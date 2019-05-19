DHA YURT BÜLTENİ-15

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğleden sonra yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. İki aileden 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma olayların daha fazla büyümemesi için hem köyde hem de yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hastaneden detay

- Ambulansla getirilen yaralı

- Yaral yakınları

- Köylü Orhan Atagün röportaj

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- ================== Önce arazide, ardından hastanede kavga ettiler: 3 ölü, 4 yaralı (3)

4 ÖLÜ, 11 YARALI Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen olayda ölü sayısı 4’e yükseldi. Ağır yaralanan 50 yaşındaki Bilal Uğur hastanede yaşamını yitirdi. Yaralıların tedavi altına alındığı hastanenin önünde çıkan olaylarda bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu 2’si polis memuru 4 kişi saçmaların isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Olayda polislerle birlikte yaralanan 11 kişinin tedavisi devam ediyor. MUHTARLIK SEÇİMLERİ İDDİASI

4 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı olayın nedeninin muhtarlık seçimleri olduğu iddia edildi. Arifiye Semerciler Mahallesi muhtar adayı olan İlyas Erman, seçimi 8 oy farkla kaybetti. Erman ailesi mahalledeki diğer kalabalık aile olan Harmancı ailesi ile kendilerini desteklemedikleri gerekçesiyle husumetli oldu. İki aile arasında seçimlerin ardından karşılıklı darp olayları yaşandı. İki aile fertleri, bugün komşu mahalle Kumbaşı da karşılaşınca çatışma çıktı.

Hastanenin önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili gözaltılar oldu. Soruşturma devam ediyor. SAKARYA (DHA) ================ İş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı bekledi SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Samet Alemdar(29) taş ocağında rampadan kayarak ters dönen iş makinesinin altında kaldı. Yaralanan Samet Alemdar, 1,5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Olay saat 15.00 sıralarında, Pamukova Karapınar Mahallesi’nde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Samet Alemdar’ın rampada hakimiyetini kaybettiği iş makinesi takla atarak ters döndü. Samet Alemdar, ters dönen iş makinesinin altında kalarak sıkıştı. Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Samet Alemdar iş makinesinin altından çıkartılamayınca vinç çağrıldı. Bu sırada sağlık ekibi, iş makinesinin altında kalan Samet Alemdar’a ilk müdahalede bulundu. Samet Alemdar, Adapazarı'ndan gelen vinç ve diğer iş makinelerinin yardımıyla kaldırılan iş makinesinin altından yaklaşık 1,5 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Alemdar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İş makinesinin altında kalan kişiden görüntüler

Kurtarma çalışmaları

Hastaneye götürülmesi HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) ========================== İki gün arayla çıkan yangın, evi kullanılmaz hale getirdi MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 gün önce çıkan yangında zarar gören iki katlı müstakil evde, bugün bir yangın daha çıktı. Alevler çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Akgün Mahallesi 84 Sokak'ta yaşayan Rukiye Karatepeli'ye ait iki katlı müstakil evin zemin katında, geçen 17 Mayıs'ta saat 11.30 sıralarında yangın başladı. 6 ton kömürün bulunduğu zemin katta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı. Evden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Rukiye Karatepeli'nin 10 gün önce oğlunun evine gittiği, bu nedenle yanan evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Aynı evden bugün saat 15.30 sıralarında, alevler yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevleri çevredeki diğer evlere sıçramadan söndü. Yoğun dumandan etkilenen çevredekileri ise 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde ayakta müdahalede bulundu.

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışırken, polis de soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Evi saran alevlerin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) ================ Kuyumcu soyguncularını, kurulan özel ekip yakaladı ÇORUM’un Bayat ilçesinde silahla girdikleri kuyumcu dükkânından 4 kilo altınla kaçan maskeli soyguncular, kurulan özel ekip tarafından yakalandı. Çaldıkları altınlarla gözaltın alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay 20 Mart'ta Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan Asım Tuna’ya ait kuyumcu dükkânında yaşandı. Kimliği belirsiz silahlı 3 kişi, kuyumcu dükkânına girerek, işyeri sahibi Asım Tuna'yı etkisiz hale getirdi. Ardından da vitrindeki altınları aldı. 3 soyguncu, olay yerine geldikleri otomobile binerek, kaçtı. Kuyumcunun panik butonuna basması ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkânı önünde güvenlik önlemi alan polis ve jandarma kaçan soyguncuları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı, ancak sonuç elde edilemedi.

