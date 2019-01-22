DHA YURT BÜLTENİ - 15

ASANSÖR KABİNİ MONTAJ SIRASINDA DÜŞTÜ: 1 YARALI İZMİT'te inşaat halindeki binanın ikinci katında asansör montajı yapılırken kabinin takılı olduğu kanca yerinden çıktı. Kabinle birlikte yere çakılan asansör firması çalışanı Arif M., yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Keman Sunal Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki üç katlı binada meydana geldi. Binanın ikinci katında asansör montajı yapıldığı sırada, kabinin bağlı olduğu kanca bilinmeyen nedenle yerinden çıktı. Asansör firması çalışanı Arif M., üzerinde bulunduğu kabinle birlikte zemin kata düşerek yaralandı. Çevredekiler sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Arif M.'yi ambulansa alarak Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Arif M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arif M.'nin ambulanstan indirilip hastaneye götürülmesi

-Hastaneden detaylar

Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 70 METRE FİBER KABLO ÇALAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI KARAMAN'da telekomünikasyon şirketine ait telefon hattındaki 70 metre fiber kabloyu çalan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Barutkavran köyünde telefon hattındaki 70 metre fiber kablonun kesilip çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik ve plaka tanıma sistemi kameralarını tek tek inceleyen jandarma şüphelilerin N.K. (29), P.K. (16) ve H.K.'nin (18) olduğunu belirledi. Jandarma 3 kişiyi oturdukları Konya'nın Ereğli ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Çaldıkları kabloya da el konuldu. Suçlarını itiraf eden şüphelilerin geçen yıl aynı bölgede 170 metre kablo çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. 3 kişi, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Genel ve detay Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ KAPIKULE'DE 21 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU OPERASYONU EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen TIR ve bir otomobilde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 104 kilogram 178 gram eroin ele geçirildi. İki aracın sürücüsü tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 21 milyon lira değerinde olduğu kaydedildi.

Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen demir profil yüklü TIR, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. TIR, dorsesinin tabanında yoğunluk tespit edilmesi üzerine de araç arama hangarına çekildi. Dedektör köpekler 'Benga' ve 'Maske' ile yapılan detaylı aramayla, dorse tabanına gizlenmiş 130 paket içerisinde 67 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR'ın Bulgar uyruklu sürücüsü Z.A.A., sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Araç sürücüsü Z.A.A.'nın uyuşturucuyu paketleri arasında naftalin ve talaş koyarak köpeklerin fark etmesini engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. OTOMOBİLDEN 36 KİLO EROİN ÇIKTI

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki ikinci operasyonda ise Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Irak uyruklu sürücü A.A.A.'nın kullandığı otomobil, şüphe üzerine X-Ray taramasından geçirildi. Otomobilde farklı yoğunluklar tespit edilerek hangara çekilirken, narkotik detektör köpeklerinde katıldığı aramalarda aracın motor kısmının üzerinde yer alan havalandırma boşluğu ve kaportasına gizlenmiş 75 pakette 36 kilo 812 gram uyuşturucu maddesi eroin ele geçirildi. Irak uyruklu araç sürücüsü A.A.A. gözaltına alınırken, gümrükten geçişleri sırasında daha az şüphe çekmek amacıyla eşi ve iki çocuğu ile seyahat ettiği anlaşıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda işlemleri tamamlanan otomobil sürücüsü A.A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

21 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 104 kilogram 178 gram eroinin piyasa değerinin 21 milyon lira olduğu belirlendi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TIR dorsesinde yapılan arama

-Dorse tabanında bulunan gizli bölme

-Uyuşturucu paketleri

-Otomobilde arama yapılması

-Havalandırma boşluğundaki uyuşturucu paketleri

-Kaportada yapılan arama

-Bulunan uyuşturucular

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / EDİRNE,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SMA HASTASI 11 YAŞINDAKİ ARDA TAHSİN, HAYATINI KAYBETTİ TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde özel hastanede tedavi altında olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Arda Tahsin Acen (11), hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Metin Acen'in oğlu Arda Tahsin, 3 yaşındayken SMS hastalığına yakalandı. Yıllardır tedavi gören oğlunun en son 31 Aralık 2018 günü hastalığının arttığını söyleyen Metin Acen, Lüleburgaz'daki özel hastaneden Çorlu'daki özel hastaneye sevk edildiğini ve bugün de hayatını kaybettiğini belirtti. Metin Acen, "Oğluma burada doktorlar gerekli müdahalenin ardından bakım ünitesine aldı. Aradan 22 gün geçti bugün oğlum vefat etti" diye konuştu.

