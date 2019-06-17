DHA YURT BÜLTENİ-15

SİİRT'in Baykan ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrolünde durdurulan araçta, 40 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü Ö.E. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis'ten Diyarbakır'a göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Baykan'da kontrol noktası oluşturuldu. Saat 01.00 sıralarında durdurulan araçta, güvenlik güçlerince yapılan aramada, 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör olduğu tespit edilen sürücü Ö.E. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla iddiaya göre oyun oynayan Mehmet Murat Ergin’in, sağ bacağına inşaat demiri saplandı. Ergin’in yaralandığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ergin, ambulasla kaldırıldığı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle Ankara'da tedavi gören Sinoplu Çınar Kuşüzümü'ne uygun ilik bulunması amacıyla Türk Kızılay ile 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Sinop Belediyesi ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen kampanyaya destek çağırısı için İskele Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

KAMPYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, Çınar gibi ülke genelinde binlerce hastanın kök hücre nakli beklediğini belirtti.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel de, Çınar Kuşüzümü'nün ailesinin Ankara'da kampanyadan gelecek güzel bir haberi beklediğini söyleyerek, herkese kampanyaya destek olmaya davet etti. Demirel, "Burada hepimiz Çınar için toplandık. 250'ye kadar sivil toplum kuruluşu, meslek odası, siyaset ve sendikacılarımızla bir araya geldik. Onlar aracılığı ile üyelerine ulaşıp, süreyi kısaltmayı hedefledik. Başarılı bir çalışma olduğuna inanıyorum. Tüm Sinop halkını, bir nedenle Sinop'ta bulunan, tüm yurttaşlarımızı ve Türkiye genelini, bu kampanyaya destek vermelerini, Çınar ve Çınar gibilerini yeniden hayata kazandırmalarını diliyorum" dedi.