DHA YURT BÜLTENİ - 15

DP Genel Başkan Uysal'dan Ali Babacan'a 'bize katıl' daveti Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'a, DP'ye katılması çağırısında bulundu.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'daki programı kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretinin ardından Başkan Uysal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını değerlendiren Uysal, "Herkesin hür teşebbüsüne göre örgütlenme özgürlüğü var. İktidarın kendi içerisinde yaptığı tartışmalar var. Elbette biz de bunlara kayıtsız değiliz, izliyoruz. Türkiye'nin topyekun demokrasisine de yeni bir derinlik ve boyut katma mecburiyetimiz var. Şahıslar temelinde değil de onu aşan bir şekilde, Türkiye'nin farklı farklı tartışmaları yapması gerektiği inancındayız. O açıdan şahısların özelinde bir değerlendirme yapmak istemem" dedi.

'TÜRKİYE İKİ KUTUPLU BİR SİYASETE MAHKUM EDİLEMEZ'

Türkiye'de ortak paydaların daha fazla aranacağı bir dönemin açıldığını aktaran Uysal, "Önümüzdeki süreci, ben çok aktörlü bir dönem olacağı şeklinde değerlendiriyorum. Türkiye'yi, iki kutuplu bir siyasete mahkum edip adeta 'Bir şişeye gaz basarmış' gibi çoğulculuğunu reddedecek sosyolojik bir mantıkla değil, temsiliyetinin önünü açacak siyasal sistem olması gerektiği inancındayız. Başta seçim barajı olmak üzere daraltılmış bölge veya farklı farklı modellerin uygulanması için ekim ayında kanun teklifi vereceğiz" diye konuştu.

'ELBETTE DAVET EDİYORUZ'

Bir gazetecinin "Ali Babacan'ı partinize davet eder misiniz" sorusu üzerine Başkan Uysal, şunları kaydetti:

"Elbette. Biz, Türkiye'de temel değerlerden yoksun bir şekilde siyaset yapmıyoruz. DP'nin çatısı Türkiye'de demokrasinin kurucu kurumu olarak çok münferit bir takım düşüncelere sahip değilse bir insanın elbette kendisini rahatlıkla bulabileceği, ifade edebileceği bir siyasal yapıdır. O açıdan biz, zaten önümüzdeki süreçte daha fazla birliktelikleri arayacağız. Daha farklı birliktelikler arayacağız. Geçmişte tek başına iktidar olmuş ve yüzde 50'nin üzerinde oy almış bir siyasi hafızaya sahibiz."

"Değişimin önünü açacak süreçlerin işlemesini bekliyoruz" diyen Gültekin Uysal, erken seçim tartışmalarına değindi. Başkan Uysal, "Tabii sistem değişti. Erken seçim talebi, eskisi gibi kısa vadede siyasette çok büyük kırılmalar, iktisadi altyapısızlıklar ve çok fazla çöküşler yaşanmadığı sürece Türkiye'nin önüne gelmez kanaatindeyim. Ama Türkiye'de bugün sadece iktidarın sayısal çoğunluğuyla halledemeyeceği birçok meydan okumayla karşı karşıyayız. O açıdan siyasette, rekabet unsuru olmaktan çıkartabileceğimiz çok önemli müşterek meseleler var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uysal'ın valiliğe gelişinden datay

-Valilik önünden detay

-Uysal valilikten çıkarken detay

-Uysal açıklama

-Uysal valilikten ayrılırken detay Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ================ Baraj kapakları açılınca avlandıkları çayda mahsur kaldılar Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, balık avlayan 2 genç, Batman Barajı'ndaki kapakların açılması sonucu suyun yükselmesiyle çayda mahsur kaldı. Devlet Su İşleri'nce (DSİ) baraj kapaklarının kapatılıp, su seviyesinin düşürülmesiyle gençler kurtarıldı.

Silvan-Tatvan yolunda bulunan Üçyol mevkisinde bir grup genç, dün akşam saatlerinde balık avlamak için Batman Çayı'na girdi. Bu sırada Batman Barajı'nda fazla suyun tahliyesi için kapakların açılmasıyla çaydaki su seviyesi yükseldi. Sudaki gençlerden 2'si, çayda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin bildirmesiyle DSİ tarafından baraj kapakları kapatıldı ve su seviyesi düşürülünce gençler kurtarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Batman Çayı

-Suda mahsur kalan 2 kişi

-tfaiye ve sağlık ekipleri

-Muhsar kalanların kurtarılması

-Genel ve detay görüntüler Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ============ Tarsus'ta kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda, 600 lira içki ve 2 kilo esrar ele geçirilirken 1 kişi de aranıyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kaçak içki yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Reşadiye Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Yapılan operasyonda kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 600 litre boğma rakı, içki damıtımın da kullanılan tesisat, 2 kilo esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi Özgür Ç.'nin de arandığı bildirildi. Görüntü Dökümü:

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-Kaçak içki bidonlarının görüntüsü

-Malzemelerin görüntüsü

-Damıtmanın görüntüsü

-Tarsus Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü

-Adliye bina görüntüsü

Haber:Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS(Mersin), (DHA) ============ Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı Mersin'de, apartmana hırsızlık için giren 2'si kadın 5 kişi, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, 4'ü aranıyor.

