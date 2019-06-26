DHA YURT BÜLTENİ-15

1)HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 7 YARALI Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, husumetli olan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 7 kişi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Kavgada, ev ve iş yerleri ateşe verildi. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Şubat tarihinde, Ziya Karaçizmeli (36) ve İmam Adlı'nın (61) öldürüldüğü silahlı kavganın ardından iki aile arasında husumet oldu. Karaçizmeli ve Adlı ailesi fertleri sokakta karşılınca tekrar tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Barış Karaçizmeli (14), Müslüm Karaçizmeli (35), Mehmet Karaçizmeli (55), Mehmet Karaçizmeli (38), İbrahim Karaçizmeli (34), Mustafa Karaçizmeli ile Önder Adlı (31) yaralandı. Kavganın ardından Kazaçizmeli ailesinin ev ve iş yerleri ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaslıca Mahallesi ile yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde, polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Acil ambulansa getirilen yaralılar

- Acilde bekleyen kalabalık

- Polis zırhlı araçlarla acilde önlem alması

- Kavgada iş yeri yakılan yerde incelemede bulunan ekipler

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-(DHA) ============================================== 2)ALABORA OLAN KAYIKTAN DENİZE DÜŞEN 4 KİŞİ KURTARILDI RİZE'de, dalgalı denize açılan 4 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Devrilen kayıktan suya düşen 4 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Rize'de sabah saatlerinde denize açılan 4 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu. Kıyıdan kayığın alabora olduğunu görenler, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri denizde düşen 4 kişiyi balıkçılarında yardımıyla kurtardı. Kıyıya çıkarılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alabora olan ve batmak üzere olan kayık kıyıya çekildi. Görüntü Dökümü

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-Alabora olan tekne

-Kurtarma anı

-Sahil güvenlik ekiplerinin görüntüsü

-Balıkçıların tekneyi çekmesi

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA ================================================== 3)KANO ÜZERİNDE BAYGINLIK GEÇİRDİ, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine Ahmetçe Köyü sahilinden balık tutmak için kanosu ile denize açılan Ömer Yılmaz, tansiyonu yükselip bayılınca Sahil Güvenlik ekipleri imdadına yetişti. Kanosunun üzerine yığılıp kalan Yılmaz'ın karada bulunan eşi, Yılmaz'ın hareket etmediğini görünce durumu 158 nolu Sahil Güvenlik hattını arayıp, yardım istedi. Bölgeye en yakın durumda olan TCSG 905 Botu, olay yerine giderek, kanonun üzerinde baygın vaziyetteki Ömer Yılmazı alıp Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Rıhtımda sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Yılmaz, ardından ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Görüntü Dökümü

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Ömer Yılmaz'ın Sahil Güvenlik botunda yatarken görüntüsü.

Ömer Yılmazın sedye ile bottan alınarak ambulansa taşınması. Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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4)DEAŞ'IN SÖZDE EMİRİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde emiri ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olduğu belirlenen M.S.E. (40), adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, geçen Mart ayında kente gelen M.S.E.'nin DEAŞ'ın, 2012-2016 yılları arasında Irak'ın Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Ekipler merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde dini nikahlı eşinin evinde kalan ve geceleri kağıt toplama işi yapan M.S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Eve 2 gün önce yapılan baskında M.S.E. oturma odasında kapının arkasında yakalandı. Şüpheli M.S.E.'nin evinde çıkan dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, birçok örgütsel fotoğraf ve video tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi

-Şüphelinin araca bindirilişi

-Diğer detaylar Süre:1,16 Boyut:146 MB

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ ============================================ 5)KAZADA ÖLEN POLİS MEMURU, TOPRAĞA VERİLDİ Kahramanmraş'ta kamyonla çarpışan otomobilde yaşamını yitiren polis memuru Necmi Gök (46), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 çocuk babası Necmi Gök yönetimindeki 46 PN 923 plakalı otomobil, C.Ö. yönetimindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, polis memuru Gök yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Necmi Gök, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Necmi Gök için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Ulu Camii'de düzenlenen törene, Necmi Gök'ün ailesi, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı İhsan Kıvrak ve vatandaşlar katıldı.

Uğur Aladağ ve Faruk Karaduman, namaz öncesi Gök'ün eşi Zübeyde Gök ile babası Haydar Gök'e ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazının ardından Necmi Gök'ün cenazesi, Şeyhadil Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Uğur Aladağ ve Faruk Karaduman'ın Haydar Gök'e başsağlığı dilemesi

- Zübeyde Gök'e başsağlığı dilemeleri

- Polislerin cenazeyi omuzlaması

- Musalla taşına konulması

- Necmi Gök'ün fotoğrafı

- Dua edilmesi

- Helallik alınması

- Namaz kılınması

- Cenazenin taşınması

- Cenaze aracına konulması Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-(DHA) ======================================== 6)ADANA'DA SICAK HAVA BUNALTTI ADANA'da termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterirken, atık toplayıcı çocuklar süs havuzunda yüzdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı saat 13.30'da gölgede 39 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Dinlenme parklarındaki banklarda veya çimlerde uyuyan çok sayıda vatandaş görüldü. Sokak hayvanları da parklardaki süs havuzlarında serinledi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar da aşırı sıcaklara aldırış etmeden çalışmaya devam etti. Atık toplayıcı bir grup çocuğun da tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzunda yüzerek serinlediği görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Havuzda serinleyen çocuklar

- Gölgede oturan köpek

- Sıcak genel ve detayları SÜRE: 01'51" BOYUT:204 MB

Haber:Nuri PİR -Kamera:ADANA,(DHA) 7)BURSA'DA 2 KİLO BONZAİ İLE YAKALANDILAR Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılan bir eve düzenledikleri operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen baba, kızı ve gelini gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 şahsı yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A. isimli 4 şüpheliden aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin bulunduğu eve operasyon yapan ekipler, 2 kilo bonzai ele geçirirken şüphelileri gözaltına aldı.

Yakalanan şahıslardan 3 kişinin aynı aileden baba, kız ve gelin olduğu öğrenildi. S.K., H.A., Z.A. ve S.A. adlı zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahısların sorguları devam ediyor.