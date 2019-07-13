DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bakan Kurum: Ayder'deki salıncakları kaldıracağız (2)

BAKAN KURUM: 2020 SONU İTİBARİYLE AYDER, DÜNYAYA ÖRNEK BİR TURİZM CENNETİ OLACAK Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası'nda katıldığı kentsel dönüşüm toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, hem Rize merkez, hem de Ayder’de yapılması gereken çalışmaları istişare ettiklerini belirterek "Daha önce söz verdiğimiz kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve Ayder’e ilişkin çevre düzenlemesi projelerinin süreçlerini yerinde görmek suretiyle projelerimizin ilerleme safhasını hep birlikte istişare ettik. Bu çerçevede dün iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önemli kararlar aldık. Hem Trabzon, hem Rize, hem de diğer dört ilimizde iklim değişikliklerinin etkilerini en aza indirmek maksatlıyla dere güzergâhı üzerindeki bilhassa yıkılma ihtimali, yine selle birlikte selin altında kalma ihtimali olan binaların taşınma sürecini hep birlikte görüştük ve belli kararlar aldık. Bu çerçevede Rize’de de yaklaşık 500 binanın taşınarak güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde iklim değişikliğinin etkisiyle can ve mal güvenliği risk altında olan binaların taşınmasını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun dışında Rize merkezinde daha önce açıkladığımız belediye bloklarından başlamak üzere önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Bu kentsel dönüşüm projesinde de vatandaşlarla önümüzdeki haftadan itibaren görüşmeye başlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bu çerçevede de ilk etabını 26 bin metre karelik alanda yapmak suretiyle Rize’ye yakışacak örnek bir kentsel dönüşüm projesini belediye bloklarından başlayarak yapıyoruz. Bu yıl itibariyle de temel atarak etaplar halinde 2023 yılına kadar sahil güzergahındaki riskli alanların dönüşümünü yapmış olacağız. Buna ilişkin hem Salarha hem de Yağlıtaş bölgesinde rezerv konutlar üreteceğiz. Vatandaşlarımızla elbirliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde de bu kentsel dönüşüm projesini gerçekleştiriyor olacağız. 81 ilde 81 milyon metre kare millet bahçesi inşası yapıyoruz. Burada da valiliğimizi kaldıracağımız alanda bir millet bahçesi projesi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 50 dönümlük alanda Rize merkezde Endüstri Meslek Lisesi’ni yapacağımız yeni sanayi alanına taşımak suretiyle hem emniyet müdürlüğümüzün bulunduğu bina, hem meslek lisesinin bulunduğu binayı da örnek Rize’ye yakışır bir millet bahçesi haline çevirmiş olacağız. Diğer taraftan Rize merkezdeki meydan düzenlememiz son safhaya geldi. Sahil yolundaki yürüyüş ve bisiklet yolu projelerini de yine belediyemizle birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, Ayder’in doğal güzelliklerini koruyacak, doğal güzelliğini gelecek nesillere aktaracak çok önemli projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek "Ayder projemiz kapsamında Ağustos ayı içerisinde ihalesini neticelendireceğimiz bin 800 araç kapasiteli otopark inşaatına başlıyoruz. Yine rezerv konut alanı olarak belirlediğimiz yerde vatandaşlarımızın imar planına uymayan yapılarını rezerv konut alanına taşımak suretiyle de yaklaşık 55-60 adet rezerv konut üretiyoruz. Burada da bizim uygun görmediğimiz yapıları da vatandaşlarımıza destek olmak suretiyle bu alanlara taşımış olacağız. Kaplıca otel olarak bildiğimiz alana da hem kaplıca termal tesisimizi yenileyerek, hem de bu bölgeye turizmi canlandıracak, buradaki istihdamı artıracak, yeri geldiğinde kongre bile yapılabilecek önemli bir tesis kazandıracak projeyi de başlatıyoruz. Onu da bu yıl içerisinde inşasını yapmış olacağız. Kamuoyunda salıncak alanları olarak bilinen bu alanı da kamulaştırarak hazine mülkiyetine geçirme sürecini başlattık. Bu sürece müteakipte buradaki salıncakları olan vatandaşlarımıza da kamulaştırma bedellerinin dışında kira yardımı yapmak suretiyle salıncaklarımızı da Ağustos ayı sonu itibariyle bu bölgeden taşımış olacağız" dedi.

