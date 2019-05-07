DHA YURT BÜLTENİ -15

Furkan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı (2)

KARDEŞİNİN CEZAEVİNDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ Furkan'ın defnedilmesinin ardından Vali Okay Memiş ve beraberindekiler mezarlıkta anne Gülperi Yiğit'in yanına gitti ve taziye dileklerinde bulundu. Vali Okay Memiş acılı anneye, çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok aradık, her yeri aradık ama bulamadık. Gönül isterdiki Furkan'a sağ salim ulaşalım ama olmadı. Allah sabır versin. Bir isteğiniz olursa kapım her zaman açık" dedi.

Amca Mehmet Yiğit de Vali Memiş'ten suçsuz olduğunu düşündüğü kardeşinin serbest bırakılmasını istedi. Mehmet Yiğit, "Furkan'ın ağabeyi Ferhat kaza geçirdiği için hastanede tedavi görüyordu. Tedavisinde yardımcı olun. Bir çocukları toprağa girdi, biri hastanede anne yalnız kaldı. Kardeşim suçsuz yere cezaevinde, dışarıya çıkarılmasını istiyoruz" diyerek Vali Okay Memiş'ten yardım istedi.

Bunun üzerine Okay Memiş de baba Fehim Yiğit'in çelişkili ifadeleri nedeniyle cezaevinde olduğunu belirtti. Vali ve beraberindekilerin mezarlıktan ayrılmasının ardından anne Gülperi Yiğit oğlu Furkan'ın mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunun mezarının toprağını öpen acılı anne "Yavrum çok küçüktü. Ben onsuz ne yapacağım? Canım yanıyor" diye ağıtlar yaktı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Şafak Altun'un yeni kitabı "uyumsuzlar" raflarda İzmir'de, sağanak ve dolu

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ ERZURUM,(DHA) ====================== Apartmanın çatısında çıkan yangın 3 binaya daha sıçradı Sivas'ın Suşehri ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında alevler 3 binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Suşehri ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu Suşehri Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevler 3 binaya daha sıçradı. Binalarda oturanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, binaların çatılarında ise hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel Detay

(250 MB) Haber:Hakan KALELİ/SİVAS,(DHA)- ===================== Kazada şoka giren yaralı sürücü sürekli diğer arkadaşlarının sağlık durumunu sordu Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarparak kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden CANKUR ekipleri tarafından otomobilden çıkartılırken, otomobilin şoka giren yaralı sürücüsü Süha Karakuş, sağlık ekiplerine sürekli arkadaşlarının sağlık durumunu sordu.

Kaza, Sarıçam ilçesindeki Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Süha Karakuş yönetimindeki 01 LR 840 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü Süha Karakuş ile otomobilde yolculuk yapan Yağmur Zehre İnan, Sema Gülegen ve Melek Söyle Demiroğlu araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. CANKUR ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri de olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılardan Yağmur Zehre İnan, Sema Gülegen ve Melek Söyle Demiroğlu ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Bu sırada başından yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen Süha Karakuş'un bilincini açık tutmak için sağlık ve itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu savunan Süha Karakuş sürekli arkadaşlarının sağlık durumunu sordu. Karakuş da gelen ambulansla tedavi edilmek için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.

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- Yaralı kadının sedye ile ambulansa taşınması

- Yaralı sürücünün görüntüsü

- CANKUR ve sağlık ekibinin görüntüleri

- Yaralı sürücünün CANKUR ile konuşması

- Sürücüden detaylar

- Refüjdeki yaralı kızlardan görüntü

- Sürücünün sedye ile ambulansa taşınması

- Otomobilden genel ve detaylar SÜRE:03'08" BOYUT:348 mb Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,(DHA) =================== Milas'ta 3 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında Muğla'nın Milas ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 42 kişinin ise yaralandığı otobüs kazası, bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsün devrildikten sonra sürüklendiği görüldü.

Bodrum- İstanbul seferini yapan Yılmaz Alık'ın kullandığı Metro Turizm'e ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü, geçen pazar günü, Milas Otobüs Terminali'nden yolcu aldı. Terminalden saat 12.00'de yola çıkan otobüs, Milas- Söke yolunun 1'nci kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada otobüs şoförü Yılmaz Alık ile yolcular Ersin Aksoy ve Kamil Evren öldü. Ayrıca kazayla ilgili 42 kişi yaralandı. Kaza anının bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana çarptıktan sonra, devrilerek karayolunda sürüklendiği görüldü.

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- Güvenlik kamerası görüntü Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ==================== Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği faaliyete başladı Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla çalışmaları tamamlanan Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği faaliyete başladı.

Merkez Antakya ilçesi Kemalpaşa Caddesi Habib'i Neccar Camisi yanındaki temsilcilik binasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Serdar Cengiz incelemelerde bulundu. Vali Doğan ve Büyükelçi Cengiz ile bir süre görüşüp çalışmalar hakkında bilgi alan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımızın onayıyla Hatay'daki temsilciliğimizi açma sürecini tamamlamış bulunuyoruz. En kısa zamanda resmi açılışını yapacağız. Bakanımız, Büyükelçi Serdar Cengiz'i temsilci olarak atadı. Hatay'ın bölgedeki kritik konumu ve dış politikadaki yeri itibarıyla, özellikle göçmenler konusundaki süreci, Suriye'deki gelişmeleri çok yakından takip edecek ve Bakanlığı Hatay'dan bilgilendirecek" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise "Bugünden itibaren Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği faaliyete giriyor. Büyükelçimiz dün göreve başladı. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Yapılacak çalışmalarda Dışişleri Bakanlığının temsilcisinin burada olması bizleri de güçlendirmiştir. Temsilciliğin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Dış işleri Bakan yardımcısı Kıran ve beraberindekilerin bina incelemesinden detay

- Makam odasından genel görüntü

- Bakan yardımcısı Kıran’ın konuşması

- Makam odasından genel görüntü

-Hatay Valisi Doğan’ın konuşması

-İnceleme sonrası genel ve detay görüntüler SÜRE: 02’05ö BOYUT: 235 MB Haber Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) ================== Anadolu Yıldızı - 2019 tatbikatı başlıyor Anadolu Yıldızı- 2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, 8 ülkeden 16’sı yabancı 66 gözlemcinin katılımıyla, Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve İzmir Menemen Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. 8- 9 Mayıs arasındaki tatbikata, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik arama kurtarma unsurları katılacak.

İzmir’de gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı- 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, Konak Orduevi’nde Albay Ahmet Seyfi Selçuk tarafından yapılan bilgilendirme brifingiyle başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma unsurları ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin katılımıyla, Ege Denizi ve İzmir Menemen'deki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızı- 2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, iki aşamada yapılacak. TSK arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak ve unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmesi amaçlanan tatbikata, 8 ülkeden 16’sı yabancı olmak üzere, 66 gözlemci katılacak.

İLK AŞAMA EGE DENİZİ’NDE

Anadolu Yıldızı- 2019’un yarın gerçekleşecek ilk aşaması, hava şartlarına göre Ege Denizi'nde İskiri ve İpsala adalarının arasında kalan bölümde veya Sakız ile Midilli adalarının arasında kalan bölümde yapılacak. Senaryoya göre batan ve yanan bir ticari geminin yardım talep etmesi üzerine gemide bulunan kazazedelerin kurtarılması için harekete geçilecek. Düzenlenecek arama kurtarma operasyonuna Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 fırkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 1 arama kurtarma helikopteri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da 5 arama kurtarma gemisi,1 arama kurtarma uçağı ile 2 arama kurtarma helikopteri ve KKTC’den de 1 fırkateyn katılacak.

İKİCİ AŞAMA DUMANLI DAĞI’NDA

Tatbikatın ikinci aşaması 9 Mayıs Perşembe günü İzmir Menemen Dumanlı Dağı’nda gerçekleştirilecek. Anadolu Yıldızı- 2019’un kara safhasında, bu kez kaybolan dağcılar için harekete geçilecek. Jandarma Genel Komutanlığı 'Acil Konum Belirleme Sistemi'nin fiilen deneneceği operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma harekatı başlatılacak. Senaryoya göre, karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezini temsilen TSK Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talebinde bulunulacak. Yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi görevlendirilecek müşterek arama kurtarma harekatı başlatılacak. Tatbikatın bu safhasına Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 arama kurtarma uçağı ve 2 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) dağcılık timi ile 1 arama kurtarma helikopteri katılacak.