DHA YURT BÜLTENİ - 15

İzmir'de korkutan yangın İzmir'in Balçova ilçesindeki bir zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İzmir'in Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'ndeki bir zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yagın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye görevlileri ile orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye bir helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Yine çok sayıda orman işçisi de bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Alevlerden detay GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber: Davut CAN/ İZMİR, (DHA) ================== Kendisini ateşe verdi, itfaiye eri kurtardı ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö. (45), evinde üzerine benzin dökerek, kendisini yakmaya kalkıştı. Camı kırıp, içeriye giren itfaiye eri Fatih Eren tarafından üzerine su sıkılarak, kurtarılan Savaş Ö.'nün vücudunda yanıklar oluştu.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında, Bayramiç ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşaşan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö., evinde şişe içindeki benzini üzerine dökerek, ateşe verdi. Evden çıkan dumanı görenler, Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Adrese gelen itfaiye ekibinde görevli olan Fatih Eren, pencere camını kırarak, içeri girdi. Savaş Ö.'yü saran alevleri su sıkarak, söndürdü. Daha sonra da dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar Ö.'nün acılarını, bahçe hortumuyla su sıkarak, azaltmaya çalıştı. 4 yıl önce de kendisini yakma girişiminde bulunan Savaş Ö., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Savaş Ö.'nün vücudunda derin yanıklar oluştuğu bildirildi. Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, içeride yoğun benzin kokusu olduğunu, yangının eşyalara sıçramadığını belirledi. Komşu Ümmühan Şahin (70) , Savaş Ö.'nün 4 yıl önce de kendisini benzin dökerek yakmak istediğini ve evde yangın çıktığını anlattı. Polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İtfaiye eri Fatih Eren'in panjurları kırmasından görüntü.

-Türkmen'in itfaiye erleri tarafından ıslatılmasından görüntü.

-Yangından görüntü

-Ambulansa götürülüşünden görüntü.

-İtfaiye erleri ile röportaj. Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) ==================== (ÖZEL) - Kahramanmaraş'ta ev sahibi olanların mutluluk gözyaşı TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta emekliler için yapacağı 624 konutun hak sahiplerini kura ile belirledi. Kurada isimleri çıkan emekliler ve yakınları mutluluktan gözyaşı döktü.

TOKİ'nin merkez Dulkadiroğlu ilçesine yapacağı 624 konut için 2 bin 872 kişi başvurunca, hak sahiplerini belirlemek için Osman Sayın Spor Salonu'nda kura töreni yapıldı. Salonu tamamen dolduran emekli ve yakınları kura çekimini heyecanla izledi. Noter tarafından çekilen kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşarken, bazıları mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

KÜÇÜK: O KADAR SEVİNÇLİYİM Kİ BİR EVİM OLDU

Kurada ismi çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan 3 çocuk annesi Elif Küçük (53), 31 yıldır kirada oturduğunu, işçi emeklisi eşi Halil Küçük'ün bir süre önce vefat etmesiyle kayınbabasının evine yerleştiğini söyledi. Ev sahibi olmayı çok arzuladığını, onun için TOKİ'ye başvurduğunu belirten Küçük, "Çok sevindim. Yıllarca kiralarda gezdim. Kayınbabamın evinde oturuyordum. O kadar sevinçliyim ki bir evim oldu" dedi.

KARATAŞ: 35 YILDIR KİRACIYIM

Kurada ismi çıkanlardan işçi emeklisi Azmi Karataş (69) ise aylık kirası 500 lira olan bir evde oturduğunu söyledi. Kura çekimine eşi Zeynep Karataş ile gelen 2 çocuk babası Karataş, "35 yıldır kirada oturuyorum. 28 yıl bir fiil çalıştım ama bir ev sahibi olamadım. Allah'a şükürler olsun şimdi ev sahibi oldum. Yıllardan beri ev istiyordum şimdi oldu. Çok mutluyum. O kadar sevinçliyim ki şu anda duygularımı kelimelerle ifade edemem. Çünkü doğuştan beri evsizim, hiçbir zaman evim olmadı, kiralarda sürünüyordum. Allah'a şükür ev sahibi oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Torunu ile geldiği spor salonundan ev sahibi olarak çıkan Günay Haybarlık da (55) mutluluktan gözyaşı döktü. Mirasçı malında oturduğu için eve çok ihtiyacı olduğunu belirten ve bir süre önce eşi vefat eden 3 çocuk annesi Haybarlık, kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kurada ismi çıkanlardan Ömer Faruk Kalan (54) ise 29 yıldır kirada yaşadığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun çıktı bana. Allah'ım olmayanlara da nasip eylesin, devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

59 yaşındaki Seher Saluk da kurada ismi çıkınca ilk başta inanamadığını belirterek, "Çok sevindim, inanamadım. Bütün sevdiklerime 'Dua edin' demiştim. İnşallah onların duasıyla çıktı çok şükür" dedi.

488 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

Kura ile hak sahipleri belirlenen konutların 624 konutun 500 2+1, 124'ü 3+1 olacak. Bürüt 113 metrekare şeklinde inşa dilecek 3+1 evler ortalama 214 bin liradan, bürüt 77 metrekare olarak inşa edilecek 2+1 konutlar ise ortalama 146 bin liradan satılacak. Konutların taksitleri en düşük 488 lira, en yüksek bin 610 lira olacak ve emeklilere 240 aya varan vadelerle satılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Kuranın çekildiği spor salonu

- İsimlerin cam fanusa konulması

- Kura çekimi

- Salondaki kalabalıktan detay

- Elif Küçük'ün ağlaması

- Küçük ile röp.

- Azmi Karataş eşiyle birlikte

- Karataş ile röp.

- Seher Saluk'un telefonda konuşması

- Saluk ile röp.

- Günay Haybarlık'ın ağlamsı

- Haybarlık ile röp.

- Ömer Faruk Kalan ile röp.

- Kuraya katılanların salondan ayrılması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ====================== Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde dün, aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedeflenen ve 13 saat süren ameliyatları yapan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Bütün hastalar iyi. Dün ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu" dedi. Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 5 hasta, dün saat 08.00'de karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi için başvuru yapıldı. Ameliyatların ardından servise alınan bağışçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen donörlerden alınan karaciğerler, hastalara nakledildi. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen ameliyatlar 13 saatte başarıyla tamamlandı.

PROF. DR. KIZILAY: HASTALARDA HERHANGİ BİR KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ameliyatların başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Bütün hastalarımız yoğun bakıma alındı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Dünyada başka hiçbir merkezin, bu kadar da iddialıyız, 10 ayrı ameliyat ekibiyle aynı anda 5 alıcı ve 5'i verici olmak üzere 10 karaciğer hastasının ameliyatını gerçekleştiremeyeceğini, tek merkezin burası olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermiş olduk" diye konuştu.

Yaptıkları operasyonla birlikte bu kadar ekibi çıkaracak olan başka bir merkezin olduğunu beklemediğini ifade eden Prof. Dr. Kızılay, "Daha önce bizim insanlarımız, dünya başka yerlere organ nakli olmaya gidiyordu. Şimdi dünyanın her yerinden Malatya'ya karaciğer, kök hücre, ince bağırsak nakli olmak için geliyorlar. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, organ ve doku naklinin merkezi. Hastaların durumu iyi, yoğun bakımda tedavileri sürüyor" diye konuştu.

Guinness'e başvuruyu daha önce yaptıklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Başvurumuzu yaptık, Guinness'in talep ettiği şeffaf uzman ve uzman dışı şahitlerin bizzat takip ederek tespit ettikleri gözlemlerini içeren dosyamızı tamamladık, eksiklerini de kısa sürede tamamlayacağız. Bu hastalarımızın tedavi sürecini de tamamlayacağız. Hastalarımız önce yoğun bakımdan çıkacaklar, sonra tedavi olacaklar. Bu süreci de ekleyerek dosyamızı göndereceğiz" dedi.

PROF. DR. YILMAZ: 'REKOR' OLARAK ALGILANMAMASI LAZIM

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, üniversitelerinin, şehirlerinin birliği ve beraberliğiyle başarılan bir iş olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İyi bir iş olduğunu ve büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunun hiçbir şekilde bir 'rekor' olarak algılanmaması lazım. İnsan sağlığı üzerinden bir rekor olmaz. Biz sadece burada üniversitemiz bünyesinde, enstitümüz bünyemizde her an karşı karşıya kalabileceğimiz, 5 acil karaciğer nakline yanıt verebileceğimiz ekip, teçhizat, akademik kadro ve fiziki koşullara sahip olduğumuzu bütün kamuoyuyla paylaştık. Biraz önce hastaları tekrar dolaştım. Vizite yaptık tüm hastalara. Şu kadar söyleyebilirim ki; bütün hastalar iyi. Dün ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Hastaneden detaylar

- Hastanenin dış görüntüsü

- Ameliyathaneden detay

- Karaciğer nakl hastanesinin tabelası

- Rektör Ahmet Kızılay röp.

- Prof. Dr. Sezai Yılmaz röp.

- Genel ve detay görüntüler