DHA YURT BÜLTENİ -15

Mersin'de yağmur ve dolu yağışı ekili alanlarda etkili oldu. Aniden gelen yağmur ve dolu Mersin'de hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kısa süreli etkili olan yağış ve rüzgar, vatandaşları zor durumda bıraktı. Yağmur ve rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerine sığınacak yer aradı. Tarsus ilçesinde de etkili olan dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi. İlçe merkezinde ise yağmur nedeni ile su birikintileri meydana geldi. Bazı araçlar sürücüleri su birikintisi içinden geçerken, yüksek kesimlerinde de kendi hissettiren yağış çiftçilere de zor anlar yaşattı. Görüntü Dökümü

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-Caddede biriken su

-Sudan geçen araçlar

-Yağış anından görüntü

-Dolunun hasar verdiği ekili alanlardan fotoğraf (BOYUT:226.15 MB) (SÜRE: 2 DK) Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ============ Sırtına aldığı hastayı ambulansa taşıdı Artvin'in Yusufeli ilçesinde Acil Tıp Teknisyeni İbrahim Uzun, sırtına aldığı Saliha Çolak (82) adlı hastayı 300 metre mesafedeki ambulansa taşıdı. Kayda alınan o anlar paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün köyünde rahatsızlanan Saliha Çolak için ambulans çağrıldı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yolların bozuk olması nedeniyle hastanın evine ambulansla ulaşamadı. Ekipteki Acil Tıp Teknisyeni İbrahim Uzun, yaşlı kadını sırtına alarak 300 metre mesafedeki ambulansa taşıdı. Kendisini taşıyan sağlık memuruna teşekkür eden kadın, götürüldüğü Yusufeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık memurunun kayda alınan görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Artvin Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada hastayı sırtında taşıyan sağlık memuruna teşekkür edildi. Açıklamada, "Çalışanlarımız, son derece kırık arazi şartlarında, araç yolunu bırakın sedye sığmaz yerlerde bile görevlerini yerine getirebilmek için yaz- kış, yağmur, çamur demeden özveri ve vefa ile, gerektiğinde hiç düşünmeden hastalarını sırtlarında taşımanın mutluluğunu yaşıyorlar. Artvin İl Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm 112 çalışanlarımıza sonsuz teşekkür eder, yaptıkları bu kutsal işte başarılar dileriz" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaşlı kadının sağlık personelinin sırtında taşınması

- Yaşlı kadının ambulansa bindirilişi

- Detaylar BOYUT: 140 MB Haber Kamera: Bilge AVCI/YUSUFELİ(Artvin),(DHA) ===================== Katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Mersin'in Erdemli ilçesinde, 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Alican Kart(20) hakkında duruşma savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'ne gelen Derviş ailesinin en küçük çocuğu Muhammet, 18 Eylül 2017'de kayboldu. Sabah Kızkalesi'nin sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside, 43 yerinden bıçaklandığı belirlenen Muhammet'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

Olayın ardından cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, tutuklanan Alican Kart hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Önceki duruşmalarda cinayeti, "Arkadaşım, 'Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım' dedi. Benim aklıma girdi, bıçakladım" şeklinde verdiği ifade ile itiraf eden tutuklu sanık Alican Kart'ın yargılanmasına devam edildi. Davanın 6'ncı duruşmasında Alican Kart ile taraf avukatları hazır bulundu. Kart'ın mahkemenin vereceği karara saygı duyacağını söylediği duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Duruşma, taraf avukatlarının ek süre talep etmeleri nedeniyle 2 Mayıs gününe ertelendi.

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***ARŞİV***

- Olay yerinin görüntüleri

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Adliye görüntüsü SÜRE: 05'41" BOYUT: 616 MB Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) =================== Besni'de 100 kişilik işe 864 başvuru Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Toplum Yararına Program kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 100 kişilik işe, 864 kişi başvurdu. İşe alınacak kişiler bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

İşkur ile Besni Kaymakamlığı arasında imzalanan Toplum Yararına Program kapsamında kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere 100 kişinin 6 ay süreyle işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından işe girmek isteyen 864 kişi ilana başvuru yaptı. Yoğun başvuru üzerine işe alınacak kişilerin belirlenmesi için bugün Besni Belediyesi Nikah Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Adayların da katıldığı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

6 ay süreyle asgari ücretle istihdam edilecek Ayşe Doğan, "İsmim çıktığı için çok mutluyum" dedi. Görüntü Dökümü

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- Belediye nikah salonu

- İş başvurusu yapan kişiler

- Kura çekimi

- Merakla kurada isminin çıkmasını bekleyenler

- Kurada isimleri çıkanların okunması

- İş çıkan Ayşe Doğan’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler