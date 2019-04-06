DHA YURT BÜLTENİ -15

Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor
BARTIN'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından sayımına karar verilen 5 sandığın sayımına başlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. Merkez İlçe Seçim Kuruluna yapılan geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazın sonrasında Salı günü yapılan sayımda MHP ile AK Parti arasında oy farkı 149'a düştü.
AK Parti İl Başkanlığı 19 mahallede 154 sandıkta 38 bin 760 geçerli oydaki partiye gelen ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için Bartın İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bartın İl Seçim Kurulu yaptığı toplantı sonrasında itiraza ilişkin 154 sandıktan 5 sandığın sayılmasına karar verdi.
Bugün 5 sandığın sayımına Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz başkanlığındaki siyasi partilerden 6 komisyon üyesi ile birlikte başlandı. 5 sandıktaki sadece belediye başkanlıkları oy pusulası yeniden sayılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Belediye başkan adaylarından görüntü
-Merkez ilçe seçim kurulu heyeti
-Torbalardan oyların çıkartılması
-Başkanın oy sayımı
-Detay görüntüler
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)
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OTOMOBİLİN, KALDIRIMDAKİ YAYAYA VE DURAKTAKİLERE ÇARPMA ANI KAMERADA
AFYONKARAHİSAR'da kontrolden çıkan otomobilin önce kaldırımda yürüyen kadına, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarparak yaraladığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen 03 BD 949 plakalı lüks otomobil sürücüsü iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki ağaç ve belediyeye ait çöp kutularına çarptı. Sonrasında önce kaldırımda yürüyen Aynur Yardımcı'ya, ardından da durağa dalarak burada otobüs bekleyen Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar'a çarptı.
Kazada Aynur Yardımcı, Hanım Arslan ve İbrahim Taşpınar yaralanırken, otomobilde tek başına olduğu belirtilen sürücü ise aracını bırakarak olay yerinden başka bir araçla kaçtı. Kazanın ardından 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de firar eden sürücüyü aramaya başladı. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki ağaç ve çöp kutularına çarparak ilerlediği yer aldı. Aracın geldiğini fark eden Aynur Yardımcı'nın koşarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada otomobilin kendisine çarptığı, ardından da durakta bekleyen 2 kişiye çarptığı görüntülere yansıdı. Kaza sonrası sağlık ekiplerinin müdahalesi de güvenlik kamerasında yer aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Otomobilin ağaç, çöp kutusu çarparak durağa girerken (güvenlik kamerası)
- Kaldırımda otomobili fark ederek kaçan vatandaştan detay (güvenlik kamerası)
- Kaza sonrasından detay (güvenlik kamerası)
- Olay yerine gelen 112 ekiplerinden detay (güvenlik kamerası)
HABER: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
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BURSA'DA BİR KİŞİ KENDİNİ METRONUN ÖNÜNE ATTI, O ANLAR KAMERADA
Bursa'da bir vatandaş, kendisini, hareket halindeki metronun önüne attı. Metronun altında ezilerek sıkışan vatandaş kurtarılırken hastaneye kaldırıldı. Olay anı, istasyon güvenlik kamerasına yansıdı.
BursaRay Organize Sanayi İstasyonu'nda akşam satlerinde 37 yaşlarındaki H.C.G isimli erkek bir şahıs istasyona gelen metronun altına atladı. Kendisini raylara atan kişiyi gören vatandaşlar hemen 112 Sağlık ekibine ve polise haber verdi. Olayda yaralı kurtarılan şahıs olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı metronun altından çıkarılarak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay nedeniyle BursaRay seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Yaralı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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