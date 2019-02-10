DHA YURT BÜLTENİ -15

Üniversite binası, çıkan yangında zarar gördü

ISPARTA’nın Uluborlu ilçesinde üniversiteye ait tek katlı bina çıkan yangında büyük çapta zarar gördü.

Uluborlu ilçesine bağlı Zincirli Mahallesi’ndeki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu’na (MYO) ait tek katlı binada saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler bir anda tüm binayı sardı. Uluborlu Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın uzun süre söndürülemedi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülerek, kontrol altına alındı.

Yapıldığı ilk yıllarda İsmet Paşa İlkokulu olarak yıllarca hizmet verdikten sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne devredilen binanın bir süredir boş durumda olduğu belirtildi. Taş binada büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın anından görüntüler (Vatandaş kamerası)

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

