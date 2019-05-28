DHA YURT BÜLTENİ - 15 

Çayda koybolan Murat'ı JAK timi arıyor Van'ın Gürpınar ilçesinde 4 gün önce, balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları, 6 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katılımıyla sürüyor.

Olay, geçen cumartesi günü öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Polis, AFAD ve UMKE ekiplerinin 4 gündür barajda yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Dün Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bölgeye sevk edilen 6 kişilik JAK timi de bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına dahil oldu. Murat'ın düştüğü noktadan başlayarak dalgıçlarla dip araması gerçekleştiren JAK timi, rafting botu ile de çayın içinde inceleme yapıyor.

Bölgeye sevk edilen Gürpınar Belediyesi'ne ait iş makineleri ile de çaydaki menfezlerde bulunan buzlar kaldırılarak, suyun yönü değiştirilmeye çalışıldı. Lise birincisi Murat Gündüç'ü bulmak için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber: Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- ================= Karapınar'da, 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarlada yaklaşık 7 metre çapında, 25 metre derinliğinde obruk oluştu.

Karapınar'a bağlı Üç Obruk mevkisinde bulunan Hikmet Şakar'a ait mısır tarlasında öğle saatlerinde 7 metre çapında ve 25 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun oluşumuna tanık olan İshak Şakar, "Yolun kenarında kocaman bir çukur oluştuğunu gördüğümde çok korktum. O an üzerinden geçiyor olabilirdim. Hemen 5-10 metre gibi yakınınızda bir anda yüksek bir ses ile kocaman bir çukur oluştuğunu görmek, herhalde insanın psikolojisini bozar. İlçemizde sık sık görülen obruklar ister istemez bizleri tedirgin ediyor. Yetkililerin konuya kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi. Görüntü Dökümü

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- İshak Şakar röportaj

- Obruktan detaylar Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR DHA)) ========================= Alaşehir'den kiraz ihracaatı başladı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kiraz ihraacatı başladı. İhracatçı Ali Uçak, Türkiye genelinde bu sezon 250-300 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'nin üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğu kirazda ihracat sezonu başladı. Kiraz ihracatının önemli bölümünün yapıldığı Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki işleme tesislerinde dünya pazarlarından gelen talepleri karşılamak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Soğuk hava tırlarıyla alım merkezlerinden işleme tesislerine getirilen kirazlar, yıkanıp, boyutlarına göre seçildikten sonra paketlenerek ihraç edilmek üzere gümrüğe gönderiliyor. Alaşehir'in en büyük yaş sebze ve meyve ihracaatçılarından Ali Uçak, 15 gün önce başlayan 'burlat' cinsi erkenci kiraz ihracatının hava kargo yoluyla yapıldığını, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya yapılan ilk sevkiyatların ardından asıl sezonun 'kısa sap' diye de adlandırılan 'Napolyon' cinsi ile başladığını söyledi.

Geçen yıla oranla bu sene ürün kalitesinin daha iyi olduğunu vurgulayan Uçak, "Bu yıl yüzde 20 rekolte artışı bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren kiraz ihracaatında artış olacaktır. Türkiye kiraz ihracatının yaklaşık yüzde 60'nı Alaşehir Gümrüğü'nden gerçekleştiriyoruz. Adana'nın Toros Dağları'nda yetişen kirazımız geliyor, burada tesislerimizde işleniyor ve yine buradan gümrüklenip gideceği ülkeye doğru yola çıkıyor. Türkiye genelinde bu sezon 250-300 milyon dolarlık kiraz ihracatı hedefliyoruz" dedi.

Uçak, Alaşehir Gümrüğü'nden Almanya, İngiltere, Norveç, Hollanda, Danimarka olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya kiraz ihracatı yapıldığını kaydetti.

Alaşehir'den geçen yıl 2 bin 547 tır ile Avrupa ülkelerine 18 bin 479 ton, Rusya'ya ise 16 bin 871 ton kiraz ihracatı yapılmıştı.

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-Kirazın işlenip, paketlenmesinden görüntü

-Kiraz ihraç edilen tırların gümrükten çıkışı

-İhracatçı Ali Uçak ile röp. Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) ================== Dev mantar görenleri şaşırttı DENİZLİ Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşkına çevirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında hizmete aldığı 1500 rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda çalışan Emin Topal, geçen gün halk arasında 'Tombak' olarak bilinen büyük bir mantar buldu. Zehirsiz olan ve yenilebilen dev mantarı arkadaşları ile birlikte tartan Topal, 7 kilo 125 gram ağırlığında olduğunu şaşırarak daha önce bu kadar büyük bir mantar görmediğini söyledi.

Geçen yıl da yaylada 4 kilo ağırlığında bir mantar bulunduğunu belirten Topal, mantar meraklılarını yaylaya davet etti. Topal, 'Tombak' ismiyle bilinen mantar türünün soğan ile kavrularak yapılan yemeğinin çok güzel olduğunu söyledi. Görüntü Dökümü

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- Mantardan detay

- Emin Topal'ın mantarı taşıması

- Emin Topal ile röp