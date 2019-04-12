DHA YURT BÜLTENİ-15

DİYARBAKIR BAĞLAR'DA AK PARTİ BİNASINA ATEŞ AÇILDI DİYARBAKIR'da AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı. Olay, öğleden sonra AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu merkez Bağlar ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, parti teşkilatının da bulunduğu binaya pompalı silahla 2 el ateş açıp kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saçmalardan biri, bir işyerinin levhasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, inceleme yapıp saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, "Tabelaya isabet etmiş. Allah korusun hem canımızı, hem malımızı. Bütün vatandaşlarımızı Allah korusun" dedi. Görüntü dökümü

------------

- Bağlar ilçe binasından detaylar

- Kurşunun isabet ettiği işyeri levhasından detaylar

- Polisin inceleme yapması

- AK Parti İl Başkanının konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ============== AKYAZI'DA 3.8'LİK DEPREM KORKUTTU (YENİDEN) SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 16.03'te merkez üssü Akyazı olan yerin 7 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Akyazı ve Sakarya'nın diğer ilçelerinde hissedildi. Depremin merkez üssü Akyazı'da kısa süreli korku yaşandı. Özellikle okullarda bulunan öğrenciler panik yaşadı. Depremin herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ======================= Otomobil dereye düştü, uzman çavuş hayatını kaybetti ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanarak dereye düşen otomobilin sürücüsü, uzman çavuş Murat Semerci (29) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Uludere ilçe girişinde meydana geldi. Uzman Çavuş Murat Semerci yönetimindeki 73 ED 140 plakalı otomobil, Kalemli boğazında kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Semerci hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye gelen AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla deredeki araçtan çıkarılan Murat Semerci'nin cansız bedeni Uludere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman Çavuş Murat Semerci'nin cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine gönderileceği belirtildi. Görüntü dökümü

------------

- Arama çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler Haber:Sekvan KÜDEN-Kamera: ULUDERE (Şırnak),(DHA) ======================= KADINLARI TACİZ EDEN MOTOSİKLETLİ BAHÇIVAN, YAKALANDI KARAMAN'da son bir haftadır kapüşon takıp motosikletiyle geçerken kadınları ve liseli öğrencileri elle taciz eden bahçıvan H.P. (30) gözaltına alındı.

Kentte son bir hafta içinde kapüşon takan motosikletli bir kişini, yolda yürüyen kadınları ve liseli kız öğrencilerini elle taciz etmesi üzerine polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürü Muhammet Ergin yönetimindeki kurulan özel ekip, taciz olaylarının gerçekleştirdiği bölgelerdeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

POLİS, PUSU KURUP BEKLEDİ

Ardında da taciz olaylarının en çok yaşandığı bölgede, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarını belirleyip, pusu kurup beklemeye başladı. 3 gündür bölgede pusu kurup bekleyen polis, bugün şüphelinin gelmesi üzerine yakaladı. Şüphelinin yevmiyeli olarak bahçıvanlık yapan H.P. olduğunu belirledi. H.P., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Adliyeye getirilmesi Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) =================================== BİTLİS'TE AK PARTİ'Lİ TANĞLAY, MAZBATASINI ALARAK GÖREVE BAŞLADI BİTLİS Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Nesrullah Tanğlay, bugün mazbatasını alarak göreve başladı. Tanğlay, belediye binası önünde kesilen kurbanlar ve çiçeklerle karşılandı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bitlis Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Nesrullah Tanğlay, bugün AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililerle birlikte Bitlis Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Tanğlay daha sonra beraberindekilerle birlikte Bitlis Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde bekleyen kalabalık tarafından karşılanan Tanğlay için kurbanlar kesilirken, görevlendirme yapılan Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras tarafından çiçeklerle karşılandı. Devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, yaklaşık 2,5 yıldır görevlendirme ile hizmetin yürütüldüğünü ve bu süreçte belediyecilik anlamında çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Aras, "Sürecin tamamında devletimizin, hükümetimizin desteğini arkamızda çok yakın hissettik. Bakanlıklarımızın çok ciddi desteğini gördük. Süreç boyunca milletvekillerimiz, il başkanlığımız, il teşkilatımız hep yanımızda oldu. Ama en önemlisi de Bitlisliler bize çok ciddi destekler verdiler. Bugün itibariyle görevimizi gözümüz arkada kalmadan layıkıyla AK Parti'den seçimi kazanan eski il başkanı Nesrullah Tanğlay'a devrediyoruz" dedi.

Bitlis Belediye Başkanlığı'na seçilen Nesrullah Tanğlay ise eksikliklerin ve yapacak işlerinin çok olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bugün itibarıyla mazbatamızı aldık. Allah'ın izniyle hayırlı görevler için Bitlis Belediyesi'ni bugün itibarıyla teslim aldık. 2,5 yıllık bir kayyum yönetimi vardı. Bu yönetim süresinde Valimiz Oktay Çağatay ve Yardımcısı Hüseyin Aras'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bitlis'te gerçek manada eksikliklerimiz çok. Yapacak çok işimiz var. İnşallah hep beraber hemşehrilerimizle birlikte Bitlis Belediyesi'ni yöneteceğiz ve Bitlis'i hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. Bu sürede bizi yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum. Kazanan Bitlis oldu dedik ve inşallah Bitlis'in tamamına hizmet edip, gönül köprüleri kurup ve özellikle ayrım gayrım yapmadan ilimize hizmet etme şiarıyla bu koltuğa sahip çıkacağız." AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise Nesrullah Tanğlay'ı tebrik ederek, görevinde başarı dileğinde bulundu. Taşar, "Nesrullah Tanğlay yıllardır siyasetin içinde olan ve Bitlis'in tertemiz bir evladıdır. Seçim sürecinde birçok proje ürettik. İyi hizmet yapacağız dedik. Allah'ın izniyle bugünden itibaren durmak duraksamak yok" diye konuştu. Başkan Tanğlay daha sonra tebrikleri kabul etmeye başladı.