ÖZEL GASP EKİBİ YAKALADI İlçede meydana gelen silahlı kuyumcu soygunu sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce 'Özel gasp ekibi' kuruldu. Soyguncuların peşine düşen özel ekip, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntülerini mercek altına alarak saldırganların eşkâlini tespit etti. Teknik ve fiziki takipte bulunan özel ekip, İstanbul'da olduklarını saptanan şüphelileri yakalamak düğmeye bastı, operasyon düzenledi. Operasyonda tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskında, 9 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları için Çorum'a getirilen şüphelilerden Ahmet B., Muhammed Ö., İsmail Ö. ve Atıf D., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen çok sayıda altın bilezik de iş yeri sahibe teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Soyulan kuyumcu (önceki görüntü)

-Kuyumcu soyulma anını anlatması(önceki görüntü)

-Zanlıların adliyeden cezaevine götürülmeleri

-Güvenlik kamerası soygun anı)

Detaylar (SÜRE:3 dk 56 sn) (BOYUT 266MB) Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- Elif DURUR /ÇORUM, (DHA)

===================== Apartmanın 7'nci katından ölüme atladı DİYARBAKIR'da, oturduğu apartmanın 7'nci katından atlayan Mehmet Ö.'nün (21), yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ö., ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 7'nci katındaki daireden atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mehmet Ö.'nün atlama anı, oturduğu binanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntü Dökümü

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- Selahaddin Eyyubi devlet hastanesinden detaylar

- Hastane morgundan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

- Özdemir'in düşmesine ait kamera görüntüsü Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) =========================== Anamur'da 19 Mayıs coşkusu MERSİN'in Anamur ilçesindeki 19 Mayıs kutlamalarında sergilenen spor gösterileri ve zeybek oyunu büyük beğeni topladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı yurt genelinde olduğu gibi Anamur'da da coşkuyla kutlandı. Yeni Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama etkinliğine Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Olcay Klavuz, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, STK temsimcileri, siyasi parti başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Doğan Kuz, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için gençlere büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Konuşmanın ardından sergilenen tekvando, karate gibi sportif gösteriler ve zeybek oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanı görüntüsü

- Doğan Kuz'un konuşması

- Gösteri görüntüleri

- Genel ve detaylar SÜRE: 04'40" BOYUT: 280

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) =========================== Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs korteji İZMİR'de motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej gerçekleştirdi. Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen grup, motosikletlerine bağladıkları Türk bayrakları ile birlikte, kornolar eşliğinde Narlıdere Şehitliği'ne hareket etti. İzmir'de farklı dernek ve kulüplere bağlı olan serbest motosikletçiler bir araya gelerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenledi. Toplanma yeri olarak Gündoğdu Meydanı'nı belirleyen yaklaşık 200 kişilik motosiklet tutkunu, orada birleştikten sonra kortej yaparak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Narlıdere Şehitliği'ne doğru hareket etti. Kadın, erkek, yaşlı, genç ayırmaksızın birçok motosiklet severin dahil olduğu etkinlikte, katılımcılar motosikletlerini Türk bayrağı ile donattı. Kornolar eşliğinde yola çıkan grup, güzergah üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından da alkışlanarak tam not aldı.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Grup adına açıklama yapan Ersay Karatay, "Atatürk'ü anmak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün emanetine sahip çıkarak kutlamalıyız. 19 Mayıs 2019; Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı tarihin 100'üncü yılı olması sebebiyle ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Motosikletliler, Atatürk'ü çok seven yurtsever insanlardır. Bunun aksini düşünemiyorum. Biz her sosyal etkinlikte her milli bayramda elimizden geldiğince bir şeyler yaparak özel günleri kutlamaya çalışıyoruz" dedi.