DHA YURT BÜLTENİ-15

1)IRAK SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT HAKARİ'nin Yüksekova ilçesinden, Irak sınırına askeri sevkıyat yapıldı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndan 'Kirpi' adı verilen askeri araçlarla asker sevk edildi. İlçe merkezinde alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında geçiş yapan konvoy, Irak sınırındaki askeri birliklere doğru hareket etti. Görüntü Dökümü

----------------------------

-Askeri araçların Şemdinli istikametine doğru hareket etmesi

-Yüksekova şehir merkezinde askeri konvuy için alınan önlemler

-Askeri araçların geçişlerinden detaylar Haber,Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),DHA =================================================== 2)İLİŞKİ YAŞADIĞI KADINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, POLİSE GİDİP 'CESEDİNİ ALIN' DEDİ KÜTAHYA'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan Zeki Küçükbey (49), kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi (45) çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Polis gidip, "Fatma Y.'yi öldürdüm, gidip cesedini alın" diyen Zeki Küçükbey, gözaltına alındı. Kütahya'daki bir otelde masör olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Zeki Küçükbey, yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Eşi Hatice Küçükbey, polise başvurarak kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis, Zeki Küçükbey için arama çalışması başlattı.Aramalar sürerken, bugün Zeki Küçükbey Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, ilişkisi olduğu, eşinden boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Fatma Y.'yi çıkan tartışmada öldürdüğünü, cesedini almalarını istedi. Küçükbey'in Maltepe Mahallesi'nde kiraladığı eve giden polis ekipleri, Fatma Y.'nin salonda cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Fatma Y.'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Y.'nin cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Zeki Küçükbey ifadesinde, Fatma Y.'yi kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü belirterek, "Çalıştığım otele gelip başka kadınlara masaj yapmamı istemediğini söyledi. Hatta iş yerimde olay çıkartıp, benim oradan kovulmama neden oldu. Sadece kendisiyle ilgilenmem gerektiğini, gerekirse çocuklarımı bile öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Fatma ile evde bu konular yüzünden tartıştık, ben de boğarak öldürdüm. Eşim Hatice ile görüştüm, geceyi eşimle geçirdikten sonra sabah gelip teslim oldum" dedi.Katil zanlısı Zeki Küçükbey'in emniyetteki işlemleri ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Cinayetin işlendiği ev

-Kadının cesedinin çıkarılması

-Polis ekipleri

-Katil zanlısının emniyet çıkışı

-Öldürülen Fatma Yılmaz vesikalık

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- ================================ 3)EŞİNİ ÖLDÜRÜP, PARÇALARA AYIRAN KADINDAN, 'İSTİSMAR' İDDİASI HATAY'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen Havva Z. (35), tutuklu yargılandığı davada, kocasını önceki evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Olay, 23 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Z., iddiaya göre, 2 çocuğunun babası Mikail Z.'yi bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra cesedi 4 parçaya ayıran kadın, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü. Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin eşinin cansız bedenini evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı olarak gömdüğünü görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Havva Z.'yi gözaltına aldı. Havva Z., eşini öldürüp, arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cansız bedeni, battaniyeye sarılı bulundu. Yapılan otopsinin ardından Mikail Z.'nin cenazesi toprağa verildi.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Havva Z., ifadesinde eşini önceki evliliğinden olan 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, çocuğun da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında adliye önünde bir açıklama yapan İskenderun Kadın Platformu adına Avukat Mehtap Sert, Hatay Barosu Kadın komisyonu ve Mor Dayanışma Kadın Platformu'nun kendilerine destek verdiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Sıradan bir tartışmanın arkasından gelen bir eylem değil. Kızını istismardan gelişen bir eylem. Havva'nın iş yerinden arkadaşları iki tanığın dinlendiği duruşmada verilen beyanların örtüştüğü görüldü. Üstelik telefon kayıtları da bunlarla örtüştü. Bizim beklentimiz meşru müdafaa değerlendirilerek tahliyesini istedik. Çünkü Havva bu suçu işlerken daha önce bir plan ve program yapmamış. Suçu işlerken de herhangi bir bıçak ayarlamamış. Hepsi eşi ile tartışmanın devamında kızına yönelik bir tehlikeyi savmak amacıyla gerçekleşmiş. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olmadı. Umarım önümüzdeki duruşmada da olmaz. Çünkü olaya müdahil olmaması gerektiğini, çocukları koruması gerektiğini düşünüyoruz. İki çocuk da şu anda anneannenin yanındalar." Görüntü Dökümü

------------------------

-Öldürülen Mikail Zor'un sağlık fotoğrafı

-Karı kocanın birlikte fotoğrafı

-Adliye binası önünde kadın platformu üyeleri bir arada

-Avukat Mehtap Sert'in açıklaması

-Tutuklu Havva'nın fotoğrafı

-Avukat Mehtap Sert'in dava ile ilgili açıklaması(ofisinde)

SÜRE : 3,03 SN BOYUT : 137 mb Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ================================================== 4)3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KREŞTE ŞİDDET İDDİASI MERSİN'de, Hüseyin-Betül Güneş I. çiftinin 3 yaşındaki oğulları O.A.I.'nın kreşteki öğretmeni E.P. tarafından dövüldüğü iddia edildi. Olayı yargıya taşıyan baba Hüseyin I., sorumlu öğretmenin cezalandırılmasını istedi.

Hüseyin-Betül Güneş I. çifti, çocukları O.A.I.'yı 6 Mayıs'ta kent merkezindeki bir kreşe kayıt ettirdi. İlk gün aileyi arayan kreş yönetimi, çocuğun ağladığını ve çiftin kreşe gelmesini istedi. Kreşe gidip çocuklarını alan çift, O.A.I.'nın burnunun kanadığını ve vücudunda morluklar olduğunu gördü. Hastaneye götürülen küçük çocuğun şiddet gördüğüne dair sağlık raporu oluşturuldu. Raporla birlikte polis merkezine giden aile, kurumdan ve oğullarının öğretmeni E.P.'den şikayetçi oldu. Olayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirilmesi ile soruşturma başlatıldı.

'ÖĞRETMENLİK VASFINA YAKIŞMAYAN HAREKETLER'

Bir sonraki gün kreşe gidip güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerini belirten baba Hüseyin I., "Görüntülerde her şey ortadaydı. 8 aylık hamile bir bayan öğretmenimiz, çocuğumuzu köşeye sıkıştırarak oturduğu yerde, öğretmenlik vasfına yakışan hiçbir hareket yapmadan diğer çocukların da gözü önünde şiddet uyguluyor, sıkıştırıyor, hareket ettirmiyor. Öğretmenle konuşmamızda, kameraların kör noktasında çocuğu uyutmaya çalıştığını kendisi ağlayarak ifade etti. O noktada da çocuğun ağzını kapatarak nefes almasını zorlaştırdığını, çocukla baş edemeyince, vücudunda da morluklar olunca bizi çağırıyor okul yönetimi" dedi.

'DİĞER ÇOCUKLAR DA ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİR'

Yasal girişimlerde bulunduklarını aktaran Hüseyin I., "Hem öğretmen hem de kreş sahipleri ile alakalı şikayetimizi yaptık. Cumhurbaşkanlığı, UCİM Derneği, birçok kuruluşla görüştük. Bu kuruluşlar gönüllü avukatlarını yönlendirdi. Konuyla alakalı Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da harekete geçti. Şu anda olayın sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir müfettiş atandı. Öğretmen işten çıkarıldı. Yalnızca bizim çocuğumuza bakmıyordu bu öğretmen. Birçok çocuğun öğretmeniydi. Diğer çocuklar da şiddete ve istismara maruz kalmış olabilir" diye konuştu.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.