DHA YURT BÜLTENİ -15

Nehirde erkek cesedi bulundu Adana'da nehir yatağında kimliği belirsiz 20 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Karaisalı ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki Çakıt Nehri'nden geçenler, nehre baktıklarında kıyıda hareketsiz yatan 20'li yaşlarında bir erkek görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kişinin ölü olduğunu tespit etti. Kimlik tespit çalışmasının süren ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri genel görüntü

- Kanal içerisinde cesed

- Olay yeri inceleme çalışması

- Vatandaşların köprü üzerinden izlemesi

SÜRE:01'31" - BOYUT:174 MB Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bursa Büyükşehir adayları Aktaş ve Bozbey bir araya geldi CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Bozbey, doğru planlanan yatırımlarda Aktaş'ın yanında olduklarını ifade ederek, "31 Mart'tan itibaren de Bursa halkı kime vize verirse, ondan sonra da yine birbirimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Aktaş ise "Sandıktan çıkan karar, hepimizin başının üzerinedir. Demokrasinin gereği budur zaten" diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında il protokolüne resmi ziyaretler gerçekleştiren CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş'a makamında ziyarette bulundu. Başkan Bozbey, seçim sürecinin demokrasinin kurallarına uygun devam etmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

HİZMETLERİ İÇİN AKTAŞ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a ve Bursa'ya bugüne kadar hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Bozbey, "Sayın Alinur Aktaş'ın yapmış olduğu güzel işlerde yanında olduk. Ama tabii ki kentin sorunları noktasında, farklı projelerimizle biz de gündemi ona göre belirleyip, Bursalılarla paylaşacağız. 31 Mart'tan itibaren de Bursa halkı kime vize verirse, ondan sonra da yine birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Seçim çalışmalarınızda da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da seçimlerin kazasız, belasız ve sorunsuz gerçekleşmesi temennisinde bulunup, "Demokrasinin gereği olarak insanlar sandığa gidecek ve hür iradeleriyle bugüne kadar yapılanlar, yapılmak istenenler ve bundan sonraki süreç, dünya konjonktürü içindeki Türkiye'nin yerini göz önüne alarak kararlarını verecekler. Nihayetinde sandıktan çıkan karar, hepimizin başının üzerinedir. Demokrasinin gereği budur zaten" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Görüşme salonundan detaylar

-Bozbey ve Aktaş'ın konuşması

Süre: 4.56 - Boyut: 552 MB Haber-Kamera: Tahsin AYDIN /BURSA,(DHA) ​GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK KAR NEDENİYLE 1 HAFTA MAHSUR KALAN DAYI-YEĞEN KURTARILDI KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde, yolun karla kapalı olması nedeniyle 1 hafta mahsur kalan Mustafa Erkek ile yeğeni Cengiz Erkek, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Çiğşar Mahallesi'ndeki gölet inşaatında bekçilik yapan Cengiz Erkek ile dayısı Mustafa Erkek, bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Tipi nedeniyle yol açma çalışmalarını güçlükle yürüten belediye ve jandarma ekipleri bugün öğle saatlerinde yolu açarak dayı-yeğene ulaştı. Mustafa Erkek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Konuyla ilgili Andırın Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar yağışı ile birlikte bekçilerin gitmemeleri konusunda uyarıldıkları ancak dayı-yeğenin mahalleye gittiği belirtilerek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki vatandaşımız ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılmışlardır. Herhangi bir çığ düşmesi ya da çatı çökmesi vb. bir olayla karşılaşılmamış olup yanlarında kendilerine yetecek erzakın da bulunduğu gözlemlenmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mahallenin girişi

- Çiğşar Mahallesi levhası

- Mustafa Erkek ile röp.

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA) ​GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BAŞSAVCI, HÜKÜMLÜLERLE BİRLİKTE OKULDA BOYA YAPTI BURSA’da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde okullarda temizlik, tadilat ve boya işlerini yapmaya başladı. Selçukgazi İlk ve Ortaokulu'nun 45 takım sıra, 1 ana sınıfı takımı, 3 öğretmen kürsüsü ve 3 sınıf dolabı Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları Müdürlüğü'nce sağlanırken, boya ve badanası da Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde kamu yararına çalışan hükümlüler tarafından yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altında olan hükümlülerinin, yarı yıl tatilinde boya, badana ve tadilat eksiklikleri bulunan ilk ve orta öğretim okullarında görevlendirilmesi kararı alındı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 81 ilde 909 eğitim öğretim kurumunda yaklaşık 5 bin hükümlü boya ve badana işlerini yapmak üzere görevlendirildi.

OKULLARIN YARI YIL BAKIMI HÜKÜMLÜLER TARAFINDAN YAPILDI

Bursa adli yargı sınırları içerisinde bulunan 40 okulda yaklaşık 380 hükümlü temizlik, boya ve badana işleri yapmak üzere görevlendirildiğini söyleyen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Osmangazi ilçesi kırsal Selçukgazi Mahallesi Selçukgazi İlk ve Ortaokulu'nun boya ve tadilat çalışmaları ile birlikte tüm okullarda yapılacak olan çalışmalar başlatıldığını belirtti. Kuş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, hükümlülerin bu tür sosyal faaliyetlerle topluma yararlı işlerde çalıştığını belirterek, "Hem yükümlülerimizin kamuya yararlı işlerde çalışması hem de okullarımızın eksikliklerinin giderilmesi için böyle bir uygulama gerçekleştirdik" ifadesini kullandı. BAŞSAVCI VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ'NDEN ZİYARET

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Şengöz, Cumhuriyet Savcısı Musa Ayaz, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökhan Çokgezer, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun, İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Duzman, Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Torun okulu ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Başsavcı Kuş ile İl Milli Eğitim Müdürü Dülger, okulun boyama işlemine katıldı. Kamu hizmeti cezasıyla denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerce, 4 Şubat’a kadar olan yarı yıl tatilinde okullarda boya, badana, tadilat ve temizlik gibi işlerin yapılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bassavcı badana

-Hükümlü badana

-Detaylar Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN / BURSA,(DHA) ​GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK İzmir'de kuru yemiş fabrikasında yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 3 bin metrekarelik kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde çıkan ve sonrasında depo bölümüne de sıçrayan yangın, çok sayıdaki itfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıktığı dakikalarda, yaklaşık 60 personelin çalıştığı fabrikadaki işçilerin bir bölümünün molada olduğu bildirildi. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikanın sahibi Talat Muşkara, zararın 2,5 ile 5 milyon TL arasında olduğunu belirterek, "Yangın imalat bölümünde çıkmış. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Yapacak bir şey yok. Çalışıp daha iyisini yapacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çerez fabrikasının mülk sahibi Talat Muşkara'nın açıklamaları Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR,(DHA)