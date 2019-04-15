DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi İlçesi Orhaneli-Bursa karayolunda meydana geldi. Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, Nalınlar mevkiinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75), hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle devrilen ve ters dönen hafif ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güneş kardeşlerin cesetleri ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu görüntüleri)

Kaza yapan araçlar

Vatandaşların kazazedelere yardım etmesi

Haber: Osman SAK / ORHANELİ(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 13 yaralı ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yolcu minibüsünün, kontrolden çıkıp, karışı şeride, ardından da şarampole yuvarlanması sonucu Fatoş Kızılgöz öldü, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozan Karayolu Ufacıkören mevkiinde meydana geldi. Adana-Kozan arasında sefer yapan Şevket Çetin yönetimindeki 01 U 0396 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, önce karşı şeride geçti, ardından da şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolculardan Fatoş Kızılgöz'ün öldüğü belirlendi. Yaralı 13 kişi ise ambulanslar ile İmamoğlu, Kozan ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden genel görüntü

- Kaza yapan minübüsten görüntü

- Yaralıların ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK - Ali GÖKDAL / İMAMOĞLU(Adana),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Kırıkkale'de sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde, şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Sulakyurt ilçesinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve dolu, dakikalar içerisinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Etkili yağış nedeniyle caddelerde büyük su birikintileri oluştu. Sulakyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler tıkanan kanalları açmak için yoğun çaba sarf etti.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "İlçemizde yoğun yağmur ve dolu yağışından sonraki sel, dere yataklarından taşan sel sonucunda tıkanan kanalizasyonlar, bozulan yollar, şükürler olsun can ve mal kaybımız olmadan atlattık. Allah'ım beterinden saklasın, belediyecilik anlamında çalışmalarımıza başlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye gayret gösteriyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tarlaları suların basması

- Belediye işçilerinin çalışması