sefer de ben arabayla girdim zaten bu çukura. Çocuğun ölümünden sonra bu çukur kapandı. Yazık günah değil mi? Bu ülkede ölen öldüğüyle mi kalıyor? Çok üzülüyorum. Belediye demek ki görevini yapmıyor. Yapsa bu çukur zamanında kapanırdı. Yukarda bir çukur daha var, orada dün kapandı. İş makineleri hala çalışmaya devam ediyor hatta. Bu çukurların kapanması için illa bir şey mi olması lazımdı? Buna bir nevi, 'suç bastırma' denir" dedi.

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)