DHA YURT BÜLTENİ -15

Kanalizasyonda metan gazı patlaması: 1 yaralı (2)

OLAY ANI KAMERADA Afyonkarahisar'da, kanalizasyonda metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, olay yerinden geçen 1 kişinin hafif yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin rögar kapağının yanından geçtiği sırada patlamanın meydana geldiği ve bu kişinin havalandığı yer aldı. Bir vatandaşın da cep telefonuyla tesadüfen kaydettiği görüntülerde ise patlama öncesi bir ışığın parladığı ardından da patlamanın meydana geldiği görüldü. Olay sırasında yağmurun etkili olması rögarın olduğu noktaya yıldırım düşmesi sonucu patlamanın yaşandığı ihtimalini akıllara getirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Patlama anı ve yaralının havaya uçması Kamera- Haber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ===================== Taklacı güvercin sattığı iş yerinin önünde öldürüldü ÇORUM’da taklacı güvercin satışı yapan Recep Rıdvan Özgür(32) iş yerinin önünde tabancayla vurularak, öldürüldü. Olayı gerçekleştiren arkadaşı Murat Bilen yakalandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Recep Rıdvan Özgür, taklacı güvercin satışı yaptığı iş yerini kapattı. Ancak işyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Başına aldığı kurşunlarla vurulan Özgür, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özgür’ün cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI Çorum'da taklacı güvercin satışı yapan Recep Rıdvan Özgür'ün (32) işyerinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesi olayı ile araştırma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından şüphelinin Murat Bilen (46) olduğunu belirledi. Recep Rıdvan Özgür'ün arkadaşı olduğu belirlenen ve taklacı güvercin merakı ile tanınan Murat Bilen polis tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Katil zanlısının adliyeden çıkarılıp cezaevine götürülmesi

- Cinayet işlenen iş yeri

-Ölen Recep Rıdvan Özgür'ün foto

-Detaylar (SÜRE: 1.10 . Dk ) (BOYUT141 ) Haber-Kamera: Serkan Barış- /ÇORUM, (DHA) =============== İztuzu Plajı'nın işletmesi MUÇEV'de MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde bulunan dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın 2015 yılından beri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde olan işletmesi, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) yönetimine devredildi. Dünyanın en iyi açık alanı seçilen İztuzu kumsalı, caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olması nedeniyle yerli ve yabancı çevrecilerin mücadelesine sahne oldu. Çevrecilerin girişimleriyle 1988 yılında plajda yapılmak istenen bir otel inşaatı durdurulup, aynı yıl Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edildi. Bir süre özel sektör tarafından işletilen plajdaki işletmeler, 2014 yılına kadar belde belediyesi olan Dalyan Belediyesi'ne geçti. Aynı yıl Başbakanlık oluruyla Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Muğla Valiliği'ne bağlı olan Muğla Hizmet Vakfı'nın yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu Muğla Çevre Vakfı, işletmelerin yönetimi devraldı. MUÇEV yaptığı ihaleyle işletmelerin yönetimini özel girişim DALÇEV'e verdi. Bunun üzerine Ortaca Belediyesi dava açtı. Muğla 2'nci İdare Mahkemesi, plajın kiralanması işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İztuzu Plajı'nın işletmesini, imzalanan protokolle 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne verdi. İztuzu Plajı, dün (cuma) itibariyle ise MUÇEV yönetimine geçti. Üniversite tarafından 3 yıl işletilen plajdaki demirbaşların devri sırasında, belediyeden görevliler de hazır bulundu. Yapılan sayımda eksik bir şey olmadığı öğrenildi. Üniversite tarafından işletildiği süre zarfında yapılan güneş enerjisi sistemleri, jeneratör gibi malzemeler de listelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İztuzu Plajından görüntü

- İşletmelerden ve sayımı yapılan şezlong ve şemsiyeler Haber- Kamera: Süleyman İLTER / ORTACA (Muğla), DHA) ========================= Bursa'da hayvanseverlerden, 'yasa değişsin' talebi Bursa'da hayvanseverler, son dönemde yurt genelinde artan hayvanlara yönelik şiddete, düzenledikleri yürüyüş ve yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Sibel Akıncı, 5199 sayılı kanunun hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksun olduğunu belirterek, yasanın değişmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Yenimahalle'deki köpek katliamının yurt çapında yankıları sürerken, Bursa’da bir grup hayvansever bir araya geldi. Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri ve hayvanseverler, yaşananları, yanlarındaki köpek ve kedilerle Kızılay’dan Heykel Meydanı’na kadar yürüyerek protesto etti. Yürüyüşün sonunda hayvanseverler adına açıklama yapan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği Başkanı Sibel Akıncı, Ankara’nın yanı sıra Bursa’nın Orhaneli, Kütahya’nın Tavşanlı ve İzmir7in Menemen ilçesinde eziyet gören hayvanlar için toplandıklarını belirtti. Hayvan hakları ihlallerinin karşısında olduklarını belirten Sibel Akıncı, "Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız, öldürülen hayvan dostlarımızın hesabını adalet önünde sormak üzere dernek olarak suç duyurusunda bulunduk. Öncelikle bu cinayetleri ve sorumlularını şiddetle kınıyoruz. Bu elim olaylara siyasi liderlerin, siyaset üstü bir mesele olarak, bir vicdan meselesi olarak yaklaştığını görmek istiyoruz. Ancak bu kesinlikle yeterli değildir. Hayvan hakları alanında acilen ‘doğru- yeterli- uygulanabilir’ yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur. 5199 sayılı kanun, hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksundur ve hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından ve sivil toplum kuruluşlarından destek alarak acilen hazırlanmalıdırö dedi.

'HAYVANA ZARAR VEREN, İNSANA DA ZARAR VERİR'

Hayvan hak ihlallerine hapis cezası veren bir yasanın çıkmasını istediklerini dile getiren Sibel Akıncı, hayvana zarar verenin, insana da zarar verebileceğini kaydetti. Bu yönde hayvan hakları savunucuları olarak bir takım öneriler sunduklarını belirten Akıncı, şöyle devam etti:

"Avrupa’da olduğu gibi hayvanlara kanunen ‘hukuki statü’ tanınmalı ve hayvanlar ‘mal’ değil, ‘can’ olarak kabul görmeli. Tüm hayvanlar sahipli ve sahipsiz ayrımı yapmaksızın eşit yasal güvence altına alınmalı. Hayvanlara karşı şiddet ‘suç’ olarak tanımlanmalı. Hayvanların üretim, ticaret ve satışı yasaklanmalı, yasak ırk kapsamında bulunan köpeklere ilişkin yeniden düzenleme yapılmalı. Tüm Türkiye’de fayton işkencesi sonlandırılmalı, hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı. Canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus/penguen parkları kaldırılmalı."

Yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı.