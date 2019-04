DHA YURT BÜLTENİ -15

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesi ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'Olası kastla öldürme', 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Geçen yıl 11 Temmuz tarihinde Salih Pehlivanoğlu başkanlığındaki mahkeme heyeti kararını açıkladı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı'ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik'e 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy'a 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yanı sıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faaliyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ayrıca tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık'a 10 yıl 10'ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın'a 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 kişi ise beraat etti. Gerekçeli kararın açıklanmasından sonra hem sanıkların, hem de mağdur ailelerin avukatları, üst mahkeme durumundaki İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulundu. Davaya bakan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı. Kararla birlikte, tutuklu sanıklardan sadece, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi.

'BÖYLE BİR KARAR ÇIKACAĞINI BİLİYORDUK'

Karar sonrası, şehit madencilerin yakınları bu duruma tepki gösterdi. Faciada yaşamını yitiren madencilerden Uğur Çolak'ın babası İsmail Çolak (54), olayın meydana geldiği madende kendisinin de daha önce çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

"Adaletin olmadığı bir ülkede, yaklaşık 4 yıl adalet için mücadele verdik. Bu Soma maden katliamı, dünyada son yüzyılların en büyük işçi katliamıdır. Verdiğimiz adalet mücadelesinde sorumlu insanların yargılanmasını beklerken, sorumluların bir bir serbest bırakıldığını gördük. 11 Temmuz 2018'de ödül gibi cezalar verilerek karara bağlanan bir dava süreci yaşadık. Biz bu olayları bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi'ne taşıdık. Böyle bir kararın çıkacağını biliyorduk. Özellikle Can Gürkan'a tahliye kararı çıkacağını bekliyorduk. Çünkü Can Gürkan en az cezayı alan, ancak en sorumlu olan kişiydi. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararı asla tanımıyoruz. Bu kararın yanlı ve taraflı olduğunu düşünüyoruz. Gerçek sorumlu Can Gürkan'ın kendisi olmasına rağmen, ödül gibi bir ara karar verildi. Yargıçların neye göre böyle bir karar verdiklerini merak ediyoruz. Nereye itiraz edilmesi gerekiyorsa, nereye gidilmesi gerekiyorsa gideceğiz."

Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak (52) ise gözyaşları eşliğinde, "Dün akşam üzeri aldığımız bir haberle, bize 301 madencinin öldüğü faciayı tekrar yaşattılar. Bu da Türkiye'de adaletin olmadığını gösteriyor. Adalet nerede? Artık bizim sesimizi Ankara duysun. Biz, adalet istiyoruz. 438 çocuk yetim kaldı, babalarını soruyor. Can Gürkan, dün akşam koşarak ailesine gitti. Bizim çocuklarımızın hayatlarından çaldılar" dedi.