DHA YURT BÜLTENİ -15

Adana'da HES inşaatında yükleme havuzundaki kapak kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı ADANA'nın Aladağ ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-2 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı. Olay, saat 11.30 sıralarında Aladağ ilçesine bağlı Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda meydana geldi. Santralde yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması sonucu, kapak önünde çalışan 4 işçi yaralandı. Ancak yaralı işçilerden Sefer Aktaş (25), yapılan müdahaleye rağmen kuratarılmadı. Diğer işçiler İdris Özcan (48), Serkan Demir (36) ve Selçuk Çoklu (38) ise Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Ölen işçi Sefer Aktaş'ın bir hafta önce işe başladığı belirtildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Valiliğin açıklaması şöyle; "İlimiz Aladağ ilçesi Köprücek Mahallesi Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda saat 11.30 sıralarında yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması neticesinde, kapak önünde çalışan 1 işçimiz hayatını kaybetmiş, hafif şekilde yaralanan 3 işçimizin ise ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayın gerçekleşmesinin akabinde valiliğimizce görevlendirilen jandarma ekipleri, sağlık müdürlüğü helikopteri, 112 Acil yardım ve AFAD ekipleri bölgeye acilen intikal ettirilmiş olup, gerekli tüm müdahaleler hızla yapılmıştır. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemeler devam etmektedir. " Bunlar da ilginizi çekebilir Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler Edremit'te Suriyeli kadınlar Türkçe öğreniyor Kilosu 2 liradan satılan soğana hücum ettiler

7 YIL ÖNCE AYNI BÖLGEDEKİ FACİADA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Öte yandan aynı bölgede, 24 Şubat 2012'de, Göksu Irmağı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'nda derivasyon tüneli kapağının patlaması sonucu suya kapılan 10 işçi, yaşamını yitirmişti. İşçilerden 5'inin cansız bedeni, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden drone görüntüleri

- Olay yerinin yukarıdan çekilen aktüel görüntüleri Haber-Kamera: Nuri PİR-Ali GÖKDAL/ALADAĞ,(Adana),(DHA) ================= Minik Muhammed'in katiline ağırlaştırılmış müebbet MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Alican Kart (20), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Arkadaşlarını suçlayan sanık, "Her şeyi uyuşturucunun etkisi ile yaptım. Onların da yargılanmasını istiyorum. Uyuşturucuyu onlar içirdi" dedi. Suriye'deki iç savaştan kaçıp Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi'ne gelen Derviş ailesinin en küçük çocuğu Muhammed'in cansız bedeni, 19 Eylül 2017'de sahil kesimindeki duşakabinde bulundu. Otopside vücudunun farklı bölgelerine aldığı 43 bıçak darbesi ile yaşamını yitirdiği belirlenen Muhammed'in cenazesi gözyaşları arasında Mersin'de defnedildi. Cinayetin ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine konulan sanık Alican Kart hakkında, 'çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'O KADAR BIÇAKLARKEN NASIL DAYANDI? Sanık Kart, davanın 7'nci duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Muhammed'in annesi Ramia ile taraf avukatları katıldı. Oğlunun fotoğrafını göstererek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen acılı anne, "Artık sabrım kalmadı. O kadar bıçaklarken nasıl dayandı?" diyerek gözyaşı döktü. 'ARKADAŞLARINI SUÇLADI' Son sözleri sorulan katil zanlısı ise arkadaşlarını suçlayarak, "Her şeyi uyuşturucunun etkisi ile yaptım. Küfür edince bıçakladım. Halisülasyon görüyordum. Ben alkol, uyuşturucu bilmezdim. Arkadaşlarım yüzünden alıştım. Onların da yargılanmasını istiyorum. Uyuşturucuyu onlar içirdi" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Alican Kart'ı, 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Görüntü Dökümü

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- Muhammed'in fotoğrafı

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

- Güvenlik kamerası görüntüleri

SÜRE: 05'41" BOYUT: 616 MB Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: MERSİN, (DHA) =============== Orgeneral Küçükakyüz, savaş uçağına binip, terör harekatına katıldı DİYARBAKIR'da konuşlu 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, F-16 savaş uçağına binerek, terörle mücadele harekatına katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve aileleriyle bir araya geldi. Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağının kokpitine geçip, terörle mücadele harekatına katıldı. Orgeneral Küçükakyüz, gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini icra eden filo ve bakım personelini de ziyaret etti. FOTOĞRAFLI DİYARBAKIR,(DHA)- ====================== Çobanlar arasında mera kavgası: 1 yaralı ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde koyun otlatan çobanlar arasında mera arazisi yüzünden çıkan kavgada, göğsünden tabancayla vurulan Remzi Kandal (27), yaralandı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı kırsal Kamışlı ve Bey mahalleleri arasındaki merada meydana geldi. İki mahallenin çobanları arasında mera arazisi nedeni ile başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, Remzi Kandal'ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kandal, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, Kandal'ı vuran şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanede alınan güvenlik önlemi

- Ambulansın gelişi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ===================================== Tek katlı ev yangında küle döndü ÇORUM'un Osmancık ilçesinde tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev tamamen yanarak, küle döndü. Gürleyik Mahallesi Kandiber Sokak'taki Sefer ve Gülesen Temel'e ait tek katlı evde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı.

