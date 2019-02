DHA YURT BÜLTENİ-15

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Mardin Valiliği'nce kent genelinde 13- 27 Şubat tarihleri arasında her türlü eylem, etkinlik, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi ve stant kurma gibi etkinliklerin yasak kararı olduğunu hatırlattığı gruptan dağılmalarını istedi. Yürümekte ısrar etmek isteyen grup ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayda 1 kişi gözaltına alınırken, gruptakiler dağıldı.

'BİRİLERİNİN KRAL ÇIPLAK DEMESİ LAZIMDI'

İsyanının Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine olduğunu belirten Kesimoğlu, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine isyan ediyorum. Birilerinin kral çıplak demesi lazımdı. Ben de dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölen yaftası asmak istiyor kimi arkadaşlarımız. Bunu da asla kabul etmem mümkün değil. Ben bir bölen hayatımın hiçbir döneminde olmadım, her zaman parti içinde doğruları söyledim. Benim koltuk sevdam olsaydı, başkaları gibi kaçak dövüşebilirdim. Yani parti içi iktidarın yanında yer alıyor gibi görünüp de, parti içi muhalefetle de hareket edebilirdim. Ama her fırsatta söylediğim gibi Allah'ın boy kadar yürek verdiği nadir kullardan biriyim ben. Boyum kadar yüreğim var. Asla mertlikten, dürüstlükten ödün vermedim. Ebetteki partimizin menfaati söz konusudur. Ama gelinen nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ile bu işin olmayacağı idi. Bunun için de halkım 5 yıldır hizmet etmekten gurur duyduğum halkım benim görevime devam etmemi istedi. Onun için bu süreci enine boyuna değerlendirerek en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine isyan ediyorum. Yönetimin almış olduğu kararlara direniyorum, o kararları kabul etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partililiğimi ölçmek, kimsenin hakkı da haddi de değildir. Ben gözümü Cumhuriyet Halk Partisi'nde açtım. Özenle koruduğum, bilinçle korudum, ilkeyle korumaya devam ediyorum. Benim o 6 ok, 40 yıldır yüreğimde, benim yüreğimden onu silmeye hiçbir kimsenin gücü yetmez" dedi.