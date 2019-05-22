DHA YURT BÜLTENİ-15

Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 2 ölü AFYONKARAHİSAR'da aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıkan iki kardeşin tüfekle ateş açtığı Mustafa ve Servet Sağlam kardeşler yaşamını yitirdi. Jandarma cinayet şüphelisi kardeşleri gözaltına aldı.

Olay, saat 15.00'te Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Mustafa ve Servet Sağlam arazilerinde çalışırken, yanlarına M.D. ve A.D. geldi. Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. ve A.D. yanlarında getirdikleri tüfekle Mustafa ve Servet Sağlam'a ateş açtı. Ağır yaralanan Mustafa ve Servet Sağlam kardeşlere ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ağır yaralı kardeşler daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürüldü. Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

Olaya karışan M.D. ve A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay

- Olay yerindeki jandarmadan

- Hastaneden görüntü (Arşiv) HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ============= 10 gündür kayıp Alzheimer hastası, dere suyu içerek hayatta kalmış ORDU'nun Fatsa ilçesine, 10 gün önce, akrabasının cenazesine gelen ve kaybolan Salim Bodur (87), dere kenarında bitkin bulundu. Yaşlı adamın düştüğü yerden çıkamadığı ve 10 gün boyunca dere suyu içerek, hayatta kaldığı öğrenildi. Samsun'dan, Ordu Fatsa'nın Küpdüşen Mahallesi'ne 13 Mayıs'ta akrabasının cenazesi için gelen Salim Bodur, kayboldu. Yakınlarının haber alamayıp, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu Bodur için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Alzheimer ve sara hastası olduğu öğrenilen Bodur, öğle saatlerinde, 10 gün sonra Ilıca Deresi kenarında yöre sakinlerince bulundu. Bitkin halde düştüğü yerde yatan Bodur için jandarma ekipleri, bölgeye geldi. Ekipler, yaşlı adamı bulunduğu yerden alıp, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bodur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dere kenarındaki 30 metrelik çukura düşen Salim Bodur'un 10 gün boyunca su içerek, hayatta kaldığı öğrenildi.

Bahçesinde çalışırken, tesadüfen yaşlı adamı bulduğunu anlatan Muhammet Yanık, "Bahçeye fındık ilacı atmaya gittim. Sularda vardı elimde, o ara bidonlardan 2 tanesi en aşağı dereye kadar indi. Bidonları almaya gittiğimde ses duydum ve yaşlı adam orada yatıyordu. Hemen jandarma ekiplerine haber verdim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaşlı adamı kurtarma HABER KAMERA:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - ========================== Ardahan’da şap karantinası ARDAHAN’da büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında karantina uygulaması başlatıldı. Atatürk Mahallesinde Çevre yolu üzerinde bulunan hayvan pazarında, il tarım ve orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, hayvan pazarında karantina uygulaması başlattı. Hayvan pazarı ve hayvan pazarının 10 Kilometre etrafında uygulanan karantinada Numuneler Şap Enstitüsüne gönderildi. Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmaların ardından hayvan pazarı 30 gün sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hayvan pazarından görüntü

-Büyükbaş hayvanlardan görüntü Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA) ================ Surlardan intihara kalkışan genç kızı polis son anda kurtardı DİYARBAKIR'da tarihi surlara çıkan C.P. adlı genç kız, atlayacağı sırada bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi surlarda meydana geldi. Surlara çıkan, C.P. adlı genç kız, atlayacağını söyledi. Çevresindekilerin ikna çabaları yetersiz kalınca polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, genç kızı ikne etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen intihar girişiminden vazgeçmeyen C.P., surlardan atlamaya hazarlandığı anda bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı. Surlardan indirilen C.P., ambulansla hastaneye görüldü. Bu anlar ise bir kişi tarafından görüntülend Görüntü Dökümü

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- Tarihi surların üzerine çıkan genç kız

- Polisin genç kızı kurtarması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ====================== Öğrencilerinin hayal dünyasını zenginleştiren öğretmen

UÇURTMADAN 'DRONE' YAPTILAR Batman'ın Beşiri ilçesinde köy okulunda öğretmenlik yapan Recep Bingöl, öğrencilerinin hayal dünyasını zenginleştirmesi amacıyla yaptığı çalışma, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü köyü ilkokulunda görevli sınıf öğretmeni Recep Bingöl, öğrencileriyle birlikte çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi odağı oldu. Bingöl, 'Bir öğretmen için en büyük sihirbazlık; öğrencilerini güldürebilmektir' mesajıyla paylaştığı görüntüde öğrencilerin sergilediği çalışma hayal gücünün sınırlarını zorladı. Görüntülerde, bir öğrenci önünü kapattığı perdenin arkasında uçuyor görüntüsünü verdiği anda, bir başka öğrenci ise perdeyi çekmesiyle yapılan sihirbazlık gösterimi ortaya çıktı.