Ayder bölgesinde imar barışına uymayan, kaçak yapıların tespitini yaptıklarını söyleyerek "Bu tespitlerimizde 50 adet imar barışı ve bölgedeki plan koşullarına uymayan yapılar var. Bu yapıları da Ağustos ayı sonu itibariyle yıkımlarını gerekli tebligatı yaparak Ayder’i inşallah 2020 yılı sonu itibariyle kaldırımıyla, yoluyla, aydınlatma direği, yürüyüş yollarıyla tüm Türkiye ve dünyaya örnek turizm cenneti haline getirmek istiyoruz. Bu noktada hem sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde hem de şehrimizle bir bütün olarak bu projeyi kısa zamanda gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

-Detaylar Haber-Kamera:Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE-ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA) ================= Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek ve memleket hasretlerini gidermek üzere anavatan gelişlerini sürdürüyor. Karayolu ile gelen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişlerine yoğunluk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri, gurbetçileri kendilerine ayrılan 9 perondan bekletmeden geçişlerini sağlıyor.

Almanya'dan ailesiyle birlikte yaz tatilini Ankara'da geçirmek için gelen Mustafa Tunçbilek, yolcukluklarının rahat geçtiğini söyledi. Geçtiğimiz yılla göre sınır kapılarından geçişlerinin daha rahat olduğunu söyleyen Tunçbilek, "Almanya'dan 3 haftalık tatil için geldim. Yolculuğumuz geçen yıla göre daha rahat geçti. Sınır kapılarında hiç beklemedik. Kapıkule Sınır Kapısı'na geldiğimizde görevliler bizi açık peronlara yönlendirdi. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyum" dedi.

Fransa'dan karayoluyla önce memleketi Afyonkarahisar'da akraba ziyaretlerin ardından Antalya'ya tatile gideceğini söyleyen Ayhan Kumluca, "Fransa'dan yola çıktık yaklaşık 3 gündür yollardayız. Yolculuğumuz iyi geçti fakat biraz Bulgaristan kapısında bekledik. Türkiye'de 3 hafta kalıp tekrar döneceğiz. Vatanımızda olmak mutluluk verici" diye konuştu.

Trakya Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililer, son 24 saatte yaklaşık 8 bin aracın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını belirtti.

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Drone ile havadan Kapıkule'deki yoğunluk

Kuyruktaki araçlar

Gurbetçilerle röp.

Kapıkule'den detaylar

Sırada bekleyen araçlar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- ================== Baba olacağını öğrenince kalp krizinden ölen öğretmenin kızı da kazada yaşamını yitirdi KASTAMONU'da yol kenarındaki TIR damperine çarpan otomobildeki 1,5 yaşındaki Ülkü Mutlu Kahraman yaşamını yitirdi, annesi ve anneannesi de yaralandı. İki yıl önce, Ülkü Mutlu'nun öğretmen olan babası Mutlu Kahraman (34), 7 yıllık çocuk hasretinin ardından eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün kalp krizinden yaşamını yitirmiş, doğan kızına da kendi ismi verilmişti.

?Ordu'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Leyla Kahraman, 7 yıllık çocuk özleminin ardından Kasım 2017'de, 4 aylık hamile olduğunu öğrenince, bunu sınıf öğretmeni olan eşi Mutlu Kahraman ile paylaştı. Eşinin verdiği müjde ile sevinç yaşayan Mutlu Kahraman, akşam arkadaşlarıyla kutlama yemeğine çıktı. Yemek dönüşü evde kalp krizi geçiren Mutlu Kahraman, çağırılan sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

EŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Leyla Kahraman, eşinin ölümünden sonra memleketi Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde tayin oldu, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. Kahraman, kızına eşinin ismini verdi.

KAZADA ÖLDÜ

Leyla Kahraman (37), bu sabah kızı ve annesini alarak Kastamonu'ya gitmek üzere yola çıktı. Leyla Kahraman yönetimindeki 53 EB 272 plakalı otomobil, Karaçomak Barajı mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan TIR damperine arkadan çaptı.

