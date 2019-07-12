DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bodrum'un Gürece Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, söndürme çalışması başlattı. 1 helikopterin havadan, arazöz ve itfaiye araçlarının ise karadan yürüttüğü çalışma sürüyor. Yangın bölgesine yakın alanlarda sitelerin bulunduğu, ancak şimdilik herhangi bir tehlike yaratmadığı ifade edildi.

Karşıyaka Mahallesi 5'nci Cadde üzerindeki 2 katlı binanın zeminindeki evde, bugün saat 14.00 sıralarında, yatak odasında prize takılı cep telefonunun patlaması sonucu yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ayrıca vatandaşlar, evdekilerin yardımına koştu. Komşular eve girip, salonda uyuyan ev hanımı Ebru Arılık (23) ile Arılık'ın 2 yaşındaki kızını dışarı çıkardı. Yüzünde yanık yarası oluşan anne Arılık, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise söndürme çalışması başlattı. Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında uyuyan Ebru Arılık'ın oğlu 5 yaşındaki Bakican Arılık'ın cesedini buldu. Bakican Arılık minik bedeni dışarı çıkartıldı, morga kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, anne Arılık'ın oğlunun öldüğünü henüz bilmediği belirtildi. Baba Osman Arılık'ın ise daha önce bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Kaklıç Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde, tekne imalatı ve tamiratı yapan işyerinin arkasındaki otluk alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, işyerinin yanında bulunan boş alandaki, polyester tekne kalıplarına sıçradı. Kalıpların yanı sıra, bir marangoz tezgahı da alevlere teslim oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri kısa sürede söndürdü. Alevlerin, yanan polyester kalıpların hemen yanında bulunan bir boyama ve kumlama atölyesine sıçramaması olası bir faciayı önledi. Atölyede, 2 ton tiner ve çok miktarda boyayla, kimyasal malzeme bulunduğu öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan 15 maddelik 'iklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü Turizm Merkezi Uzungöl'e gitti. Burada incelemelerde bulunan ve Uzungöl’de planlanan kentsel dönüşümü vatandaşlarla birlikte omuz omuza yapacaklarını kaydeden Bakan Kurum, "Trabzon’umuzun ve Türkiye’mizin medarı iftarı turizm cennetlerinden biri olan Uzungöl’ümüzdeyiz. Uzungöl, 1983 yılında Milli Park ilan edilmiş. Yine 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiş olan çok önemli bir yerimiz. Burayı yaklaşık 2 buçuk milyon turist ziyaret ediyor. Geldiğinde herkesin doğasına hayran kaldığı bir turizm cennetimiz. Ancak Ayder Yaylasında olduğu gibi Uzungöl’de de Osmanlıdan bu yana kalan vatandaşlarımızın olduğu ancak o günden bu güne yapılaşma olarak ta bizim tarihimize kültürümüze uygun olmayan kaçak yapıların da içerisinde olduğu bir yapılaşma sürecini de birlikte izliyoruz. Ayder’imize ilişkin bir kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Şimdi Uzungöl’ümüzde incelemeleri yaptık. Aynı Ayder’de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içerisinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz” dedi.

‘İMAR BARIŞINA UYGUN OLMAYAN 118 YAPI VAR’

Uzungöl’de imar barışına dahil olmayan yapıların yıkılacağını söyleyen Kurum, “İmar barışına uygun olmayan 118 yapı var. Bu yapılara ilişkin tebligatları yaptık ve süreç içerinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Hemen akabinde Uzungöl’ü gerçekten uluslararası anlamda da bu doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Bunu Büyükşehir Belediyemizle birlikte ve Çaykara Belediyemizle birlikte yapacağız. Sezon bitimine müteakipte burada uygulamaya geçmek istiyoruz. Uygulama detayına bakacak olursak öncelikli olarak bu kaçak yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

‘BİRDEN FAZLA OTOPARKI DA BÖLGEYE KAZANDIRACAĞIZ’

Uzungöl’ün yoğun trafiğine de değinen Bakan Kurum, “Uzungöl’ün içinde çok ciddi anlamda bir trafik problemi var. Bu trafik problemini halledecek bir otoparkı belki birden fazla otoparkı da bölgeye kandıracağız. Hem gelişinde hem de gidişinde olmak üzere iki otopark ön görüyoruz. Otoparkı da büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyemiz ile birlikte bakanlık olarak her türlü desteğin verilmesi sureti ile gerçekleştirmiş olacağız. Çevre düzenlemesini 81 ilimizde yapıyoruz. Burası da bizim en önemli millet bahçemizden parklarımızdan biri olacak. Bu çerçevede etrafında yürüme yollarını yenileyeceğiz. Vatandaşlarımız burada daha iyi şartlarda yürüsünler, koşsunlar ve güzel bir şekilde vakit geçirsinler diye. Etrafta imar planına uygun olmayan yapılar var. Yine çok kısa zamanda koruma amaçlı imar planını hazırlayıp bu imar planı çerçevesinde buradaki süreci yönetmiş olacağız. Buna uygun olmayan yapıların da tebligatlar çerçevesinde yıkımını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla da burada uygun alanlarda onları mağdur etmeyecek şekilde kira yardımı taşınma yardımı vereceğimiz en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birini Uzungöl’de gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede de özlenen, atalarımızın bize emanet olarak bıraktığı bu tarihi ve kültürel alanı da gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uzungöl'den detaylar

-Bakan Kurum'un Uzungöl'de yürüyüşünden detaylar

-Bakan Kurum'un vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Bakan Kurum'un açıklamaları

-Detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: ALEYNA KESKİN/DHA-TRABZON

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