DHA YURT BÜLTENİ -15

ADANA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: AYNI AİLEDEN 3 ÖLÜ, 2 YARALI ADANA'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü, iddiaya göre yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada, aynı aileden biri hamile biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren ve hamile olan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğinin yaşadığı öğrenildi. Kaza, akşam saatlerinde Pozantı D-750 yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne giden 01 ALS 01 plakalı Hüseyin Tuma yönetimindeki Bırakoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan ve yön değiştirmek isterken manevra yapan Necim Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki aynı aileden Necim Ayağ ile Fidan Ayağ ve kızı Cemre hayatını kaybederken, Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan ise yaralandı. Olay sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir sağlık görevlisi kadın, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın hamile olduğu ve karnındaki çocuğun yaşadığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ve CANKUR arabası ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cesetlerin üzerinin örtülmesi

- Ambulansın gelişi

- Kalp masajı yapılması

- Yaralılara müdahale edilmesi

- Ambulansa taşınmaları

- Acil servis önünden detaylar

- İtfaiye ekiplerini çalışması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA) ======================================= ANTALYA'DA ORMANDA GENÇ KIZA 'İŞKENCE'YE SORUŞTURMA ANTALYA'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı. Olay, 30 Ocak Çarşamba günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yaşları 15 ile 20 arasında olan 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartıştıkları genç kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 5 kişi, genç kızı olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ve saldırıya uğrayan genç kızın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Emniyet ve jandarma yetkilileri, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmadığını belirtti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(Cep telefonu kamerası)

- Genç kızın dövülmesi Haber: Yılmaz KILIÇKAYA / ANTALYA, (DHA) ============================== Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)

'TERÖR YUVALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Oktay, milletin desteğine ve güvenine mahzar olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, son 17 yılda kentlerin ve vatandaşların arasında asla ayrım yapılmadığını, bugün de yapılmasına müsaade etmediklerini söyledi. Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip, şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab’daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fuat Oktay'ın kürsüde konuşması

-Detaylar (SÜRE: 1 Dk ) (BOYUT:87 MB) Haber-Kamera: Serkan Barış/ÇORUM, (DHA) =============================== ŞANLIURFA'DA 'TERÖR' OPERASYONU: 10 TUTUKLAMA ŞANLIURFA'da terör örgütü DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonda terör örgütleri DEAŞ mensubu 1, FETÖ/PDY mensubu 13 kişi ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 37 kişiden 10’u tutuklanırken, 20 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 7 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkartılan şüpheliler

- Adliye götürülün şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA) ===================================== EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNE GELEN KİŞİ, 'ÜZERİMDE BOMBA VAR' DEDİ, VURULDU ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü önünde nöbet tutan polise, 'Üzerimde bomba var' diyen Cahit B.(29), bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Cahit B.'nin yapılan üst aramasında, patlayıcı ya da düzenek bulunmadı. Olay, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Cahit B., nöbetçi kulübesine yaklaşarak ‘Üzerimde bomba var’ dedi. Nöbetçi polis memuru ise kendisine yaklaşan Cahit B.’yi durması için uyardı. Polisin uyarısına uymayarak binaya doğru yürümeye devam eden Cahit B., polis memurunun bacağına 3 el ateş etmesiyle etkisiz hale getirildi. Yaşanan olay üzerine Emniyet Müdürlüğü binası yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine sağlık ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yerde yatan Cahit B.'nin üzerinde arama yapan ekipler herhangi suç unsuru bulamadı. Cahit B., olay yerine çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.