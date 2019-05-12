DHA YURT  BÜLTENİ-15

1)ŞEHİT ASTSUBAY ALTUNKAŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş şehit düştü. Altunkaş'ın cenazesi, bugün Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehidin cenazesi, ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra Şehit Altunkaş için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Ak Parti Millitvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin anne ve babası Zahide ve Yaşar Altunkaş, askeri personelin yardımıyla ayakta durdu. Şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Hüseyin (7) ve Yaşar Altunkaş (5) ile birlikte Türk bayrağına sarılı tabuta gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Altunkaş'ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kırıkkale Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yabancılar buraya asla giremiyor Annelerinden uzak olan öğrenciler şehit annelerini unutmadı Şehit Astsubay Altunkaş, son yolculuğuna uğurlandı

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden görüntü

-Cenaze namazı kılınması

-Şehidin fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP-Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- ================================================ 2)HAFİF TİCARİ ARAÇ İŞÇİ SERVİSİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 15 YARALI KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç işçi servisine arkadan çarptı. İşçi servisi devrilirken, 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Kaza öğleden sonra D-100 Karayolu Gebze Tatlıkuyu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç Erdal Akbaş idaresindeki 41 P 4223 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarındaki bariyer ve tabelanın bulunduğu direğe çarparken, servis midibüsü devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Kazada servis aracında bulunan 15 kişi yaralanırken, Murat Karabakan(20) isimli işçi ise hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Trafik yan yoldan sağlanırken, Murat Karabakan'ın cenazesi polis ekiplerinin bölgedeki olay yeri inceleme çalışmasını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntüler

- Ekiplerin çalışmaları

- Yaralıların ambulanslara taşınması

- Detay Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),(DHA) ============================================== 3)MAAŞLARINI ALAMADIKLARI GEREKÇESİYLE VİNCE ÇIKTILAR ISPARTA'da üniversite yerleşkesindeki inşaatta çalışan 2 işçi paralarını alamadıkları gerekçesiyle vince çıktı. Polis ve diğer işçilerin ikna edemediği işçiler, inşaat firması yetkilileriyle görüştükten sonra indi. Olay, dün Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu Yerleşkesi'ndeki yurt inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler paralarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaparken, 2 işçi vincin üzerine çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polislerin ikna girişimlerine rağmen inmeyen işçileri arkadaşları da vazgeçiremedi. Bir süre sonra inşaatı yapan firmanın yetkilisiyle telefonda görüşen işçiler ikna olup, indi. Görüntü Dökümü

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- Kalabalıktan görüntü

- Polislerle işçilerin konuşması

- Vincin üstündeki işçilerden görüntü

- İkna çalışmalarından görüntü

- Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ============================================== 4)4 ÇOCUĞU, TERÖRİSTLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADINA 'ANNELER GÜNÜ' ZİYARETİ Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde 26 yıl önce evi ateşe verilen ve 4 çocuğu PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Ayşe Kılıç (68), Anneler Günü'nde yalnız bırakılmadı.

Beytüşşebap ilçesinde 26 yıl önce PKK'lı teröristler, Kılıç ailesinin Ali Çavuş Mahallesi'nde ikamet ettiği evi ateş vermesiyle evde bulunan yaşları 4 ile 8 arasında değişen 3'ü erkek, 1'i kız, 4 çocuğu hayatını kaybetti. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, beraberindeki Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan ile birlikte 4 çocuğuna terörden kaybeden anne Ayşe Kılıç'ı ziyaret ederek, elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı. Kaymakam Pendik, Anneler Günü'nde Ayşe Kılıç'ın elini öpmenin, kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti. Görüntü Dükümü

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- Kaymakam ziyareti

- Kaymakam ve komutanın Ayşe Kılıç'ın elini öpmesi

- Ziyaretten görüntüler

- Kaymakamın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP-DHA

==================================== 5)TÜRKİYE DRONE ŞAMPİYONASI'NDA İLK ETAP SONA ERDİ Mersin'in Anamur İlçesi'nde düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı sona erdi.Anamuryum Antik Kenti'ndeki şampiyonada 32 drone pilotu zirve mücadelesi verdi. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonun ilk etabını Özgürcan Özçelik 1'inci, Berat Aktar 2'nci, Cem Köksel ise 3'üncü olarak tamamladı.

Türkiye Drone Yarışçıları Kulübü Başkanı Sait Göksel Kervancı, "Türkiye genelinde 4 ayrı etaptan oluşan drone yarışlarının ilkini Anamur'da gerçekleştirdik. Daha sonra yapılacak üç etabın ardından her etaptan iki pilotumuz, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek" dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Özkaya da uluslararası turnuvaya Türkiye'den sporcu göndermek istediklerini ifade etti. Görüntü Dökümü

--------------------------- - Yarış alanının genel görüntüsü

- Sporcuların görünütleri

- Yarış görüntüleri

- Röportajlar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) ==================================

6)ATÖLYEYE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ EVİNİN ODASINDA SÜS EŞYASI ÜRETİYOR ÇORUM’da bir çocuk annesi Yeliz Ünal (38), atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında hediyelik süs eşyaları yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kentte, Kale Mahallesi'nde bir apartmanda eşi ve bir çocuğuyla yaşayan Yeliz Ünal'ın hediyelik süs eşyaları ilgi görüyor. Artan siparişler üzerine evine ait bir odayı kendisine atölye yaparak çalışmalarını geliştiren Ünal, hobisini işe dönüştürdü. Ünal, evinde ürettiği el emeği göz nuru süs eşyalarından elde ettiği gelirle de aile ekonomisine katkı sağladığı söyledi. Ünal, "Eşim öğretmen ve aldığı maaş ortada bende eşime katkıda bulunmak için sipariş aldığım süs eşyalarını satarak katkıda bulunuyorum. İşe girmek için pek çok sınava girdim. Ancak, işe yerleşemedim. Bende bu işi yapmaya karar verdim. İşimi severek yapıyorum. Yaptığım isten zevk alıyorum. Evimizde, ofisimizde hatta arabamızda bile koyabileceğiniz el emeği göz nuru süs eşyaları üretiyorum. Yaptığım iş basit gibi gözükse de, büyük uğraş veriyorum" dedi.

ANNELER GÜNÜNDE ÇALIŞIYORUM

Evinin bir odasını ve balkonu atölye olarak kullandığını da belirten Ünal, "Ben bir anneyim ve bugünde anneler günü, anneler gününde bile çalışıyorum. Çünkü, hem aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Hem de çocuğumun geleceği için birikim yapıyorum" diye konuştu.