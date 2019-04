DHA YURT BÜLTENİ-15

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 4. Behçet Uz Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Hastane bahçesinde bir araya gelen çocuk hasta ve yakınları, doya doya eğlenmenin tadını çıkardı. Down sendromlu çocukların dans gösterisi yaptığı etkinlikte, çocuklar yüzlerini boyadı, hediyeler aldı, melek, palyaço gibi renkli kostümler giyerek eğlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleştirildi. Tedavi gören çocukların 23 Nisan'ı hastanedeki şenlikle kutlamaları için düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlencenin tadını çıkardı. Kurulan stantlarda boyama kitapları ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte, çocuklar yüzlerini boyadı, melek, palyaço gibi renkli kostümler giyerek eğlendi. Down sendromlu çocukların yaptığı dans gösterisi ise yüzlerde tebessüm oluşturarak etkinliğin ilgi odağı oldu. Etkinlikte konuşma yapan Başhekim Tanju Çelik, "Bizim hastanemiz çocuk hastanesi. Hastanede kalmakta olan çocuklarımız yarın düzenlenecek olan 23 Nisan şenliklerine katılamayacaklar. Biz bu şenlikle birlikte eğlenceyi onların ayağına getirmeyi hedefledik. Hastanemiz bünyesinde bu şenliği düzenleyerek 23 Nisan kutlamalarını gerçekleştirmiş olduk. 23 Nisan 1923 tarihi hepimizin bildiği gibi ulusal bayram olarak kutlanmakta. Biz de katılımcılarımızla, palyaçolarımızla, müzik gruplarımızla bir şenlik oluşturduk. Burada hasta çocuklarımız için hediyeler dağıtılıyor. Okuyan, yazan çocuklarımız burada boyamalar yapıyor" dedi. 'İÇİM ŞENLİK OLDU BU ŞENLİK GİBİ' Şenliğe katılan lösemi hastası 6 yaşındaki Rüzgar Eser'in annesi Özge Kuruoba, "Şenlik çok güzel geçiyor. Bugün tedamizi gördük, daha sonra eğlendik şimdi ayrılacağız. Bizim için çok güzel bir gün oldu çünkü uzun zamandır dışarıya çıkamıyorduk. Onlar için de büyük değişiklik oldu" diye konuştu. Şenlikte doyasıya eğlenen Rüzgar Eser ise, "İçim şenlik oldu bu şenlik gibi. 23 Nisan çocuklar için çok güzel bir gün" dedi. Lösemi hastası oğluyla beraber şenliğe katılan Emine Can, "Şenlik güzel geçiyor. Bugün hastanemize geldik tedavimizi aldık. Doktorlarımızdan biri şiir ezberleyip ezberleyemeyeceğimizi sordu. Biz de şiirimizi ezberleyip geldik. Tedavimizi de hemen hemen yarıladık. İnşallah hepsi geçecek" diye konuştu.

KİTVAK'tan hastanede 23 Nisan kutlaması

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) üyeleri, Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavileri devam eden çocuklar ve aileleri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Onkoloji hastası çocuklarla birlikte pasta kesen vakıf üyeleri, onlara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü.

İzmir'deki Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görmekte olan çocukları ziyaret eden KİTVAK üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, her biri masal kahramanı kostümü giymiş olan, özel bir liseden gelen 11 genç, KİTVAK üyesi, onkoloji hastası çocuklarla oyunlar oynayarak şarkılar söyledi. KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul ve Yönetim Kurulu üyesi İklil Ulueren ile Genç KİTVAK Başkanı Nur Eraslan, çocuklarla beraber 23 Nisan pastasını kesti. KİTVAK yönetim kurulu üyeleri, çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeleri çocuklara vererek onları mutlu etti.

'HASTALIKLARINI BİR NEBZE UNUTABİLMELERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ'

KİTVAK olarak milli ve dini bayramlarda çocukları yalnız bırakmamak için her türlü organizasyonu yaptıklarını söyleyen Başkan Ramazan Soncul, "Bu organizasyona değişik gruplar da destek verdi. Bugün bir kolejin öğrencilerinden Genç KİTVAK'lılar bu işi üstlendi. Çocukların eğlenebilmesi için, en azından hastalıklarını bir nebze unutabilmeleri için gereken her türlü girişimde bulunuyoruz. Allah onlara şifa versin, temennimiz budur" diye konuştu.

KİTVAK Yönetim Kurulu üyesi İklil Ulueren ise, "23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Bu bilinci yaşamaları için her sene 23 Nisan'ı çocuklarımızla beraber kutluyoruz. Hem günün önemini ifade etmeye çalışıyoruz hem de çeşitli görsel etkinlikler, armağanlar ve pastayla onlara mutlu bir an yaşatabiliyorsak ne mutlu KİTVAK ailesine. Bu konuda bize destek veren her türlü bağışçımıza, gönül dostumuza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Genç KİTVAK üyelerimiz sürpriz bir etkinlik hazırladılar. Çocukların coşku içinde bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Bütün çocuklarımızın şifa bulmasını istiyoruz, dilerim ki bu hastalık hiç kalmaz" dedi.