DHA YURT BÜLTENİ-15

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Biz Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık, İstanbul'u ve Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e kaptırarak. O günden bugüne geldiler; ama yiğit düştüğü yerden kalkar. 31 Mart seçimleri Ankara ve İstanbul'un geri alındığı bir sürece ihtiyacımız var" dedi. CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Eskişehir'deki belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı. Törene CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Yunus Emre, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda partili katıldı. Törende hitap eden CHP'li Özel, 31 Mart seçiminde Ankara ve İstanbul'u almak istediklerini belirterek, "31 Mart yaklaşırken, hepimize düşen bir görev var. Bir küçük kız çocuğu, kulağındaki küpeyi kaybettiğini fark etse ne yapar? Döner, dolaştığı yerlere bakar, 'Burada düştü' diye. Biz Türkiye'nin korku filmini 1994'te yaptığımız hatalarla başlattık, İstanbul'u ve Ankara'yı Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek'e kaptırarak. O günden bugüne geldiler; ama yiğit düştüğü yerden kalkar. 31 Mart seçimleri Ankara ve İstanbul'un geri alındığı, eldeki bütün belediyelerde küçük ve alt belediye sayısının artırıldığı, oy oranının bizim tarafta artırılıp, 'cumhur ittifakı'nda geriletildiği bir sürece ihtiyacımız var. Ancak o durumda kaybettiğimizi bulur, kötü gidişi durdurur, kurtuluşun işaret fişeğini ateşleriz" diye konuştu. AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSUNA ELEŞTİRİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının açıkladığı, AK Parti'nin yerel seçim manifestosunu da eleştiren Özel, "Tayyip Erdoğan manifestosunu açıkladı. Dinleyen, 25 yıldır İstanbul, Ankara ve İzmir'i İsmet Paşa yönetiyor; Tayyip Erdoğan kurtarmaya geliyor, sanır. 16 yıldır iktidardalar, 25 yıldır İstanbul ve Ankara'yı yönetiyorlar. Manifesto, İstanbul ve Ankara'da yapılan kötü şehircilik uygulamalarından o iki kenti kurtarmak üzerine. Buradan Tayyip Erdoğan'a bir hatırlatma yapalım. 1994 seçimlerinde İstanbul'da 5 tane gökdelen varmış. O günden bugüne bilfiil kendi yönetti. Şimdi Ankara'dan yönetip, haftada 1 gün üzerinden helikopterle uçuyor. Verdiği talimatlarla katlar yükseliyor. Dün çıkmış diyor ki 'Yatay şehircilik yapacağım'. Sen geldiğinde 5 gökdelen vardı, bugün İstanbul'da 122 gökdelen var. Yazıklar olsun sana. Bunların huyu bu. Bütün kötülükleri devlet yapar, bütün iyilikleri AK Parti; ama bir gerçek var. Onu çıldırtan bir şehirdeyiz şu anda. Bir tarafta Ankara bir tarafta Bursa. Onlar hafta sonları Eskişehir'e gezmeye geliyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çelikhan çat barajı dondu

-Yüzen adalar buz içinde hasar kaldı

-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kmerara: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 MB

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3)SAMSUN'DAN BAĞIMSIZ ADAY OLAN USTA: BEDEL ÖDEMEKTEN KORKMADIM, ÖDEDİM

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını açıklayan Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bedel ödemekten korkmadım ve bedeli de ödedim. Ben buraya bedel ödeyerek geliyorum. Bundan sonra da bunun bedeli neyse ödemeye hazırım. Verilecek bir can varsa o canı vermeye de hazırım ben. Milletimin menfaatini siyasi ikbalime tercih ettim. Şimdi de kendimi bu millete teslim ediyorum" dedi.Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Erhan Usta, kente gelerek düzenlenen programda vatandaşlara hitap etti. 19 mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun'a çıktığı ilk nokta olan tütün İskelesi'nin önünde gerçekleştirilen programda Usta, büyükşehir belediye başkanlık adaylık nedenlerini ve vaatlerini anlattı. 4 yıl süresince meclis faaliyeti yürütürken Samsun'da parti ayrımı gözetmediğini kapısının herkese açık olduğunu söyleyen Usta, "Bundan sonra ada parti ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklaşacak bir belediye başkan adayı olması sizlere vaat ediyorum. Benim arkamda bir siyasi parti yok benim arkamda bir sermaye de yok. Benim arkamda siz varsınız bu bir gönüllülük hareketidir. Kutuplaştırıcı bir siyasi ortam var. Bu ortamda insanlar rahat oy veremiyorlar. Çünkü bir tarafa sizi hemen yaslayıveriyorlar. Bu siyasi ortam seçmenin özgür iradesine gem veriyor. İşte o yüzden biz seçmenin bu engele takılmasını istemediğimiz için bağımsız olarak çıktık. Herkesin adayı olmak istedim. Bütün Samsun'u kucaklamak istedim" diye konuştu.

Usta, seçimlere giderken ittifakların yapıldığını söyleyerek "Bundan aslında bakarsanız seçmen rahatsız. Seçmene adaylar dayatılıyor. seçmen alternatifsiz bırakılıyor. Biz diyoruz ki en güzel ittifak seçmenin tabanda yaptığı ittifaktır. İşte bizde bu ittifakın adayı olmak istiyoruz. İstemediğimiz kişilere oy vermek zorunda kalmamalıyız. İşte o yüzden bu mücadeleyi ben bir demokrasi mücadelesi olarak görüyorum Samsun 'da bir meşale yakacağız. Nasıl oluyormuş görecekler. Samsun'da bağımsız seçiliyor mu seçilmiyor mu bunu vatandaş gösterecek inşallah. Bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız kolay bir mücadele olmayacak" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu güne kadar hiç bir şeyde kolaycılığa kaçmadım. 'Bana ne' demedim en zoruna talip oldum. Bu güne kadar gerek bürokrasi hayatımda gerekse siyaset hayatımda ilkelerimden hiç taviz vermedim. Sözümün arkasında durmaktan korkmadım. Bedel ödemekten korkmadım ve bedeli de ödedim. Ben buraya bedel ödeyerek geliyorum. Bundan sonra da bunun bedeli neyse ödemeye hazırım. Verilecek bir can varsa o canı vermeye de hazırım ben. Milletimin menfaatini siyasi ikbalime tercih ettim. Hep milletin menfaati yanında oldum. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gündeme getirirken o önergeye evet derken milletin yanında oldum. Burada ben partimin hakkını hukukunu savundum gene milletimin yanında oldum. Şimdi de kendimi bu millete teslim ediyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan detay

-Erhan Usta'nın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

