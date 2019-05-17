DHA YURT BÜLTENİ-15

Siirt'te çatışma: 1 korucu şehit, 3 terörist öldürüldü (2) ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU TÖRENLE UĞURLANDI

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu 2 çocuk babası Reşit Koçak (31) için uğurlama töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, askerler, şehidin eşi Şükran Koçak, babası Ali Koçak, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Tören, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun ambulanstan alınarak katafalka konulmasıyla başladı. Şehidin özgeçmişi okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından dua okunarak, şehit için helallik istendi. Törende, Şükran Koçak, eşinin cenazesinin olduğu tabuta sarılarak, "Ben de yetim büyüdüm. Çocuklarım da yetim büyüyecek" diyerek gözyaşı döktü.

KOMUTAN: KANI YERDE KALMAYACAK

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, şehidin yakınlarına seslenerek, "3'ünü öldürdük, sizlere söz veriyorum kanı yerde kalmayacak. Operasyonlar devam ediyor" dedi.

Törenin ardından şehit güvenlik korucusunun cenazesi, helikopterle Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyüne götürülüp, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÖLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ GRİ KATEGORİDE

Bu arada operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride 300 bin TL ödülle aranan 'Rojbin Gever Mizgin' kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

Görüntü Dökümü

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- Alandan görüntü

- Şehit Reşit naşının görüntüsü

- Şehidin ailesinden görüntü

- Şehidine eşinin görüntüsü teselli edilir iken

- Jandarma Komutanının konuşması

- İl Müftüsünün dualar okuması

- Şehidin eşinin tabuta sarılması ve konuşması

- Jandarma Komutanın şehit ailelerine söz vermesi,

- Şehidin son yolculuğuna uğurlanması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA) ============ Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü DENİZLİ'de, güzellik uzmanı Gülistan K. (38), 3 ay önce ayrıldığı ve kendisini tehdit ettiği için öldürülme korkusuyla şikayetçi olup, koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 09.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Güzellik merkezinde çalışan, daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Gülistan K., 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ün peşini bırakmadığını ve sürekli tehdit ettiğini belirterek, polise şikayette bulundu. Koruma kararı aldıran Gülistan K., bu sabah iş yerine gitmek için evden çıktığında apartmanın önünde Aydın Ergül ile karşılaştı. Gülistan K., yaşanan tartışmanın ardından Ergül'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülistan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gülistan K.'nin dün gece, eve zorla girmeye çalıştığı gerekçesiyle Aydın Ergül'ü polise şikayet ettiği, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ergül'ün kaçtığı öğrenildi. Ergül'ün, daha önce de evinin önüne gittiği Gülistan K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Gülistan K.'nın fotoğrafı

- Aydın Ergül'ün fotoğrafı

- Evin önünden görüntü

- Gülistan K. adliyeye getirilişi

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera; Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ================================== Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyorlar (2)

KAYMAKAMLIK AİLE İÇİN DEVREDE İkizdere Kaymakamlığı, İkizdere ilçesinde 4 çocukları ile tek odalı bakımsız haldeki evde yaşam mücadelesi veren Ali ve Hayriye Avcı çifti için gerekli yardımların yapıldığını açıkladı. Kaymakamlık, son 6 yılda, 37 bin liralık maddi yardım yapılan ailenin evinin yeniden tadilata alınarak onarılacağını da duyurdu. RİZE (DHA) ========================== Cep telefonunun kapkaç anı kamerada