CEP TELEFONUNU UÇURTAMAYA BAĞLADI; DRONE GÖRÜNTÜSÜ ÇEKTİ

Bingöl, öğrencilerini drone'la görüntülemek için, uçurtmaya cep telefonunu bağladı. 'Dronemuz yok diye, yerleri izleyemeyecek miydik gökyüzünden' mesajını yazarak sosyal medyada paylaştığı görüntüde, uçurtmaya bağlanan cep telefonuyla çekilen görüntüler, drone'la çekilmiş gibi yansıttı. Okulda 35 öğrencisinin olduğunu anlatan Recep Bingöl, yaptığı böylesi çalışmayla öğrencilerin özgüveni arttığını söyledi. Bingöl, "Uzun yıllar bölgeye yönelik video çekiyorum. Son zamanlarda öğrencilerin eğlenebileceği, okuldan zevk alabileceği videoları çekmeye çalıştık. Bu videoları sosyal medyada paylaştığımda birçok beğeni aldığını gördüm. Yaptığımız videoları izleyenler takdir etti. Bu çalışmaların sonucunda olumlu tepkiler aldık. Son olarak uçurtmaya cep telefonumu bağlayarak okul ve öğrencilerin drone gibi görüntüsünü çektim. Bu sosyal medya da çok beğenildi. Bu videoları çekerken öğrencilerimizin de kendine güveni artıyor. Biz çektiğimiz videoları birlikte izlerken çok keyif alıyoruz" dedi.

Bingöl, bir öğrencisin motosiklete binme hayalini o atmosferi oluşturarak gerçekleştirmişti.

FOTOĞRAFLI Görüntü Dökümü

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Okuldan görüntü

Öğrencilerin ders çalışması

Bingöl'ün öğrencilerine çektiği videoları anlatması

Bingöl'ün çektiği videolar

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

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2 öğrencinin röportajında görüntü problemi oluşmuştur. Bu nedenle röportajlar 'ses dosyası' olarak görüntünün sonuna eklenmiştir. Bilginize... GÖRÜNTÜ BOYUTU: 440 MB Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BEŞİRİ(Batman),(DHA) ==================== TCG Fatih gemisine ziyaretçi akını Denizkurdu 2019 tatbikatı kapsamında Ordu'ya gelerek rıhtımda demir atan TCG Fatih gemisi ziyaretçi akınına uğradı.

Denizkurdu 2019 kapsamında TCG gemisi Ordu'ya geldi. Gemide dün akşam basına kapalı olarak iftar yemeği programı düzenlendi. Yemeğe Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, TCG Fatih Gemisi 2’inci hücumbot Filotillası Komodoru Dz. Alb. Aziz Bakıoğlu, TCG Fatih (F-242) Gemi Komutanı Dz. Yrb. Levent Barbak, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Denizkurdu-2019 Tatbikatı kapsamında Ordu’yu ziyaret eden 2’inci hücumbot Filotillası Komodoru Dz. Alb. Aziz Bakıoğlu, “Tatbikat kapsamında Ordu’da bulunuyoruz. Karadeniz’de Ordu dışında Hopa, Sürmene, Sinop, Samsun, Karadeniz Ereğli, Zonguldak ve İğneada olmak üzere 8 il ve İlçede liman ziyareti icra ediyoruz" dedi.

Deniz Albay Aziz Bakioğlu ve beraberindekiler Vali Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'i de makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili komutanlara teşekkür eden Başkan Hilmi Güler, "İskelemizle alakalı çalışmalarımız var. İskeleyi uzatmayı düşünüyoruz. Ünye limanının derinliğini 9 metre Altınordu limanının derinliğini ise 180 metre uzatınca buralara kruvazörler yanaşabilecek. Şimdi buraya gelen gemilerden bin 500, iki bin kişinin Ordu sahillerinde yürüyüp şehre geleceğini düşünün. Müthiş bir şey olur. İlimizdeki tarihi yerleri de genişletebilirsek buraya gezmeye gelebilirler. Ordu’nun ekonomisinin de buna çok ihtiyacı varö dedi.