DHA YURT BÜLTENİ -15

Tüm bu yaşananlarla ilgili yasal sürecin devam ettiği vurgulanan açıklamada "Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu provokatif saldırıya karşılık vermemiz beklenmesin. Adalete güveniyoruz, adalet kurumunun gereğini yapacağını, bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenleri cezalandıracağını biliyoruz. Biz yine sevgiyi, barışı, hoşgörüyü anlatmaya devam edeceğiz. Her kapıyı çalacağız, her sofraya oturacağız, her eli sıkacağız, her vatandaşımızla kucaklaşacağız. Bayraklı’da yakaladığımız sevgi, barış ve hoşgörü ittifakını Bayraklı projelerimizle taçlandırıp daha güzel bir Bayraklı’nın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" denildi.

Nevra UÇKAÇ, Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

CHP'Lİ AĞBABA: MERAL AKŞENER'İN YANINDAYIZ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Buradan söylüyoruz; Cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Meral Akşener'in yanındayız, Meral Akşener'i destekliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Ali Akyıldız'ın proje tanıtım toplantısına katılmak üzere kente geldi. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel, il teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.