DHA YURT BÜLTENİ-15

Kızını 4 gündür her yerde arayan baba Halil Köse, “Kızımızı sabah okula gönderdik, okuldan çıkınca servise binmemiş. Daha sonra bir daha haber alamadık. İlk defa böyle bir şey oldu. Kaçırıldı veya kaçtı. Kızımızın hayatından endişe ediyorum. 4 günden bu yana haber alamıyoruz. Kızımızın bulunması için polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundukö dedi. Polis ve jandarma ekipleri genç kızı bulmak için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.

"Bodrum'a artık baharı getirdik. Yazı da inşallah el birliğiyle getireceğiz. Belediyeciliğe Bodrum'da yeni bir anlayış getireceğiz. Bu anlayış tamamen sonuç ve hedef odaklıdır. Tamamen vatandaş odaklıdır. Yol gösterici bir anlayıştır. Tamamen şeffaf bir anlayıştır. Hesap verebilir ve saydam bir belediyecilik anlayışından söz ettik tüm kampanyamız boyunca. Doğa, insan, çevre, hayvan, canlı odaklı olacak, ayrımcılık ortadan kalkacak. Eşitlik, adalet ve hukukun ön planda olduğu bir yönetim anlayışımız olacak. Sorunlar olduktan sonra değil olmadan önce önlenmesiyle ilgili yapılacak işlerden söz ediyorum. Mevzuat ve hukuk doğrultusunda kararlar alacağız. Rüşvet, irtikap, iltimas gibi gayrimeşru hiçbir ilişkiye girilmeyecek. Belediyemizin kapıları tümüyle açık olacaktır. Belediyede iş takipçiliğine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Her şeyin kuralı, sistemi olacak. Biz altyapımızı buna göre hazırlıyoruz. Belediyemizde tamamen liyakat esaslı görevlendirmeler yapılacak. Adam kayırmacılık, yerli yabancı ayrımı olmayacaktır. Belediyemizin şiarı, tüm insanlarımız eşit şekilde değerlidir ve herkes aynı muameleye tabi tutulur."

'MAKAM ARAÇLARININ CAM FİLMLERİ SÖKÜLDÜ'

Bodrum'u sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarla yöneteceklerini belirten Başkan Aras, "Halkın belediyeciliğini yapacağız. Öncelikle imar müdürlüğümüzün kapısındaki turnikeleri söktük. Makam araçlarının film camlarını söktürdük., Böylelikle vatandaşlarımızın makam araçlarında kimin olduğunu görmesinin önünü açtık. Teknik altyapısı başladı. Tüm belediyenin bütçe, borç durumları, personel durumu, imar durum belgeleri, gerekli altyapı yapıldıktan sonra tüm imar planları vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Şu anda Bodrum'u ilgilendiren en önemli konu 'İmar Barışı' adı altında Bodrum'u teslim almıştır. Dağları, tepeleri fütursuz dikilen beton bloklarla dolu. Bunların birçoğu izinsiz ve ruhsatsız. Şu an korkunç bir yapılaşma ile karşı karşıyayız. Bunun için kesinlikle önlemler alacağız. Yatırımcının karşısında değiliz. Ancak yatırım projelerinizi Bodrum'un doğasına, tarihi dokusuna, insanına, denizine, kültürel ve sanatsal yapısına aykırı yapmayın, kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hakları da ihlal etmeyeceğiz. Doğrunun yanında, yanlışın karşısındayız her zaman. Bodrum'un değerleridir doğru olan. Özellikle sevgili mimar, mühendis arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen imar kirliliğine yol açan projelere kesinlikle imza atmayın. Lütfen evinize, 'İki oda fazla yapacağım' diye güzel Bodrum'umuzu betonlaştırmayalım. İhtiyacı olan varsa Belediye'ye gelsin, sonuna kadar destek olacağız biz onlara. Ancak bizden izinsiz, Bodrum'un yapısına, kültürüne, değerlerine aykırı her şeye anında müdahale edeceğiz. Sonra bize kızmayın. Bunu yapmazsak, Bodrum tamamen betona teslim olacak" diye konuştu.