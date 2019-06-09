DHA YURT BÜLTENİ - 15

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, TSK üssüne yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Kurt’un (23), Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapıldı. Şehadet haberini alan baba Mevlüt ve ağabey Aziz Kurt ise Gaziantep’e geldi. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine gönderildi. Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un göreve 8 ay önce başladığı ve 2 ay sonra evlenmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaza, Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yıldırım idaresindeki plakasız motosiklet karşı istikametten gelen Mustafa Kocaman idaresindeki 81 AT 618 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Aracın ön camına vuran Hüseyin Yıldırım daha sonra aracın altında kaldı. Araç ise bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri motosiklet sürücüsü Hüseyin Yıldırım'ı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Yıldırım, hayata döndürülemedi. Yaralanan Mustafa Kocaman ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da, çıkan yangında düğün salonu ve bahçesinde zarar meydana geldi. Yangın, akşam saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda çıktı. Düğün salonunun mutfağında dumanların yükseldiğini gören çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mutfakta çıkan yangın kısa sürede tüm salona yayılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, düğün salonu yanında bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü. Çevrede herhangi bir duruma karşı sağlık ve polis ekipleri hazır bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

=======================

Bilecik'te orman yangını (2)

VALİ ŞENTÜRK: EKİPLER SEFERLER OLDU

Bilecik Osmaneli karayolu üzerindeki ormanda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hala kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için tüm ekipler çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tüm ekiplerin yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade eden Bilecik Valisi Şentürk, “Bütün ekiplerimizle seferber olmuş vaziyetteyiz. Bu mevsimde maalesef karşılaştığımız durumlar bunlar. Alana giriş zor ama kontrol edilebilecek bir bölge. Araçlarımızla alana gireceğiz ve söndüreceğiz inşallah” dedi.

KEPÇELERLE YOL AÇILIYOR

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ise arazi şartlarının yangını kontrol almayı zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

“Şiddetli rüzgar ve sarp ve engebeli arazi olduğu için biraz müdahalede zorlanıyoruz. Rüzgar akşamüzeri gibi herhalde kesilecek. Helikopterlerle tam anlamıyla müdahale ettikten sonra, çeşitli yollar açarak yangının arka tarafından kepçeler ile yollar açacağız. Oradan müdahaleye yoğun bir şekilde müdahale edeceğiz”