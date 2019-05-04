DHA YURT BÜLTENİ -15

Konya'ya şehit ateşi düştü SURİYE’nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Özel Kuvvetler mensubu askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) Konya’daki evine ateş düştü. Halep kentine bağlı Azez ilçesi Melkiye kırsalında PKK/YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Deniz Piyade Yüzbaşı Celalettin Özdemir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Özdemir’in Konya'nın Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Şinasi Sokak’ta annesinin yaşadığı eve acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, anne Kezban Özdemir’e oğlunun şehadet haberini verdi. Şehit Özdemir’in evli ve bir kızı olduğu belirtilirken, eşinin Ankara’dan Konya’ya geleceği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit evinden görüntüler

-Şehit evine askerlerin bayrak asması

-Şehidin vesikalık fotoğrafı

-Detay Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... İzmirliler Roman karnavalında doyasıya eğlendi Ağlara takılan pelikanı jandarma ekipleri kurtardı

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)) ====================== Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı. Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtilen Servet Akkuş'un şehadet haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Evli ve 3 aylık bir çocuğu bulunan Şehit Servet Akkuş'un eşi ve çocuğu ile anne ve babasının Çalışlar köyünde oturduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ========================== Erzurum'da ahır inşaatında çökme: 2 ölü, 6 yaralı - Yeniden ERZURUM'un Tortum ilçesinde ahır onarımı sırasında meydana gelen çökmede 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kazandere köyünde meydana geldi. Ahırını genişletmek isteyen Şakir Küçük, köylülerin yardımıyla imece usulü inşaat yaptığı sırada bölgede çökme meydana geldi. Çökme sırasında 8 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylüler 8 kişiyi enkazadan yaralı çıkarırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahmut Özdemir'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi, Muhammet Ali Aydın (35) olay yerinde kalbinin durmasının ardından yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Mithat Çelik (60), Osman Karanfil (59) Atilla Özçelik (35), Hasan Küçük (32), Muhammet Bıçakçı (30) ve Muhammed Deniz (27) ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Ali Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYMAKAM: YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK Olay sonrası Tortum Kaymakamı Şaban Arda, köye gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Şaban Arda, "13.30 sularında maalesef üzüntü verici bir kaza yaşandı. Burada bir vatandaşımızın imece usulüyle ahırının çatısını yaptırması esnasında ve çatının çökmesi sonucunda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 vatandaşımızda yaralı durumda. Yaralı vatandaşlarımız ilçemiz ve ilimizin çeşitli hastanelerinde tedavi görmekteler. Yaralılarımıza 4 hekim ve 10 hemşire müdahale ediyor. 6 yaralımızın hayati tehlikesi yok.. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an hali hazırda ilimizin ve ilçemizin jandarma birimleri olsun, belediye başkanımız olsun, topyekün vatandaşlarımızla birlikteyiz. Burada vatandaşlarımıza herhangi bir zarar geldiyse de onun telafisi, tespiti için biz buradayız. Maddi kaybı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımı yapmak için de burada olacağız" dedi. Öte yandan ahır inşaatında çalışan köylülerin olaydan önce çektirdiği fotoğraflar ise yürekleri burktu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AFAD ekiplerinin çalışmaları

- Çöken alandan detaylar

- Tortum Kaymakamı Şaban Arda açıklama

- Köy sakini İbrahim Çam röportaj

- Havadan görüntüler

- Muhammed Ali Aydın (1. fotoğraf)

- Mahmut Özdemir (2. fotoğraf) Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ERZURUM (DHA) =========================== Özhaseki: Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir, herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok" dedi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özhaseki, seçimin bittiğini, geçim dönemi başladığını söyledi. Ekonominin içinde bulunduğu kriz ortamını bildiklerini belirten Özhaseki, "Çok sert geçmemekle birlikte yine hepimizi etkileyen bir ortam var. Yurt dışından kaynaklanan birtakım girişimlerin olduğunun da farkındayız. Allah'a hamdolsun ki çok dirayetli ve bu işleri iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Onların gayretleri ve bizlerin çabalarıyla kriz ortamı aşılacaktır. Yatırımlar da çok hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Hızlı trenden havalimanına ve millet bahçesine kadar bütün projelerde birebir takipçisi olacağız" diye konuştu.