Acen, "20 Aralık 2018 günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aracılığıyla oğlumun ihtiyacı olan ilaçları istedik, talep ettik. Şu an halen bir haber yok. Zaten artık haber gelse de kıymeti yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Baba Metin Acen'den detaylar

Baba Acen ile röp.

Çocuğun fotoğrafları

Detaylar Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Bez çanta almak için kuyruğa girdiler Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, en az 5 plastik şişe getirene bez çanta verdi. Ürkmezer, aileleriyle gelen çocuklarla sohbet etti, fazladan bez çanta verdi. Yarım saatte 11 bin 500 plastik şişe konteynerlere konulurken 500 bez çanta dağıtıldı. Bölgede 150 tane plastik şişe toplayarak çevreyi temizlediğini söyleyen vatandaşa da bez çantaları verildi.

Fatih Ürkmezer, "Safranbolu, nasıl ki UNESCO ile, nasıl ki kültürüyle, nasıl ki mimarisiyle öncü olduysa çevre bilinciyle de bundan sonrada Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meydandaki kuyruk(Drone görüntüsü)

-Fatih Ürkmezer'in bez çanta vermesi

-150 tane plastik şişe getiren vatandaş'ın Ürkmezer ile diyaloğu

-Fatih Ürkmezer'in açıklaması

Süre:(05.09) Boyutu:(572 MB.) Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Nesli tükenmekte olan kızıl akbabayı çobanlar kurtardı Denizli'nin Çivril ilçesinde koyun otlatan çobanların bitkin halde bulduğu kızıl akbaba, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbaba, kısa süre sonra doğal ortamına bırakılacak.

Çivril'in kırsal Akdağ Mahallesi'nde koyun otlatan çobanlar, yerde bitkin halde bir kızıl akbaba buldu. Çobanların ihbarıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kızıl akbabayı teslim aldı. Türkiye'de nesli tükenmekte olan canlılar arasında bulunan kızıl akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu. Yediği zehirli bir yiyecekten zehirlendiği sanılan yırtıcı kuş, tedaviye alındı. 10 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturulan kızıl akbabanın kısa süre sonra doğal yaşamına yeniden bırakılacağı belirtildi.

TEKRAR DOĞAYA BIRAKILACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç, kızıl akbabanın Çivril Akdağ'da çobanlar tarafından bitkin halde bulunduğunu belirterek, "Kızıl akbabanın ilk müdahalesinde zehirlendiği teşhisini koyduk ve buna yönelik müdahalelerde bulunduk. İlk önce zehrin kana karışmaması için gerekli enjeksiyonları yaptık. Daha sonra destekleyici tedaviler uyguladık ve sağlığına yeniden kavuşturduk. Nesli tehlike altına olan kızıl akbabayı tekrar doğaya salacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tedavi edilen akbabadan detaylar

- Veteriner hekim Hasan Kılıç röp. Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Türkiye, Antarktika'da 2 gözlem istasyonu kuracak TARIM ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi' kapsamında Antarktika kıtasında 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 29 Ocak 2019 tarihinde başlayacağı duyuruldu. 2017 ve 2018 yıllarında düzenlenen bilim seferinin 1 ve 2'ncisine diğer ülkelerin üslerinde ve gözlemci statüsünde katılan Türkiye'nin bu yıl ilk defa geçici 'Türk Bilim Üssü' kurma çalışmaları gerçekleştireceği belirtildi. Yaklaşık 1 ay sürecek bilim seferinde çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının yanı sıra bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden mühendis Mehmet Yıkılmaz'ın da görev yapacağı bildirildi. Açıklamada, "Toplam 11 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilecek olan projede Türkiye'nin 'Ulusal Kutup Programı' çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapılacak" denildi.

ANTARKTİKA KITASINA 2 GÖZLEM İSTASYONU KURULACAK

Açıklamada, Antarktika kıtasına 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bilim seferi kapsamında Antarktika kıtasına 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuracak. Bir kısmı yerli ve milli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında Türkiye'de üretilen cihazların, yurt dışından temin edilen ürünlerle Türk mühendisleri tarafından sistem mühendisliği yapılarak entegre edilmesiyle oluşturulan istasyonlardan 2 yıl boyunca veri elde edilecek. İstasyonlardan alınacak rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik parametreler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla Meteorolji Genel Müdürlüğü merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek. Tüm bu gözlem verileri daha sonra araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak."