DHA YURT BÜLTENİ -15

'KOMŞUNUZLA, KARDEŞİNİZLE KARŞI KARŞIYA GELMEYİN' İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Savaştepe ve İvrindi ilçelerindeki ziyaret ve temaslarının ardından Bigadiç ve Susurluk ilçelerine geçti. Bigadiç merkezinde halka hitap eden Meral Akşener, "Burası Bigadiç. Önemli ve vefakâr bir ilçemiz, sadakati yüksek bir ilçemiz. Yapılan iyiliği ile kötülüğü ile unutmayan bir ilçemiz. Buradan verilen kararın Türkiye'yi etkilediği bir ilçemiz" dedi. Yerel seçim sürecinde çirkin bir dil kullanıldığını belirterek, dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunan Akşener, şunları söyledi: "Çok çirkin, iğrenç bir dil kullanılıyor şu anda yerel seçimlere girerken. Biz muhtar seçeceğiz. İnşallah Davut Başkanı seçeceğiz, İsmail Ok'u seçeceğiz. Ama seçerken Allah rızası için projeleri yarıştırın. Allah rızası için hizmet anlayışını yarıştırın. Allah rızası için birbirinize 'terörist' demeyin. Allah rızası için komşunuzla, kardeşinizle karşı karşıya gelmeyin. 1 Nisan'da birbirinizin yüzüne bakacaksınız. Aynı eczaneden alışveriş edeceksiniz. Aynı fırında ekmek alacaksınız. Kadınlar aynı arkadaşlarıyla günlere gidecek, cuma dualarına gidecek, 41 Yasin'lere gidecek. Oradaki arkadaşlarınız değişmeyecek. Ama siz tepedekilerin diline bakarsanız, tutumuna bakarsanız; yazıktır, günahtır, birbirinizi kırmayın."

Meral Akşener, Bigadiç ve Susurluk'taki miting ve temaslarının ardından Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine geçti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meral Akşener'in Bigadiç ve Susurluk temaslarından genel ve detay görüntü.

-Meral Akşener halka hitap ve açıklama görüntüleri. Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ(Balıkesir), (DHA) ============ KENT MEYDANINDA TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER: 5 GÖZALTI ŞANLIURFA'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi, 5 kişi gözaltına alındı. Olay, öğleden sonra kentin en işlek noktalarından olan Rabia Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, aralarında özel harekâtçıların da olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Kavgayı güçlükle sonlandıran polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Meydanda kavga eden taraflar

- Polis kavgaya karışanları ayırmaya çalışması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - (DHA) =================== İNŞAATIN 6'NCI KATINDA İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS İKNA ETTİ KAHRAMANMARAŞ'ta, inşaat halindeki binanın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkışan kişi, polis ekiplerince ikna edildi. Olay, öğle saatlerinde Gayberi Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 8 katlı inşaatın 6'ncı katına çıkan ve elindeki bıçakla intihar etmek istediğini söyleyen Adem isimli kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu katın penceresinden bir ayağını sarkıtan ve elinde bıçak bulunan Adem'in bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Adem, yanına giden polislerin konuşmasının ardından ikna edildi. Bu sırada olay yerine kızı ve damadı da gelin Adem, polisler tarafından elindeki bıçak alınarak indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülen Adem'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bina önündeki itfaiye ve polis araçları

- Pencerede intihara kalkışan vatandaş

- Polisin ikna çabası

- Bıçaklı kişinin içeri alınması

- İntihara kalkışan kişinin kızı ve damadının gelmesi

- Polislerin indirdiği kişinin ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ===================== BURSA’DA YEŞİLAY’DAN MEHTERANLI SAĞLIKLI YAŞAM YÜRÜYÜŞÜ BURSA’da “Yeşilay Haftası” dolayısıyla Yeşilay Bursa Şubesi’nce bağımlılığa karşı, Mehter Takımlı sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Caddesi Dörtyol kavşağından başlayan yürüyüş Mehter Takımı’nın birbirinden güzel çaldığı marşlar eşliğinde “Sağlıklı bir yaşam için bağımlılığa hayır” pankartıyla ve vatandaşların büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşe AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, Genel Sekreter Suat Avras, Yeşilay gönlüleri, Büyükşehir Beledeiyesi İzci gurubu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Yıldız, AK Parti İl Kadın Kolları üyesi Emine Köten, çok sayıda vatandaşlar katıldı. Şehreküsütü caddesi boyunca yüreyen kortej 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan Yeşilay çadırına geldi. Çadırın önünde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi İzci gurubunda bulunan Yeşilay gönüllüsü izci Sefa Özen, gurup adına bildirgeyi okudu.

Bildirge de, “Yeşilay’ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attı. Bu yıl da ‘Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var’ diyerek kutlayacağımız bu haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” denildi. Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, “Yeşilay, bağımlılıklara karşı mücadele veren, kökleri çok derinlere inen ve bugün yeni yapraklar, meyveler vermeye çalışan bir ağaç, bir sivil toplum kuruluşudur. Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm Dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizi bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Gurup yapılan açıklamaların ardından dağıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mehteran takımı yürüyüşü

-Vatandaşlarddan görüntü

-Bildiri okunması

-Detaylar