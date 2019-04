DHA YURT BÜLTENİ -15

Saldırı sonrası yüzü tanınmaz hale gelen Berfin için kampanya

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik'in yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olduğu Berfin Özek'e(19) yapılacak ameliyatların masrafının karşılanmasına katkı verebilmek için İskenderun Kadın Platformu, 'Berfin'in yarım kalan gülüşü solmasın' adlı yardım kampanyası düzenledi.

Olay, 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Ozan Çeltik tutuklandı. Gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kalan Berfin Özek için İskenderun Cemevi'nde gerçekleştirilen yardım amaçlı etkinliğine Berfin Özek, ailesi, avukatı Mehtap Sert, Cemevi Başkanı İbrahim Ayaz, Kadın Platformu üyeleri ve çok sayıda arkadaşı katıldı.

'AMELİYAT İÇİN MADDİ YARDIMA İHTİYACI VAR'

Etkinlikte konuşan İskenderun Kadın Platformu Dönem Sözcüsü ve Berfin'in avukatı olan Avukat Mehtap Sert, platform olarak kadına yapılan şiddet konusunda bugüne kadar bir çok olaya sahip çıktıklarını şimdi Berfin için çalışma yürüttüklerini söyledi. 15 Ocak tarihinde Berfin’in dershaneden çıkarak evine giderken yaşadığı olayla ilgili Sert Şunları söyledi:

"Kızımız her zaman olduğu gibi dershaneden çıktıktan sonra evine giderken çok aydınlanmayan karanlık bir sokakta evleri kör olduğunu düşündüğü bir noktada şüpheli yüzüne kezzap dökmüş. Yüzü boynu ve elleri bundan zarar görmüş durumda. Gözlerden bir tanesi görmüyor diğeri de yüzde 50 görüyor. Yapan şüpheli tutuklandı. Pantolonunda sülfürik asit çıktı. Kendisinin bilmediği olay ile ilgili kameraya görüntüleri yansıdı. Ciddi bir hazırlık soruşturması sürdürüldü. Gerçekten tüm hazırlık soruşturmasını yürüten ve büyük emek veren cumhuriyet savcısı Ebru hanıma teşekkür etmek istiyorum. Hiç bir ayrıntıyı atlamadan çocuğun ben o saatte orada değildim şuradaydım dediği her yerin kamera MOBESE kayıtlarını eşleştirerek hazırlık dosyası mükemmel bir şekilde tamamlandı. Berfin şu anda kati rapor almaya gönderildi. İki gündür Adana’da sıkıntılı ve ağır bir süreç geçiriyor. Kati rapor geldikten sonra duruşma günüde belli olur."

DAHA ÖNCE TANIŞIYORLARDI

Berfin’in nişanlı olmadığını şüpheli ile kısa bir süre sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptıklarını belirten Avukat Sert şöyle devam etti:

"Bir yıl önce ayrılmışlar. Bu dönemde çocuk askere gitmiş döndüğünde Berfin ile yeniden birlikte olmak istemiş ama kız bunu kabul etmemiş. Günlerce kızı takip etmeye başlamış Berfin’i takip ettiğine dair Berfin in dershaneye gelen arkadaşlarının şahitlikleri de var. Ölümle tehdit etmiş daha öncede yumruk atma gibi şeylerde yaşanmış aralarında. Nişanlılık gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Daha çok kadın cinayetleri ve kadına şiddet gibi vakalarda bu işi biraz yasal zemine oturtmak meşrulaştırmak toplumun gözünde meşruluk kazandırmak adına söyleniyor. Kimin ne yaşadığı kiminle ne yaptığı nerde olduğu Berfin’in yüzüne kezzap atılmasıyla ilgili bir şey değildir. TCK’da değerlendirilmesi gereken şey olayın olduğu andır. Ancak toplumda böyle bir meşruluk olduğu için buna yönelik savunmalarla haksız tahrikten yararlanmak. Biz kadın platformu olarak buna izin vermeyeceğiz. Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını umuyoruz. Kadına karşı bir hassasiyetin oluşması için açılması için elimizden geleni yapacağız."

AMELİYATININ YAPILMASINI İSTİYORUZ

Sert , Berfin ile ilgili Kaymakamlığa müracaat ettiklerini, Türkiye geneli bir bağış kampanyası yaparak ameliyatını yaptırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığını müdahil edip estetik ameliyatını ücretsiz yaptırmayı düşünüyoruz. Bunun için milletvekillerine ulaştık. Berfin estetiği kendi zevki için yaptırmak istemiyor. Başına gelen şiddet sonucu oluşan bir olay. Ameliyat süreci bir yıla yakın sürecek. Bu konuda çok başarılı olan iki doktor ile temas kuruldu. İlk ameliyatını ardından yüzü belli bir seviyeye ve hormonları değerleri belli bir noktaya geldiğinde ikinci bir ameliyatı olacak. Dört aşamalı ameliyatlarla tedavi olacak. Kök hücre tedavisi ile yapılacak. Göğsünün üzerine konulacak bir parça ile oluşacak deri yüzüne aktarılacak. Adana’da anlına öyle bir ameliyat yapıldı ve kaynaştı. Psikolojik olarak destek veren arkadaşımızda var aynı zamanda platform olarak da sürekli kendisiyle ilgileniyoruz.