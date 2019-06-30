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DHA YURT BÜLTENİ-15 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

Dikili'de orman yangını (1)   İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Dikili'de orman yangını (1)

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, bir tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Tatil sitelerine yakın olması nedeniyle erdişe yaratan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Dikili'ye 15 kilometre mesafedeki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, alevlerin, yakındaki tatil sitelerine yakın olması tedirginlik yarattı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından çekilen görüntüler

Haber-Kamera: DİKİLİ (İzmir), (DHA)

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Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın(2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yaralanan olmayan yangın tesiste büyük hasara neden oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

DHA YURT - TEKİRDAĞ
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Kamyonun sıkıştırdığı otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya savrulan otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Hayrabolu yolunun Kozyörük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hayrabolu'dan Malkara'ya giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre arkasındaki Erdinç Kılıç (44) yönetimindeki 59 LF 559 otomobili sıkıştırdı. Otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, taklalar atarak şarampole devrildi. Ters dönerek duran otomobilde sürücü ile eşi Hanife (43) ve oğlu Dinçer Kılıç (11) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılıp, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri kazaya neden olan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin gelişi
Sağlık ekiplerinin yaralıları araçtan çıkartıp müdahale etmesi
Ekiplerin çalışması
Kaza yerinden detay
Takla atan otomobilden detay
Yaralılardan detay
Yaralıların ambulansa konuluşu ve hastaneye sevki
Yaralı sürücünün kazayı anlatması
Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) -

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Adıyaman’da husumetli aileler barıştı

Adıyaman'da, aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin çabalarıyla barıştırıldı.

Karapınar Cem Evinde düzenlenen programa; Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile husumetli olan Çiftçi ve Eren aileleri katıldı.

2 ay önce 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumetin sonlandırılmasına katkı sağlayan kanaat önderleri barışın tüm dünyaya halim olmasını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Cem Evi
- Toplanan aileler
- Ailelerin barışması
- Dua okunması
- Konuşmalar
- Lokmada bir araya gelmeleri
- Ailelerin tokalaşması
- Genel ve detay görüntüler

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)

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