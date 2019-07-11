DHA YURT BÜLTENİ - 15 

Adana'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün hastaneye kaldırılan M.G. de yaşamını yitirdi. M.G.’nin ölümüyle, kentte metil alkolden ölenlerin sayısı 3’e çıktı.

Adana'da önceki akşam M.G., metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan M.G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aynı gün metil alkolden zehirlenip Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. M.G.'nin de hayatını kaybetmesiyle, Adana'da sahte alkol nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

14 GÜNDE, 12 ÖLÜM

Mersin'de son 14 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i, Niğde'de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana'da yaşamını yitirenlerle birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 12 oldu. ADANA, (DHA)-

==================== İlişkiye girdikleri kızlara gizli kamera görüntüsüyle şantaja 2 tutuklama Muğla'da, sosyal medyadan tanıştıkları genç kızlarla ilişkiye girip, gizli çekimle o anları görüntüleyerek şantaj yaptıkları ve para talep ettikleri ileri sürülen Ö.Ç.T. ve B.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversite öğrencisi Ö.Ç.T. (21) ve lise öğrencisi B.U.'nin (20) sosyal medya üzerinden tanıştıkları kızlarla cinsel ilişkiye girerek mahrem görüntülerini yaymakla tehdit edip para talep ettikleri yönünde 2 ayrı şikayet aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün (çarşamba) B.U. ile Ö.Ç.T.'nin, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki evlerine baskın yaptı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Aramada, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarında, ilişki görüntülerinin kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binasının genel görüntüsü

-Şüphelilerin adliye çıkarılışı Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ==================== Zonguldak'ta yağmur etkili oldu Zonguldak’ta, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle, yollar suyla kaplandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Suyla kaplanan bazı caddelerde ki araçlar güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar, iş yerlerinin altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur, öğleden sonra etkisini azalttı. Görüntü Dökümü

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-Kent merkezinde yağmur yağması

-Yağmurda yürüyenler Süre: (1:38) Boyut: (183 MB) Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ==================== Kazaya bakarken faciaya neden oluyordu Düzce’de, TEM otoyolunda kaza yapan araca bakan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince çekiciye ve kaza yapan araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Murat Ağar idaresindeki 83-TX-TD plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç hasar gördü. Suriye uyruklu Muhammed Alzahravi(45) idaresindeki 81 AAD 845 plakalı otomobil, sürücünün kazaya bakmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 81 BA 502 plakalı çekiciye ve kaza yapan otomobile çarptı. Kazada, Muhammed Alzahravi ile diğer otomobilde bulunan Süreyle Ağar (42) ve Göksu Ağar (5) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza alanından görüntü

Kaza yapan araçların görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzctemkaza Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ================ Akademisyenlere 'FETÖ iftirası' davası Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan (37) FETÖ soruşturmasında 10 gün gözaltında kalıp, serbest bırakılırken, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Soruşturma sürecinde açığa da alınan Akdoğan hakkında ifade veren Prof. Dr. Yahya P. (47) ve Öğretim Görevlisi Rahmi Y.'nin (68), 'iftira' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ERÜ akademik ve idari personelinin de aralarında olduğu 100 kişiye yönelik 17 Ağustos 2016'da yapılan operasyonda, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Akdoğan da gözaltına alındı. 2009 yılında 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasının finalisti de olan Akdoğan, 10 gün gözaltında kaldı, ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde açığa alınan Akdoğan, Ekim 2016'da da görevine iade edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl Haziran ayında da Hakan Akdoğan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Bunun üzerine Akdoğan, hakkında ifade verdiklerini öne sürdüğü aynı fakültede görev yapan Prof. Dr. Yahya P. ve Öğretim Görevlisi Rahmi Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akademisyenler hakkında 'iftira' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar Yahya P. ile Rahmi Y. ve şikayetçi Hakan Akdoğan hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Rahmi Y., "15 Temmuz’da devlete yardım amacıyla verdiğimiz ifadeler dışarı sızdırıldı. Ben kendim ifade vermeye gitmedim. Rektörlük çağırdığı için gittim. Kimseye iftira atmak için gitmedim" dedi.

Yahya P. ise "Rektörlük bizden bilgi istedi. İstenen bilgileri Rektör danışmanına WhatsApp üzerinden gönderdim. Okulda yetenek sınavları olduğu için telefonla gönderdim. Gönderdiğim listedeki kişilere, FETÖ'cü demedim. Araştırılması amacıyla gönderdim. Kimseye ısrarda bulunmadım" diye konuştu.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Hakan Akdoğan ise "15 Temmuz’dan 1 hafta sonra oğlumla Türk bayrağı sallarken Rahmi Y., yanıma geldi ve 'Sen FETÖ’cü değil misin?' dedi. Ardından idari soruşturma başlatıldı. 60 gün açıkta, 10 gün gözaltında kaldım. Göreve iade edildim. Aramızda bir husumet yoktu, ancak birbirimizden de hoşlanmazdık" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü

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-Hakan Akdoğan ile röportaj

-Adliyeden genel görüntü Haber-Kamera:Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) ==================== İki otomobil kavşakta çarpıştı: 7 yaralı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Sapanca İlçe Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Suudi Arabistan vatandaşı Mostafa Alshoweyer idaresindeki 54 ABD 617 plakalı otomobil ile Begüm Alakuş idaresindeki 34 FE 5321 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Begüm Alakuş idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle ters döndü. Ters dönen araçtaki yaralılar çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada Begüm Alakuş, çocukları Ekin (4) ve Kenan Alakuş ile diğer aracın sürücüsü Mostafa Alshoweyer ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralanan 7 kişi hemen olay yerinin yakınında bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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-Ters dönen araç

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Kaza yerinden genel görüntü

-Çekicinin araç kaldırma çalışması

Boyut: 93,7 / Süre: 00:01:36 saniye Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA) =================== Diyarbakır'da yaz spor okullarına katılımda hedef 50 bin Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, yaz spor okulları buluşmasında yaptığı konuşmada, bu yıl etkinliklere 50 bin öğrencinin katılım sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen Yaz Spor Okulları için açılış programı düzenlendi. Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'ndeki Yaz Spor Okulları buluşma töreni, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 30 branşta açılan kursulara 50 bin öğrencinin katılım sağlamasını hedeflediklerini anlattı. Vali Güzeloğlu, öğrencilere seslenerek, şunları söyledi:

"Sizler bizim geleceğimize ilişkin en büyük güvencemiz ve güvenimizsiniz. 30 branşta spor okulları açıldı. Diyarbakır genelinde bütün tesislerimiz sizlere açık ve sizleri bekliyoruz. Biliyoruz ki sizlerin içinden geleceğin Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacak. Bayrağımız göndere çıkartacak, milletimizin yüzünü güldürecek nice sportif başarılara ulaşacaksınız. Bu yetenek sizler de var, bunu biliyoruz. Ama özellikle engelli kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızı unutmadık. Görme, bedensel, zihinsel ve işitme engelli kardeşlerimizin de bir ilk olmak üzere bu yıl dört başlıkta kursları ve sportif faaliyetlerine dönük alt yapıları hazırladık. Hiç bir gencimizi hiçbir öğrencimizi sporun dışında tutmak istemiyoruz."

Vali Güzeloğlu, konuşmasının ardından bir süre sohbet ettiği gençlerle masa tenisi oynadı.