Çevre sakinleri yangını söndürebilmek için seferber olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Temel çiftinin yangından kısa süre önce evden çıktıkları bu nedenle evin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın çıkan evde alevler

Yangına müdahale etme çalışmaları

Çevreden görüntüler HABER KAMERA: Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) - ========================== Büyük Melen Çayı'nda tatbikat DÜZCE'nin Cumayeri ilçesindeki Büyük Melen Çayı'nda, tatbikat yapıldı. Senaryo gereği suya düşen kişi kurtarıldı, ters dönen bot çevrildi, yaralı sedyeyle çayın karşısına geçirildi. Düzce Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğretim üyeleri ile öğrencileri ve Düzce Arama Kurtarma ekibinin katılımıyla Çaycuma'dan geçen Büyük Melen Çayı'nda arama- kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta; sudan kazazede çıkarma, kazazedeyi bota çekme, bot kurtarma ve ters dönen rafting botunu düzeltme eğitimleri yapıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarmada görevli Özgür Dinç, "5 ekibin katılımının sağlandığı su üstü arama- kurtarma tatbikatı düzenledik. Bu eğitimlere katılan arkadaşlarımız zaten su altı kurtarma ekibindeler. Cankurtaran oldukları için eğitimler gayet verimli geçiyor. Olası kazalara karşı, su kazaları, su üstü ve altı kazalarına karşı, sel ve su baskınlarına karşı bu tatbikatı gerçekleştirdik. Kazazedeyi bota çekme, bot kurtarma, ters dönen rafting botunu kurtarma ve düzeltme eğitimleri. Karşıdan karşıya hat çektik, kurtarma ve sel hattı kurduk. Bu hatta da sedye ile kazazede kurtarma, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi çalışması yaptık. Bölge çapında ortak bir tatbikat oldu. Olası kazalara karşı hazırlıklı olmak için gerçekleştirdiğimiz tatbikatımız gayet verimli geçtiö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tatbikat ekiplerinin su kenarında eğitim çalışmaları

Tatbikat ekiplerinin su içinde eğitim çalışmaları

Tatbikat ekiplerinin senaryo gereği botlarını devirmesi

Ekiplerin yüzerek kenarı çıkması

Ekiplerin botları düzeltmesi eğitimi

Ekiplerin karşıdan karşıya kazazede kurtarması görüntüsü

Sel ve su baskınında mahsur kalanların senaryo gereği tahliye çalışması

Su altı eğitmeni Özgür Dinç ile röp ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================================ Türbede definecilerin kazısına, Sarı Saltuk'un torunlarından tepki Bursa'nın İznik ilçesinde Sarı Saltuk Türbesi'nin defineciler tarafından tahrip edilmesine, Sarı Saltuk’un torunları tepki gösterdi ve suç duyurusunda bulundu.

İznik'te geçen hafta, 689 yıllık Sarı Saltuk Türbesi, definecilerin saldırısına uğramıştı. Bugün İznik'e gelen Sarı Saltuk'un torunları Ünal Sarısaltukoğlu, İbrahim Soylu, Naki Efsen, Hasan Saltık, Metin Sarıtaş ve Soner Akdoğan, İznik Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Torunlar adına açıklamalarda bulunan Ünal Sarısaltukoğlu, haberlerde gördükleri bu durumun kendilerini oldukça üzdüğünü dile getirdi. Sarısaltukoğlu, "İçimiz, vicdanımız sızlamıştır. Bunu yapanları lanetliyoruz. Hukuksal olarak bu işin takipçisi olacağız, bu işi yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü;

-Türbe ziyaretinden detaylar

-Açıklamalar Süre: 2.18, Boyut: 304 MB Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA) ================================ Bilim Festivali, Bursa’da başladı Bursa'da bu yıl 8’incisi düzenlenen yenilikçi teknolojilerin yer aldığı ‘Turkish Airlines Sciense Expo Bilim Festivali’ başladı. Festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin gelecek nesillerin merak duygusunu artırma amacını taşıdığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA’nın ana sponsorluğunda bu yıl 8’incisi düzenlenen Turkish Airlines Sciense Expo Bilim Festivai, kapılarını açtı. TÜYAP Uluslararası Fuar Alanı’nda 5 Mayıs’ta son bulacak etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin uluslararası nitelikte olduğunu belirterek, "Festivalde yurt içi ve dışından misafirlerimiz olacak. Bu el birliğiyle yüksek teknolojiyi kullanarak, ülkemizin daha iyi yarınlara gidebilmesi adına inşallah hep beraber önemli çalışmalara imza atacağız’’ dedi.

'AMAÇ MERAK UYANDIRMAK'

Etkinliğin amacının merak duygusunu kamçılamak olduğunu ve bu sayede ülkenin gelecekte daha güçlü bir konuma ulaşacağını belirten Aktaş, "Bu yıl özellikle teknoloji üreten firmaların sahip olduğu teknolojileri sergiledikleri alanlar oluşturduk. Hayret verici, hayranlık uyandıran, ilgi çeken teknolojiler tüm katılımcıları, ama özellikle de çocukların dikkatini çekme, onlarda merak duygusu uyandırma görevini üslenmiş oluyorlar. Çocuklarımıza ‘Bu nasıl oluyor? Ben de yapabilir miyim?’ sorularını sordurduğumuz anda hedefimize ulaşmışız demektir. Geleceğin beyin gücü olacak gençlerimizin icat çıkarmaları ve yeni işler yapabilmeleri için, ülkemizin muasır medeniyet seviyesine yükselmesi için burada önemli işlere imza atacaklar" ifadelerini kullandı.