DHA YURT BÜLTENİ - 15 

Minibüs içinde yanındaki kadını yumrukladı, o anlar kamerada MERSİN'de, minibüste yolculuk yapan bir adamın, eşi olduğu öne sürülen kadını yumruklarla darp etmesi yolcular tarafından kameraya kaydedildi. Mersin-Davultepe seferini yapan minibüste henüz kimliği saptanamayan bir adam, eşi olduğu iddia edilen kadının yüzüne defalarca yumruk attı. Gözyaşları içinde kalan kadını yolculara aldırmadan darp etmeyi sürdüren adam, kendisine engel olmaya çalışanlara da tehdit ve hakaretler savurdu. Bu olay bir başka kadın tarafından kaydedilip sosyal medyada, "Bu kadının 3'üncü sayfa haberlerinden mi sesi olacağız? Müdahale ettik, hakaretlerle üstümüze yürüdü. 'Benim karım değil mi? İstediğimi yaparım' diyerek yüzüne vurmaya devam etti" notu ile paylaştı. Video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcıları adamın yakalanıp cezalandırılması için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırdı. Görüntü Dökümü

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- Şahsın kadını darp etmesi

SÜRE: 00'14" BOYUT: 24.5 Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN, (DHA) =========== Tacizciyi terlikle döven kadın: Şiddete karşıyım ama dayanamadım Gaziantep'te, sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini öperek tacizde bulunduğu iddia edilen Salih S.'yi terlikle döven Birsen Batar, "Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim" dedi.

Güvenevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre Salih S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birini sarılarak, öptü. Kızlar koşarak kaçarken, olayı fark eden büfe işletmecisi Bayram Polat, Salih S.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Bu sırada olayı duyup, mahalle sakinleri de şüpheliye tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Birsen Batar (22) de şüpheliye vurdu. Ancak Salih S. sigara yakıp, rahat tavırlar sergiledi. Bunun üzerine daha fazla öfkelenen Batar, ayağındaki terliğini çıkararak, şüpheliye vurmaya başladı. Birsen Batar, Salih S.'ye, "Küçücük çocuk o, küçücük çocuk. Allah belanı versin senin" şeklide bağırarak, defalarca terlikle vurdu. Salih S. ihbar üzerine mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Salih S., nöbetçi mahkemece adli kontrol getirilerek, serbest bırakıl. Taciz mağduru kız çocuğunun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

'ŞİDDETE KARŞIYIM AMA DAYANAMADIM'

Taciz şüphelisini terlikle döven Birsen Batar, yaşadıklarını anlattı. Olay sırasında evinin balkonunda olduğunu belirten Batar, "Mahalledekiler olaya müdahale etmişti. Ben geldiğimde şüpheli kaçmak üzereydi. Olayın sebebini öğrendiğim de müdahale etme gereksinimi duydum. Her türlü şiddete karşıyım ama bu gibi insanları görünce dayanamıyorum. Konu çocuk tacizi olunca çok öfkelendim. Çocuklarımız da kadınlarımız da artık zarar görmesin istiyorum" dedi. Esnaf Bayram Polat da "İki kız çocuğu yürüyorlardı. Vatandaşın biri, kız çocuğuna sarıldı. Ben de çocuğa ne olduğunu sordum. 'Amca beni öptü' dedi. Hemen müdahale ettim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Birsen Batar ile röp

- Güvenlik Kamerasında şahsın dövülmesi

- Bayram Polat ile röp.

- Olay anı cep telefonu görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB Haber: Mustafa KANLI -Kadir GÜNEŞ Kamera: GAZİANTEP-DHA) =================== Anne-oğul gözyaşları içinde toprağa verildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çıkan tartışma sonucu birlikte yaşadığı O.K. (Okan Karakaş) (28), tarafından av tüfeğiyle öldürülen Gizem Tabak (24) ile 2 yaşındaki oğlu Kaan Kundakçı memleketleri Torbalı'da gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Nihan Demirkıran'ın, kızının duvak serili ve torunun üzerine bir buket çiçek bırakılmış tabutlarına sarılıp, "Onlardan ne istedin" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Çifte cinayetin ardından aynı tüfekle intihar girişiminde bulunan O.K.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ödemiş'e 6 kilometre mesafedeki kırsal Seyrekli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan O.K. ile birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Gizem Tabak arasında, geçen 18 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine O.K., evdeki av tüfeği ile Gizem Tabak ve oğlu Kaan Kundakçı'yı başlarından vurdu. O.K., ardından tüfeği göğsüne dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesleri üzerine O.K.'nin kaldığı çiftlikteki eve koşan yakınları korkunç manzara ile karşılaşıp, durumu jandarma ve 12 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadın ve oğlunun yaşamlarını yitirdiği, O.K.'nin ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. O.K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan O.K., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. O.K.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Anne - oğulun cesetleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Tabak'ın 3 yıl önce Selçuk'ta evliyken, 2 çocuğunun babasını terk edip O.K. ile birlikte yaşamaya başladığı ve bu birlikteliği sırasında dünyaya gelen oğlu Kaan'a hamilelik aşamasında resmi evliliği devam ettiği için ilk eşinin soyadı verildiği öğrenildi. Yakınları, Tabak'ın, oğlu Kaan'ın dünyaya gelmesinden sonra ilk eşinden boşandığını söyledi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken, Nihan Demirkıran, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızı Gizem Tabak ve torunu Kaan Kundakçı'n 19 MAYIS GÜNDEMİın cenazelerini dün (pazar) teslim aldı. Anne-oğulun memleketleri olan İzmir'in Torbalı ilçesine götürülen cenazeleri Torbalı Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne konuldu. Anne-oğlu için bugün öğlende Tepeköy Mahallesi'ndeki Orhaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gizem Tabak'ın annesi Nihan Demirkıran, diğer yakınları ve komşuları katıldı. Törende Nihan Demirkıran'ın, kızının duvak serili ve torunun üzerin bir buket çiçek bırakılmış tabutlarına sarılıp, "Onlardan ne istedin" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

'YAVRUMUN BAŞINI YEDİLER'

Kızı ve torununun kaybetmenin acısını yaşayan Nihan Demirkıran, "Tire ve Torbalı Adliyesi'nde kızımın birlikte yaşadığı O.K., hakkında şikayet dilekçeleri var. O.K., kızımı sürekli dövüp, benim yanıma gönderiyordu. Oğlu Kaan'ı da kızıma vermiyordu. Çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği için kızım kendisine her defasında dönmek zorunda kalıyordu. Kızım yavrusu için onun yanına dönüyordu. Torunumu da dövüyordu. Pek çok kez başında şişlikle yanımıza geldiği oluyordu. O.K., 8 ay önce 3 arkadaşı ile kızımı Ödemiş'in bir kırsal mahallesindeki dağlık alana götürüp, dövüp, kapımın önüne attı. Gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık, ancak yavrumu kurtaramadım. Hepsinden şikayetçiyim. Berim ocağım yandı başkaları yanmasın. Yetkililerden, kadına şiddete son verilmesini sağlamalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet uygulayanlara verilen cezanın artırılmasını istiyorum. Benim Gizem'im daha tazecik bir fidandı. Kızım sevdiği için tüm bu yaşadıklarına katlanıyordu, 'Bir nikah yapsın, yüzük taksın' istiyordu. Onu da çok gördüler" dedi.

Anne-oğulun cenazeleri Torbalı İlçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Öldürülen Gizem Tabak'ın fotoğrafı

-Birlikte yaşadığı Gizem Tabak ve genç kadının oğluun öldürüp intihar girişiminde bulunan O.K.'nin (Okan Karakaş) fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Anne Nihan Demirkıran ile röp.

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), (DHA) ================== Yusufeli'nde MHP'li aday çekildi, AK Parti desteklenecek Artvin'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran'da tekrarlanacak. MHP'nin adayı Erdal Demirci, seçimden çekilerek, AK Parti'li Aytekin'i destekleyeceğini açıkladı.

Yusufeli'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından ıslak imzalı sandık sonuçlarına göre, 3 oy farkla AK Parti'li aday Eyüp Aytekin kazandı. Seçimde Eyüp Aytekin 1819, CHP'li aday Barış Demirci 1815, MHP'li aday Erdal Demirci ise 542 oy aldı. CHP, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediğini gerekçe göstererek, olağanüstü itirazda bulundu. YSK ise 2 kısıtlı seçmenin oy kullanmaması gerekirken, oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle Yusufeli Belediye Başkanlığı seçimini iptal edip, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

AK PARTİ DESTEKLENECEK

Yusufeli'nde, 31 Mart'ta aday olan MHP'li Erdal Demirci, seçimden çekilerek, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin'i destekleyeceğini açıkladı. MHP Yusufeli ilçe Başkan Hüseyin Çakaloğlu, yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerine kendi adayımızla girmiştik; fakat seçimlerin yenilenmesinin ardından Genel Merkez'in talimatıyla 2 Haziran'daki seçimlere 'cumhur ittifakı'yla girme kararı aldık. Milletimizin desteğiyle bu seçimi kazanacağız" dedi.

MHP'li Erdal Demirci ise Yusufeli'nde 'cumhur ittifakı'nın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte yarış içinde olmayacağımız bildirildi. 'Cumhur ittifakı'nın kazanması için birlikte hareket edilmesi kararı çıktı. Biz burada 'cumhur ittifakı'nın seçimi kazanabilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

AYTEKİN: 2 HAZİRAN, BUGÜNDEN DAHA GÜZEL OLACAK

AK Parti'nin Yusufeli Belediye Başkanı adayı Eyüp Aytekin de 2 Haziran'da, 31 Mart seçiminden daha iyi sonuç alacaklarına inandıklarını belirterek, "Seçim sürecinde vatandaşlara icraatlarımızı anlattık, 5 ve 10 yıllık planlarımızı anlattık. 2 Haziran'daki seçim için çalışmalarımızı yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ramazan olması dolayısı ile çalışmalarımızı ramazanın ruhuna uygun olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret edip fikirlerini alıyoruz, onlara uygun çözümlerimizi söylüyoruz. Umarım önümüzdeki seçim hem ilçemiz hem de ülkemiz için hayırlı olur. Daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. 2 Haziran bugünden daha güzel olacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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Eyüp Aytekin açıklamaları

Yusufeli ilçe merkezi detayları

MHP'li Ada Erdal Demirci konuşması

Detaylar Boyut: 472 mb. Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA =================== TIR'ın dorsesindeki kağıtlar, alev alev yandı Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan hurda kağıtlar, alev aldı. Yangın, aracı sarmadan itfaiye görevlilerince söndürülürken, kağıtların çoğu, kül oldu.

Cihat Dinçer, Kayseri'den aldığı hurda kağıtları Ergene'nin Ulaş Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasına götürmek üzere, 50 AAN 433 plakalı TIR ile yola çıktı. Dorsede bulunan hurda kağıtlar, Marmaracık Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin uyarması üzerine Dinçer, aracı yolun sağına çekerek, itfaiyeye haber verdi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle alevler, dorsedeki kağıtların çoğunu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler, TIR'ın sürücü kısmına ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.