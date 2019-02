DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Koca, şunları söyledi: "Milletimizin güvenini aldıktan sonra 4,5 yıla yakın kesintisiz bir sürede icraat dönemiyle başta sağlık olmak üzere her alanda Türkiye’nin yıldızını parlatacağız. Sağlıkta nihai vizyonumuz; tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık sistemine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır. Sağlıkta önümüzdeki dönemde önce insan kaynakları başta olmak üzere ihtiyaçlarımızı hızla gidermeye çalışacağız. İl il çalışmalarımızı yapıyoruz. İllerimizin sağlık tesislerini modernize ediyoruz. Hekim ve sağlık personeli ihtiyacının inşallah önümüzdeki dönemde büyük ölçüde de gidermiş olacağız."

'İLACIMIZI, TIBBİ CİHAZLARIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ' İlaç ve tıbbi cihazlarda dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerlendiğini belirten Bakan Koca, "Sağlıkta bugün Türkiye’nin dört bir yanından, geleceğin Türkiye’si demiyorum, geleceğin dünyasının en gelişmiş, en donanımlı, en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneleri yükseliyor. Sağlıkta Türkiye’yi küresel güce taşıyacak milli kalkınma hamlelerimiz var. İlacımızı, tıbbi cihazımızı kendimiz üreteceğiz. Dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerliyoruz. Sağlık teknolojilerinde, sağlık hizmetlerinde, kendi markalarımızla dünyaya açılacağız. Bu yolculukta sizlerin milletimizin fedakarlıklarıyla önemli mesafeler aldık. Bağımsız bir Türkiye için bağımsız bir ekonomi gerekiyor. Milli kalkınma hamleleri ile her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olursak ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir aksi girişim istikrarımıza zarar veremez." dedi.

Şanlıurfa’da husumetli aileler barıştı

ŞANLIURFA’da iki kardeş arasında tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle 6 yıl önce çıkan silahlı kavgada Mustafa Aydoğdu’nun ölümü ile iki akraba aile arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.

Haliliye ilçesine bağlı Çekçek Mahallesinde oturan iki kardeş arasında 6 yıl önce Mustafa ve Ahmet Aydoğdu arasında tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra tarafların çocuklarının da katıldığı kavgaya dönüşen ve av tüfeklerinin de kullanıldığı olayda, Mustafa Aydoğdu vücuduna isabet eden saçmalardan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeş aileleri arasında 6 yıl süren husumetin son bulması için her iki ailenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri araya girdi. Yapılan görüşmelerin ardından barışmaya ikna olan Aydoğu aileleri için bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Barış yemeğine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve her iki aileye mensup çok sayıda kişi katıldı. Duaların okunduğu barışta her iki aile fertleri, birbirlerine sarılarak karşılıklı oturdukları masada barış yemeğini yedi. Barış yemeğinde söz alan AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, iki aile arasında barışın hayırla vesile olmasını dileyerek, “Affetmek yüce Allah’ın en önemli hasletlerinden birisidir. Sabır ve affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır, Allah'ın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile bu barışı ebedi sürdürmesidir. Bu barışa vesile olanlardan Allah razı olsunö dedi.