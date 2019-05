DHA YURT BÜLTENİ - 15 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Birsen Batar ile röp

- Güvenlik Kamerasında şahsın dövülmesi

- Bayram Polat ile röp.

- Olay anı cep telefonu görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI -Kadir GÜNEŞ Kamera: GAZİANTEP-DHA)

Anne-oğul gözyaşları içinde toprağa verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çıkan tartışma sonucu birlikte yaşadığı O.K. (Okan Karakaş) (28), tarafından av tüfeğiyle öldürülen Gizem Tabak (24) ile 2 yaşındaki oğlu Kaan Kundakçı memleketleri Torbalı'da gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Nihan Demirkıran'ın, kızının duvak serili ve torunun üzerine bir buket çiçek bırakılmış tabutlarına sarılıp, "Onlardan ne istedin" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Çifte cinayetin ardından aynı tüfekle intihar girişiminde bulunan O.K.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ödemiş'e 6 kilometre mesafedeki kırsal Seyrekli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte çalışan O.K. ile birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Gizem Tabak arasında, geçen 18 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine O.K., evdeki av tüfeği ile Gizem Tabak ve oğlu Kaan Kundakçı'yı başlarından vurdu. O.K., ardından tüfeği göğsüne dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesleri üzerine O.K.'nin kaldığı çiftlikteki eve koşan yakınları korkunç manzara ile karşılaşıp, durumu jandarma ve 12 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadın ve oğlunun yaşamlarını yitirdiği, O.K.'nin ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. O.K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan O.K., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. O.K.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Anne - oğulun cesetleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Tabak'ın 3 yıl önce Selçuk'ta evliyken, 2 çocuğunun babasını terk edip O.K. ile birlikte yaşamaya başladığı ve bu birlikteliği sırasında dünyaya gelen oğlu Kaan'a hamilelik aşamasında resmi evliliği devam ettiği için ilk eşinin soyadı verildiği öğrenildi. Yakınları, Tabak'ın, oğlu Kaan'ın dünyaya gelmesinden sonra ilk eşinden boşandığını söyledi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken, Nihan Demirkıran, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızı Gizem Tabak ve torunu Kaan Kundakçı'n 19 MAYIS GÜNDEMİın cenazelerini dün (pazar) teslim aldı. Anne-oğulun memleketleri olan İzmir'in Torbalı ilçesine götürülen cenazeleri Torbalı Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne konuldu. Anne-oğlu için bugün öğlende Tepeköy Mahallesi'ndeki Orhaniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gizem Tabak'ın annesi Nihan Demirkıran, diğer yakınları ve komşuları katıldı. Törende Nihan Demirkıran'ın, kızının duvak serili ve torunun üzerin bir buket çiçek bırakılmış tabutlarına sarılıp, "Onlardan ne istedin" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

'YAVRUMUN BAŞINI YEDİLER'

Kızı ve torununun kaybetmenin acısını yaşayan Nihan Demirkıran, "Tire ve Torbalı Adliyesi'nde kızımın birlikte yaşadığı O.K., hakkında şikayet dilekçeleri var. O.K., kızımı sürekli dövüp, benim yanıma gönderiyordu. Oğlu Kaan'ı da kızıma vermiyordu. Çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği için kızım kendisine her defasında dönmek zorunda kalıyordu. Kızım yavrusu için onun yanına dönüyordu. Torunumu da dövüyordu. Pek çok kez başında şişlikle yanımıza geldiği oluyordu. O.K., 8 ay önce 3 arkadaşı ile kızımı Ödemiş'in bir kırsal mahallesindeki dağlık alana götürüp, dövüp, kapımın önüne attı. Gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık, ancak yavrumu kurtaramadım. Hepsinden şikayetçiyim. Berim ocağım yandı başkaları yanmasın. Yetkililerden, kadına şiddete son verilmesini sağlamalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan kadına şiddet uygulayanlara verilen cezanın artırılmasını istiyorum. Benim Gizem'im daha tazecik bir fidandı. Kızım sevdiği için tüm bu yaşadıklarına katlanıyordu, 'Bir nikah yapsın, yüzük taksın' istiyordu. Onu da çok gördüler" dedi.

Anne-oğulun cenazeleri Torbalı İlçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.