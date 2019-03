DHA YURT BÜLTENİ-15

'BEN MİLLETİMİ SEVİYORUM'

Alandaki vatandaşlardan yakınlarını da sandığa götürmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"CHP ve şürekâsı sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor aynı zamanla bizim milletle yürümemize milletle yol almamıza, milletimizle kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor. Ne diyor büyüklerimiz; tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlarda yayın organlarıyla, sosyal medya hesaplarıyla, militan gazeteciler ile milletimizle aramızdaki muhabbete saldırıyorlar. Meydanlardaki bu sevdayı 'Taşıma' diyerek, 'Montaj' diyerek 'Bindirilmiş kıta' diyerek aşağılamaya çalışıyor. Şu alanda Samsun'dan başka buraya gelen var mı? Ey gidi Bay Kemal, ey gidi Bay Kemal'in yandaşları, burada Samsun var Samsun. 'Para için, kömür için, patates soğan için geliyorlar' diyorsunuz burada sadece aşk için gelenler var. Her seçim döneminde yaptıkları fakat her defasında milletten derslerini aldıkları yalan masa başı haberciliğine yine başladılar. Geçen gün CHP'nin yayın organı gibi hareket eden bir gazete çıkmış bizim bir mitingimize iftira atıyor. Geçmişi darbe şakşakçılığıyla, mili irade düşmanlığıyla dolu bu gazete mitingimizi çarpıtmaya çalışıyor. Oysa biz insanı iliklerine kadar donduran soğuğa rağmen güzel ve coşkulu bir miting yaptık. Kar, bora, fırtına demedik. İşte Ardahan'daydım kar, boran, meydan maşallah tıklım tıklım dolu. Artvin'e geldik öyle, Erzurum eksi 7 derece orada da mitingimizi yaptık. Milletimizle soğuğa ayaza aldırmadan kucaklaştık. Hasret giderdik. Dün Rize, Trabzon mitinglerimizi yaptık. Bugün Ordu muhteşemdi şimdi de Samsun'dayız. Aşk nedir biliyor musunuz? Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ben milletimi seviyorum ve milletimde de yok olmaya çalışıyorum. CHP salon toplantılarıyla, dostlar alışverişte görsün kabilinden 3-5 mitingle seçim dönemini geçirmeye çalışırken biz illerimizin, ilçelerimizin en büyük meydanlarında on binlerle, yüz binlerle buluşuyoruz. Haritayı renklere bölmeden her ilimize, her ilçemize 82 milyonun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz"