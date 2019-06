DHA YURT BÜLTENİ - 15

"Yaklaşık 55 gündür hastanede steril bir odada kaldık. Birinci nakil süreci başarıya ulaşmadı. Hâlâ uygun donör bulunamadığı için yine yarı uyumlu olmak zorunda kaldı. Bu sefer başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olmazsa üçüncü yabancı biri olması şart. Bizim uyumlu yabancı birinden donör bulma ihtimali daha da güçlü bir şey olarak karşımıza çıkmış durumda. O yüzden herkese donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin. Aynı zamanda biz iki ayda 150 bin donöre ulaştık. Bunların 100 bine yakını henüz çalışılmadı. Sağlık Bakanlığı'nın bunları bir an önce çalışmasını bekliyoruz. Aslına bakarsanız bu sistemin çoktan kurulmuş olması gerekirdi. Almanya'da 7 milyon kök hücre donörü var. Türkiye'de bu sayı 350 bin. Bu rakam çok düşük. Kim bilir kaç çocuk bu yüzden hayatını sürdüremedi. O yüzden aslında bizim talebimiz bir lütuf değil, mecburiyettir. Çok sayıda bekleyen anne-çocuk olduğunu biliyorum. Sadece çocuklar değil her yaştan herkesin başına gelebilen bir şey lösemi ve çok yaygın. Sizin de başınıza gelebilir. Buna hepimizin ihtiyacı var. O yüzden her yıl 100-150 bin kişiye ulaşmak değil, bir an önce 80 milyonluk ihtiyacı olan bu ülkenin 4 milyon sayısına bir an önce ulaşmak üzere çalışma yürütülmeli. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Bütün yetkilileri görevini yapmaya davet ediyorum. Umut olun, donör olun, asla vazgeçmeyin. Belki de bu sisten çoktan kurulmuş olsaydı biz bütün bunları yaşamamış olacaktık. Daha ilk baştan uyumlu birini bulacaktık ve çoktan sağlığına kavuşmuş olacaktı."