İZMİR’de, dükkanın önündeki kaldırımda oturan R.M.’nin (68) elindeki cep telefonunu alıp kaçan ve polis tarafından yakalanan E.Y. (20) tutuklandı. Olay, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen 7 Mayıs’ta Şair Eşref Bulvarı üzerindeki bir dükkanın önünde meydana geldi. Giyim mağazası sahibi R.M., dükkanın önünde oturduğu sırada, aniden gelen bir kişi elindeki telefonunu alıp, kaçtı. R.M.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. R.M.'nin ifadesini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.Y. olduğunu belirledi. E.Y., belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü İZMİR (DHA) =========================== Suriyeli kadına yapılan kapkaç kamerada İZMİR'in Konak ilçesinde, Suriyeli kadının cep telefonunu elinden alıp, kaçan ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçen 9 Mayıs’ya Basmane’deki 1279 sokakta meydana geldi. Bir marketin önünde oturan Suriye uyruklu kadın V.E.C.’nin (40) yanına yaklaşan iki gençten biri, kadının elinden telefonu alıp, kaçtı. Olayın ardından karakola V.E.C.’nin şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bakkalın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin A.O. (20) ve H.O. (25) olduğunu belirledi. Polisin, kaldıkları otele düzenlediği operasyonla yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen çarşamba günü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, V.E.C.’ye çalınan telefonu teslim edilirken, olay bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın güvenlik kamerası görüntüleri İZMİR (DHA) ======================== Şanlıurfalı öğrencilerden Nijer'e su kuyusu ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencilerinin açtığı kermeslerde ve ailelerden toplanan para ile Nijer'in Kollo bölgesinde su kuyusu açıldı ve bölge halkı suya kavuştu.

İlçe merkezindeki Ahmed Arif Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, dünyada en büyük içme suyu sıkıntısı yaşanan Nijer'de su kuyusu açmak için kampanya başlattı. Yaklaşık 1 aylık sürede okulda açılan kermeslerden ve öğrencilerin ailelerin destekleri ile toplanan 18 bin lira bir yardım kuruluşu üzerinden Nijer'e gönderildi. Bu para ile susuzluğun etkili olduğu Kollo bölgesinde su kuyusu açılarak bölge halkının içme suyuna kavuşması sağlandı.

Okul Müdürü Celal Koç, bir müdür yardımcısının önerisi ile böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Okul bünyesinde başlattığımız kampanya sayesinde kısa sürede bir insanı yardım kuruluşu aracılığı ile Nijer’de su kuyusunu açtırmayı başardık. Açılan kuyuya ortalama 18 bin lira harcama yapıldı. Kampanyaya destek veren ve yardımda bulunan öğrencilerimiz su kuyusunun açıldığına oldukça sevindi. Bizde hem öğrencilerimizle he destek veren kişilerle gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Açılan kuyuya ise okulun adının verildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okul tabelası

- Okul ve öğrenciler

- Okul müdürü ve öğrencilerin konuşması

- Açılan su kuyusu ve Nijer halkı

- Su kuyusunda dua ederek teşekkür edenler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ============================== Genç yetenekler Körfez Pistinde yarıştı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesi kapsamında 18-28 yaş arasındaki gençler Körfez Yarış Pisti'nde yarıştı. Körfez Yarış Pisti'nde bu yıl 3’ncü kez düzenlenen ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesi kapsamında 18-28 yaş aralığındaki gençler yarış otomobilleriyle yarıştı. Projenin 2017 yılında başladığını söyleyen TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, "18-28 yaş arasındaki gençlerin içerisinden yıldızımızı arıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gençler bu etkinliğimize katılıyor. Elemelerde, Güney Doğu Anadolu kentleri Batman, Bitlis ve Diyarbakır'dan katılımcıları aramızda görmek, bizlere gurur ve heyecan veriyor. Lisansını alan ve ehliyeti olan belirttiğimiz yaş kriterinde olanlar başvurabiliyor. Hiç otomobile binmemiş insanlarda geliyor. Simülatörde hazırlanan gençler var. Aslında daha iyi derecelerde onlardan geliyor. 604 genç müracaat etti. Biz 6'ya bölüp iyi derece yapan 60 kişiyi kamp gibi eğiterek bunların içerisinden ilk 10’ununu sezon sonuna kadar 4 yarışta yarıştırıyoruz. Finale kalan ilk 3 genci konumlar sağlandıktan sonra yarışacakları branşları belirliyoruz. Burada ilk 3'e girip eğitimlerini alan gençler önümüzdeki sene kendi alanlarında ki yarışlara katılacaklar." dedi.