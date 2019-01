DHA YURT BÜLTENİ -15

Görüntü dökümü:

Akşener Ertuğrulgazi Türbesi ziyaret ederken,

Miting alanından

Akşener esnafları gezerken,

Pazar yeri açılışından çekilen görüntüler bulunuyor.

Alanya'da avokadonun hedefi 60 milyon adet

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üreticiler bu yıl 60 milyon adet avakado üretmeyi hedefliyor. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, sık sık bahçelerden hırsızlık yapıldığını söyledi.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika'dan getirilen avokado, 1990 yılından beri Alanya ve Gazipaşa'da önemli bir ticari ürün olarak üretiliyor. Geçen yıl 40 milyon adet üretilen avakadoda bu yıl hedef 60 milyon adet. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu sene üretimden gayet memnun olduklarını aktardı. Avokado fiyatlarının normal seyrinde devam ettiğini belirten Sevilgen, hava şartlarının elverişli olması nedeniyle avokado üretiminin bol ve kaliteli olduğunu söyledi.

'ÜRETİMİMİZ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA'

Alanya'dan avakado ihracatı yaptıklarını kaydeden Hilmi Sevilgen, bu yıl Ukrayna, Romanya, Rusya ve İran'ın yanı sıra Azerbaycan'a ürün gönderdiklerini belirtti. Avokado üretiminin halen yetersiz olduğunu ancak üretimin her geçen yıl arttığına değinen Sevilgen, "Geçen yıllarda 20 milyon adet olan avokado üretimi, 2018'de 40 milyona ulaştı. 2019'da ise Türkiye genelinde 60 milyon adet bir beklentimiz var. Avokado yetiştiriciliği olarak tek şikayetimiz ise hırsızlık. Hırsızlık konusunda bir şikayetimiz var, gündeme getirdik lakin şuan için bir çözüm yok" diye konuştu.

'ŞU AN HASAT SONUNA GELİNDİ'

Avokado fiyatları hakkında da bilgi veren Sevilgen, "Bu yıl fiyatlar gayet güzel ve normal şekilde ilerliyor. Ortama toptan avokado adet fiyatı 2 ila 2.5 lira arasında değişiyor. Şu an hasat sonu geldiğinden dolayı toptan 3 liraya kadar satılıyor, perakende fiyatı ise 4- 5 TL arasında değişiyor ve bu fiyatlar uygun" dedi.

Haldeki avokadolardan genel görüntüler

Hilmi Sevgilen'den röp

Detay görüntüler

