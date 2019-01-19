DHA YURT BÜLTENİ -15

Bakan Varank: Ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz GEBZE(Kocaeli),(DHA)-TÜRKİYE Uzay Ajansı'nın düzenlediği Milli Uzay Programı Çalıştayı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Stratejik alanlardaki projelere katkı sağlamak üzere, ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz. Uzay ve havacılık alanlarında, Türkiye dışında çalışan ve alanında öncü olan araştırmacıları da bu programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz." dedi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün konferans salonunda düzenlenen Milli Uzay Programı Çalıştayı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarının önemine vurgu yaparak, düzenlenen çalıştayın Türkiye'nin ileri dönem çalışmalarında önemli bir yol haritası olacağını belirterek, "Gün boyu ortaya konan farklı fikir ve öneriler gelecek dönem yol haritamızı şekillendirmede önemli bir rol oynayacak. Buna yürekten inanıyorum. Bugün burada hep birlikte bir ilke şahitlik ediyoruz. 'Oradaydım' diyebileceğimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza gururla anlatacağımız bir işin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması 20 yılı aşkın süredir konuşulan bir husus. Bayrağında ay yıldız olan bir ülke için aslında ne kadar geç kalınmış değil mi? Dolayısıyla, bakanlığa gelir gelmez bu konu ilk gündem maddelerimizden biri oldu. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm tarafların mutabakatını alarak ajansımızı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurduk. Bakanlığımızın ilgili kurumu olan Türkiye Uzay Ajansı'nın merkezi Ankara'da olacak. Hukuki hazırlıklarımızı tamamlayarak, teşkilatı hızla kurmayı planlıyoruz. Ajansımız, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. Yurt içi eşgüdüm ve yönetişim görevi de çok önem verdiğimiz bir konu. Şöyle ki; dağınık yürüyen uzay ve uydu teknolojileri faaliyetleri artık tek elden koordine edilecek. Böylelikle farklı kurumların benzer projelere kaynak ayırmasının önüne geçilecek. Uzay teknolojilerine ilişkin projelerde rol oynayan, enstitülerimiz, üniversitelerimiz, firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu idarelerimiz, yani tüm paydaşlarımızla Türkiye Uzay Ajansı güçlü bir yönetişim modeli içinde çalışacaklar. Fırlatma teknolojilerinden yer istasyonlarına, elektronik istihbarat uydularından, küresel konumlama uydularına milli teknoloji hamlemizin stratejik adımlarına ajansımız öncülük edecek." dedi.

Türkiye Uzay Ajansı'nın stratejik projelerde önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Bakanı Varank, şöyle konuştu:

"Şu an devam eden TÜRKSAT 6A Haberleşme Uydu Projesi, metre altı çözünürlüğe sahip İmece Uydusu ve MİYEG yer istasyonu gibi stratejik projeler ajansın desteğinde daha etkin ilerleyecek. Şunu her daim akılda tutmak gerekiyor, bu işin çok ciddi bir ekonomik boyutu da var. Biliyorsunuz, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, hem birçok alt sektörle kesişiyor, hem de yaygın ve güçlü teknolojileri içinde barındırıyor. Dolayısıyla, bu alanda kazandığınız bir yetkinlik, ilgili alt sektörlere de ciddi geri besleme sağlıyor. Geliştirdiğiniz teknolojiler sosyo-ekonomik kalkınmaya büyük çapta katkı sağlıyor. Adeta bir çarpan etkisi oluşturuyor. Tabi işin daha da güzel yanıysa, bu etkinin yüksek katma değerli alanlarda olması ve bizi uluslararası rekabette yukarılara hızla taşıması. NASA'nın 2 binin üzerinde uzay teknolojileri bazlı yeni ürün çıkarması, bu noktada verilebilecek en iyi örneklerden birisi sanırım. MR cihazları, GPS, lazer ameliyatları ve kemoterapi uygulamaları gibi ürünler, bu alanda yapılan çalışmaların somut meyveleri oldu."

Türkiye'nin üst düzey araştırmacılar için cazibe merkezi olması yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsan kaynağımızı daha da artırıp, kabiliyetlerimizi ileri taşımak adına yüksek lisans ve doktora burs çağrılarına çıkılacak. Yeri gelmişken başvurusu hala açık olan vizyoner bir programımızdan bahsetmek istiyorum. Ülkemizi üst düzey araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek için uluslararası lider araştırmacılar programını açıkladık. Stratejik alanlardaki projelere katkı sağlamak üzere, ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz. Bu araştırmacılar akademi ya da özel sektör bünyesinde çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Uzay ve havacılık alanlarında, Türkiye dışında çalışan ve alanında öncü olan araştırmacıları da bu programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz. Biz bakanlıkça açık kapı politikası izliyoruz. Yani fikri olan ve bunu somut projelerle destekleyen herkesin başımızın üzerinde yeri var. Şu aşamada ihtiyacımız; akademik bilginin, pratik uygulamalarla hayat bulup ülkemize katma değer üretecek şekilde ticarileşmesi. Atalarımız ağaç yaşken eğilir demişler. Buradan hareketle, gençlerimizi de geleceğe hazırlıyor, çocuklara ve gençlere yenilikçi yönlerini ortaya koyabilecekleri ortamları sağlıyoruz. Bu amaçla dene-yap teknoloji atölyeleri ve bilim merkezleri kuruyoruz. Bakın bu merkezlerde çocuklarımız havacılık ve uzay atölyelerinde eğitim alıp, projeler geliştirebilecekler. Ülkemizin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivalini Eylül ayında gerçekleştirdik. Teknofest ilk yılında, 550 bin katılımcıyla dünyadaki en büyük 2. Havacılık ve Uzay Festivali oldu. Dünyada roket yarışması yapan 2 ülkeden biriyiz. Toplumun genelinde farkındalığı artırmayı önemli bir misyon olarak görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan'ın konuşması HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA) ==================== Ablasından boşanmak üzere olan eniştesi tarafından öldürüldü iddiası (YENİDEN) Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ali Görçin (35) sokak ortasında tabancayla arkadan ateş edilerek öldürüldü. Görçin'e ateş eden kişinin, ablasından boşanma aşamasında olan eniştesi Bayram D. olduğu iddia edildi. Olay akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yeni Dünya Sokak’ta meydana geldi. Ali Görçin’e sokakta yürüdüğü esnada arkasından ateş açıldı. Başına isabet eden kurşunların sonucunda Ali Görçin, kanlar içerisinde kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce de olay yerine gelerek bilgi aldı. Ali Görçin’in ablası ile eniştesinin boşanmak üzere olduğu ve aralarındaki husumet nedeniyle eniştesi tarafından vurulduğu iddia edilirken, saldırgan 06 BBD 209 plakalı otombile binerek olay yerinden kaçtı.Emniyet ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü;

-Olay yerinden detaylar

-Şarapnel parçaları

-Cesetten detaylar Süre: 47 saniye, Boyut: 103 MB

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),(DHA) =================== Tanker fabrikasında çıkan yangında, işçilerin dikkati faciayı önledi Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA’da akaryakıt istasyonlarında kullanılan tankerleri üreten fabrikada bir tankere kaplama yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangını fark edip, tiner ve LPG tüplerini alevlerden uzaklaştıran işçiler, olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi’ndeki bir tanker üretim fabrikasında çıktı. İddiaya göre bir tankere kaplama yapıldığı sırada fabrikanın atölye bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışan yaklaşık 35 işçi can havliyle kendilerini dışarı attı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçiler de atölye bölümünde bulunan tiner ve LPG tüplerini alevlerden uzaklaştırdı. Çok sayıda itfaiye ekibinin, yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. İşçilerin siparişleri yetiştirebilmek için mesaide oldukları öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-İşçilerin yanıcı ve patlayıcı maddeleri dışarıya taşıması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İşçilerin itfaiyeye yardımı

-Detaylar Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) ) ====================== Besni Belediye Başkanı, AK Parti'den istifa etti Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni Belediye Başkanı olan ve yerel seçimlerde aday gösterilmeyen İbrahim Öztürk, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 2014 yılında yapılan seçimleri Saadet Partisi adayı olarak kazanarak, Besni Belediye Başkanlığı görevine seçilen ve 2015 yılında AK Parti'ye katılan İbrahim Öztürk, 31 Mart seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilmedi. Yapılan anketlerde ve kamuoyu yoklamalarında kendisinin istenmiş olmasına karşın aday gösterilmediğini öne süren İbrahim Öztürk, bu nedenle AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Besni halkının iradesinin kendisinin aday gösterilmeyerek yok sayıldığını öne süren Öztürk, açıklamasında şöyle dedi: "2014 yılında benzer durum olunca Saadet Partisi'nden aday olarak seçimi kazanmıştık. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle partimize tekrar döndük ve vaadettiğimiz hizmetlerin birçoğunu tamamladık, bir kısmının da yapımı devam ediyor. Ne yazık ki AK Parti İlçe Teşkilatı içerisinde bulunan ve şahsi menfaatlerini memleket menfaatlerinin üzerinde tutan insanlar, şahsımız nezdinde Besnililerin iradesini yok saydılar. Parti olarak düzenledikleri hiçbir toplantıya davet etmeyip, bizi dışladılar. Aynı şekilde bizim düzenlediğimiz hiçbir toplantıya da icabet etmediler. 2014 yılındaki aynı senaryo ve dayatma anlayışı, bugün de uygulanmaya konulmuştur. Besnililerin iradesi yine yok sayılmıştır. Bu haksızlığa ve halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden AK Parti’den üzülerek istifa ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Besni Belediyesi

- Belediye tabelası

- Besni Belediye Başkanının istifa açıklaması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA) ====================== Milli sporcu, antrenman yaparken köpeklerin saldırısına uğradı KARABÜK'te, Milli dağ krosçusu Elif Aslan(20), Çamlık Tabiat Parkı'nda koşu yaparken köpeklerin saldırısına uğradı. Çalılıkların arasına girerek köpeklerden kurtulan sporcu, olay yerine gelen polisler tarafından çalılıkların arasından alındı. Milli Dağ krosçusu Elif Aslan, antrenman için arkadaşı Betül Savaş ile Çamlık Tabiat Parkı'na geldi. Bir turu arkadaşı ile koşan Elif Aslan, 2'nci turu ise yalnız koşmaya başladı. Bu sırada sokak köpeklerinin saldırına uğrayan Elif Aslan çığlıklar atarak koşmaya devam etti. Çalılıklar arasına saklanarak köpeklerden kurtulan Elif Aslan'ın arkadaşı polisi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler Elif Aslan'ı çalıklar arasında ağlarken buldu. Polis ekiplerine, köpeklerin sadece ayakkabısından ısırdığını söyleyen Elif Aslan ve arkadaşı ekip otosuyla kontrol amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Belediye veteriner ekipleri sokak köpeklerini bulup götürmek için olay yerine geldi. Koşu parkurunda koşanlardan Çağan Çetin, "Kız öyle bir ağlıyordu ki sesi çok uzaklardan geliyordu. Ona doğru koşarak gittik. Daha önce bana da burada sokak köpekleri saldırdı. Toplansalar daha iyi olur." dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Koşu parkuru detay

-Elif Aslan ve Betül Savaş'ın polis otosuna binmesi

-Koşu parkurunda koşan Çağan Çetin röp

-Elif Aslan ve Betül Savaş'ın hastaneye gelmesi Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ======================== Antalya'da Karadeniz rüzgarı esti MURATPAŞA Belediyesi ve Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER) iş birliğiyle düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Kemençenin susmadığı festivalde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve vatandaşlar horon tepti.

Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen Hamsi Festivali'ne Antalya'da yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2 gün sürecek festivalin ilk gününe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ANTKARDER Başkanı Halis Ekşi ile Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği, Antalya Laz Kültür Derneği ve Gümüşhaneliler Derneği başkanları da katıldı.

Karadeniz kültürünün tanıtılması, birlik ve beraberliğin artırılmasının amaçlandığı etkinlikte yaklaşık 2 ton hamsi dağıtıldı. Ekmek arasında ikram edilen hamsiden almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kurulan ocaklarda tavalarla pişirilip dağıtılan hamsiden almak isteyenlerin ilgisi yoğun olunca görevliler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kemençelerin susmadığı festivalde, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ANTKARDER Başkanı Halis Ekşi horon kursuna da katıldı. Başkan Uysal daha sonra vatandaşlarla 'üç ayak' olarak bilinen horon tepti. Hamsinin Karadeniz için balıktan çok daha fazlası olduğunu söyleyen Başkan Uysal, "Biz bu festivali Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlemek istedik ve Antalya'daki Karadeniz derneklerine teklifte bulunduk, onlar da kabul etti. Daha önce değişik yerlerde düzenlemişlerdi ama biz istedik ki; -Anadolu'muzun her bir parçası ayrı renkli- bu renklerin hepsi Muratpaşa'da yaşasın, yaşatalım. Bugün de 'hamsi' temasıyla bu festivali gerçekleştiriyoruz" dedi.

'HAMSİ BAHANE'

Hamsinin bahane olduğunu, önemli olanın insanları ve kültürleri bir araya getirmek olduğunu belirten Başkan Uysal, "Anadolu'muzun, kültürümüzün keyfini birlikte yaşamak, yaşatmak, kardeşliği ve komşuluğu artırmak için buradayız. Yerel yönetimin bir görevi de bu. Sadece asfaltla, kaldırımla olmaz. Sadece sosyal hizmetlerle de olmaz. Bir taraftan da şehirlerimizi, insanlarımızı birleştirmemiz ve kimliğimizi kuvvetlendirmemiz lazım" dedi.

Horonlar, kemençe ve tulum dinletileriyle devam eden festivalin ilk günü Karadeniz müziğinin güçlü sesi Mustafa İlhan konseriyle sona erdi.

Festival, yarın saat 17.00'da Muratpaşa Kent Meydanı'nda Selçuk Balcı konseriyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanından görüntü

- Hamsilerin pişirilme görüntüsü

- Festivaldeki balık ekmek kuyruğundan görüntü

- Balık ekmek kuyruğunda horon çeken vatandaşlardan görüntü

- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan röp.

- Kemençe ve müzisyen görüntü

- Kuyruktaki vatandaşlardan röp.

- Horon hocasından röp.

- Başkan Uysal'ın vatandaşlarla horon oynaması

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Haber- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-DHA) =========================== Buzda kayan genç kız başından yaralandı KARS’ın Faikbey Caddesi üzerinde buz tutan kaldırımdan kayarak düşen Derya Okçuoğlu (19), kafasını kaldırım taşına çarparak yaralandı. Kars'ta buz tutan kaldırımda yürüyen Derya Okçuoğlu, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Kafasını kaldırım taşına çarpan Okçuoğlu'nun yardımına vatandaşlar koştu. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan bir sağlık görevlisi, çağrılan 112 ekipleri gelene kadar genç kızı yalnız bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Derya Okçuoğlu'nu ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yerde yatan genç kız

-Çevresindeki vatandaşlar

-Ambulansın gelmesi

-Ambulansa konulması Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) ================ Hürriyet ve LC Waikiki işbirliğindeki 'Aile Buluşmaları' Denizli'deydi