'YENİ PARTİ KURMAK İSTEYEN BUYURSUN KURSUN' 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni kurulması planlanan partide yer alacağı iddiaları ile ilgili Özhaseki, "Yeni bir parti kurulabilir. Herkes kurmakta özgürdür. Türkiye'de yüzlerce parti kuruldu. Yeni bir parti kurmak isteyen varsa buyursun kursun. Diyecek bir sözümüz yok. Öbür türlü bir fikrim yok. Ben böyle bir şeyin olacağını pek sanmıyorum. Olmayan bir şeyi ihtimaller üzerine konuşmak da doğru değildir. Abdullah Gül'ü, Kayserililer sever ki o da kendi ülkesini ve şehrini seven birisidir. Kolay kolay yeni bir parti kurulacağı hususunda adım atılır mı? O hususta bir fikrim olmadığı gibi ben çok zannetmediğimi söylemek isterim" ifadelerini kullandı. 'KARARA UYMAK HERKESİN GÖREVİ' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik itiraz süreciyle ilgili Özhaseki, "Yüksek Seçim Kurulu'na bütün deliller ve belgeler verildi. Bunu hukuken inceliyorlar. Bir karar verecekler, bu karara uymak da herkesin görevidir. O karardan başka bir türlü anlam çıkararak şimdiden onları etkilemeye çalışmak da doğrusu hiç kimseye yakışmıyor. Saygılı bir şekilde beklemek, çıkan sonuca da herkesin saygı duyması esas diye düşünüyorum" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YAZA BU KRİZLER AŞILIR' Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Büyükşehirlerde talebin fazlası bir arz ortaya çıktı. İstanbul'da 600 bin, Ankara'da 100 bin veya başka şehirler için orada yapılmış olan fazladan konutlarda bu sorun ortaya çıktı. Dövizde yaşanan dalgalanma ve yurt dışından yapılan operasyonlarla ilgili inşaat sektörü önümüzde duruyor. Bu krizi yıllarca devam edecek olan bir durum olarak görmek doğru olmaz. Avrupa'nın birçok şehrinde inşaat sektörü durağanlaşmıştır. Türkiye'de bu sorun ise geçicidir. Türkiye'de depreme hazırlık aşamasında çok büyük çalışmaların yapıldığı ortamda ben inşaat sektörünün önünün açık olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki yaza bu krizler aşılır. Burada da kentsel dönüşümler hızlanır" diye onuştu. Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Genel detay Süre:5.23-603 MB Haber:Olcay DÜZGÜN-Kamera:Muhammed KISIR / KAYSERİ, (DHA) ================================= İzmirliler, Roman karnavalında doyasıya eğlendi

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki büyük bir eğlence mekanında bu yıl ilk kez Hıdırellezi kutlamak amacıyla Roman karnavalı 'Romaniva' düzenlendi. Etkinlikte, el kınasından, yumurta tokuşturmaya, sokak sanatçılarının gösterisinden, bakla falı baktırmaya kadar gün boyu süren birçok aktivite yer aldı. Farklı grupların konserleriyle birlikte İzmirliler karnavalda doyasıya eğlendi. Hıdırellezi dans ve çeşitli gösterilerle kutlamak amacıyla Roman karnavalı düzenlendi. 'Romaniva' adı altında düzenlenen karnavalda, el emeği etnik ürünler sergilendi, el kınası tezgahları açıldı, düzenlenen atölyelerde vatandaşlar yumurta boyadı ve çiçeklerden kendilerine taç yaptı. Sokak sanatçıları gösterileri ve grup konserlerinin de olduğu etkinlikte, roman kültürüne özgü bakla falı, dilek ağacı, kısmet salıncağı gibi aktiviteler de vatandaşlarla buluştu. Yağışlı havaya rağmen ziyaretçiler, yüzlerine boncuklarla süslemeler yapıp, taktıkları çiçekli taçlarla doyasıya eğlendi. 'ROMAN KÜLTÜRÜNÜN DİNAMİKLERİ YER ALIYOR'

Karnaval direktörü Arda Büyükkoyuncu, "Festivalde Roman kültürünün dinamiklerini içeren unsurlar yer alıyor. Biraz deneyimsel bir festival oldu. Roman kültürünün eğlenceli alışkanlıkları vatandaşlarla buluştu. Sahne programlarımızda tamamen Roman dünyasından çıkan sanatçılardan oluşuyor. Bu karnaval gece 24.00'e kadar devam edecek. Romanların eğlenceli hayatı bizi içine çekiyor. Biz de bu kültürü ve eğlenceyi buraya taşımak istedik. Stantlarda da yumurta boyama, kısmet salıncağı, fal, el kınası gibi farklı aktiviteler yer alıyor. Ayrıca bir Roman pazarımız var, 16 farklı firmanın katılımıyla beraber renkli bir dünya yarattık. Her sene Hıdırellez İzmir'de coşkuyla kutlanıyor. Biz de İzmir'de 'Tenekeli Mahalle' kültürünü o bölgeye gidemeyen davetlilerle tanıştırmak istedik. Aynı zamanda buraya gelen ziyaretçiler de çok renkli kıyafetler, kostümlerle gelmişler. Kültürün dinamiği çok zengin, herkes onun ucundan tutmak istiyor. Bu dışavurumu yaşatabilmek için bir fırsat tanımak gerekiyordu biz de bu fırsatı yarattık. Önümüzdeki yıllarda karnavalı uluslararası platforma taşımayı planlıyoruz. Bir sonraki karnavalı 'Romanival Berlin' olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİLER Karnavalda eğlenceli vakit geçiren Meltem Denizli, "Bugün buraya eğlenmeye geldik. Tüm günü burada geçirmeyi düşünüyorum. Böyle festival ve karnavallar sık sık düzenlenmeli. Buraya gelen herkes çok iyi vakit geçiriyor. Hava düzelirse daha da iyi geçeceğini ümit ediyorum" dedi. Karnavalda eğlenen Ceren Virtenen, "Burada saçlarımıza taç yaptık, renkli örgüler yaptırdık, elimize kına yaktık. Her şey çok güzel. Müzik şahane, eğleniyoruz. Yağmura rağmen buradayız ve eğlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Karnavala arkadaşlarıyla birlikte gelen Belma Arslan ise, "Karnaval çok güzel başladı. Atölyede kendimize taç ve takılar yaptık. Böyle bir karnavalın yapılacağını internetten öğrendik. Bizim için çok farklı ve güzel oldu" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Arda Büyükoyuncu ile röp.

-Vatandaşlarla röp.

-Atölyelerden görüntüler

-Konserden görüntüler

-Karnaval alanından genel detay görüntüler Haber- Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA) ==================== Gölbaşı Fen Lisesi öğrencilerinden çevre temizliği