Olay merkez Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 2'si kadın 5 kişi, art arda binaya girerek, bir daireden 1200 dolar, ziynet eşyası ve tablet bilgisayar çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin 5 zanlının kimliğini belirleyen polis, adreslerine yaptığı operasyonlarda V.D.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin, 2'si kadın 4 kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR MERSİN, (DHA) ============ Mollakasım Halk Plajı'na ikinci kez 'Mavi Bayrak'

Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki Mollakasım Halk Plajı, bu yıl da Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Tuşba Belediyesi'nce halkın hizmetine açılan Mollakasım Halk Plajı, 2'nci kez 'Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak' almaya hak kazandı. Tuşba Belediyesi'nin her yıl yenilenmesi gereken Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak başvurusu üzerine Van'a gelen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Ulusal Koordinatörü Gülşen Narin ve Yardımcısı Mert Şanlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Mühendisi Müge Şanal'dan oluşan heyet, gün boyu halk plajında incelemelerde bulunarak, 33 kriteri tek tek ele aldı. Belediye tarafından 33 kriterin tamamının yerine getirildiğini tespit eden heyet, daha sonra Tuşba Belediyesi'ne geçerek Başkan Salih Akman'ı makamında ziyaret edip, Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak'ı takdim etti. Heyeti kabul eden Başkan Akman, Mavi Bayrağın 2019 yılı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Van Gölü'nün güzelliği ve temizliğinin bu ödülle taçlandırılarak tescillendiğini belirten Akman, "Mavi Bayrak, temiz ve örnek plaj demek. Tabii ki de bu gurur Tuşba'nın. Sadece bu güzellikleri yapmakla olmuyor. Önemli olan bu yapılanları korumak ve temiz tutmaktır. Sadece plajın suyunun temizliğine bakılmıyor. Bunun yanı sıra 33 kriter çerçevesinde değerlendiriliyor. Bunun için mavi bayrağı almak zor, fakat kaybetmek çok kolaydır. Mavi Bayrağımız geçen yıl olduğu gibi bu yıl da plajımızda dalgalanacak. Bu da Tuşba Belediyemizin çevreye olan duyarlılığının simgesidir. İnşallah bundan sonra her sene Mavi Bayrağı almaya hak kazanacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Mavi Bayrak panosu

-Mavi Bayrak Plajından genel

-Van Gölü'nde yüzen vatandaşlar

-Genel ve detaylar HABER: Gülay KUYUCU/VAN, (DHA) =================== Katil zanlısı bir ay sonra yakalandı İzmir’in Bayraklı ilçesinde, geçen 8 Haziran günü, 8 kurşunla öldürülen Deniz Özdemir’in katil zanlısı Gökhan Yeşil (26), saklandığı evde suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, geçen 8 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. Deniz Özdemir caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında art arda ateşlediği silahından çıkan kurşunlarla Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler inceleme başlatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz Özdemir'in öldüğü belirlendi.

KAHVEDE TARTIŞMIŞLAR

Cinayetle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında polis, olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin, Deniz Özdemir'in olaydan kısa süre önce kahvede oturduğu sırada tartıştığı Gökhan Yeşil olduğunu belirleyen polis, Yeşil’i yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın üzerinden bir ay geçtikten sonra, dün Yeşil’i yakaladı. Yeşil emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü İZMİR,(DHA) =================== Grip şüphesiyle gittiği hastanede, kalbinin delik olduğunu öğrendi Malatya'da, grip şüphesiyle hastaneye giden Şevket Temel'in (17) kalbinde doğuştan 1,6 santimlik delik olduğu ortaya çıktı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Temel'in kalbindeki delik kapatıldı.

Malatya'da ailesiyle oturan Şevket Temel, bir ay önce gribal enfeksiyon şüphesiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Başvurunun ardından Dr. Ertuğrul Kurtoğlu'nun kontrolüne alınan, kan tahlilleri yapılıp röntgeni çekilen Şevket Temel'in doğuştan kalbinin delik olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Temel'in kalbindeki 1,6 santim delik kapatıldı. Hastanede bir gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen Şevket Temel, "Bu doğuştan gelen bir delikmiş. Doktorlar özel olarak ilgilendiler ve beni sağlığıma kavuşturdular" dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, merkezlerinde ilk kez doğuştan kalbi delik olan bir hastayı sağlığına kavuşturduklarını vurgulayarak, "Kasıktan bir iğneyle girilerek delik kalbi kapattık. Bu tedavi şekli dünyada çok yaygın olarak yapılıyor. Merkezimizde ilk defa bu yöntem uygulandı. Bundan sonra da inşallah bu tip hastaları tedaviye devam edeceğiz. Hastamızın sağlık durumu son derece iyi ve operasyondan 1 gün sonra taburcu edilerek normal hayatına döndü" diye konuştu.