ANNEANNESİNİN KUCAĞINDAYDI

Kazada, sürücü Leyla Kahraman ile yanındaki koltukta oturan annesi Pakize Çelik (61) ve kucağında bulunan Ülkü Mutlu Kahraman yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ülkü Mutlu Kahraman, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Anneanne Pakize Çelik'in de durumunun ağır olduğu belirtildi.

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-Kaza yapan otomobil

-Kastamonu Devlet Hastanesi Süre:01:05 Boyut: 10,08 MB Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) ================ Havlamasına kızdığı 'Duman'ı av tüfeğiyle vurdu Antalya'nın Manavgat ilçesinde A.A.Ç. (16), havlamasına kızdığı komşusunun köpeği 'Duman'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Doğançam Mahallesi'nde sokakta yürüyen A.A.Ç., komşuları Emine Yiğit'e ait 'Duman' adlı köpeğin havlamasına sinirlendi. Evin bahçesindeki köpeğe ve sahibi Emine Yiğit'e tepki gösteren A.A.Ç., eve giderek ailesine ait av tüfeğini aldıktan sonra döndü. A.A.Ç., bahçe kapısından 'Duman'a birkaç el ateş etti. Çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği köpek öldü.

Emine Yiğit'in şikayeti üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan A.A.Ç., yaşının küçük olması nedeniyle bırakılırken, tüfeğe el konuldu. Jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra Emine Yiğit, komşularının yardımıyla köpeği kırsal alanda gömdü.

Emine Yiğit yaptığı açıklamada, "Komşumuzun oğlu evimizin önünden geçiyordu. Bu esnada köpeğim kendisine havladı. Çocuk bu duruma sinirlendi. Hem bana hem de köpeğe küfür ederek evine doğru gitti. Bir süre sonra evden aldığı tüfekle bahçemizin girişine geldi. Tüfeği köpeğe doğrultarak köpeğime ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar köpeğimin sol ön ayağını kopardı, köpeğim ağır yaralandı ve gözlerimin önünde can çekişerek öldü. Onu kurtaramadım. Şikayetçiyim" dedi.

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Öldürülen köpek Duman

Emine Yiğit'in açıklaması

Köpeğin el arabasıyla götürülmesi

Toprağın kazılması ve köpeğin gömülmesi. 230 MB Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ================ Türkiye'nin önemli plastik cerrahları Van'da Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin (TPRECD) Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Van'da yapıldı. Toplantıya katılan Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, kente çok sayıda İranlı turistin geldiğini ve altyapının oluşturulması durumunda, bu turistleri bir şekilde sağlık turizmine de kanalize etmenin mümkün olabileceğini söyledi.

Türk, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin (TPRECD) Doğu Anadolu Bölge Toplantısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen plastik cerrah, dünyada en sık yapılan estetik cerrahi ameliyatı olan meme estetiğinin ele alarak bu ameliyatın gelişimi, yeni teknikler ve sorunları tartıştı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TPRECD Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Türkiye'nin sadece Orta Doğu ve Balkanlarda değil, Avrupa ve Amerika ölçeğinde de en çok estetik cerrahi ameliyatın gerçekleştiği ülkelerden biri olarak en parlak dönemini yaşadığını söyledi. Prof. Dr. Ayhan, "Üst düzey eğitim almış ve tecrübeli hekimler, başarılı sonuçlar, hastane, konaklama ve bakım hizmetlerinde birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda olmamızın yanı sıra ülkemizin turistik olanakları da hasta sayımızın giderek artmasını sağlıyor" dedi.

TPRECD yönetiminin tespitleri ve ilgili mercilerden beklentilerini sıralayan Prof. Dr. Ayhan, "Ülkemiz sağlık turizminde artan talebi karşılamak için farklı illerde tam donanımlı, yetişmiş personel ve hekimlerin görev aldığı hastaneler kurulmalı, mevcut hastanelerin plastik cerrahi bölümleri zenginleştirilmeli. Plastik cerrahların birçoğu maddi ve sosyal olanaklardan dolayı İstanbul'da yaşıyor ve estetik cerrahi ile ilgilenmek istiyor. Bu durum, diğer illerde uzman doktor sıkıntısı çekilmesine neden oluyor. Plastik cerrahinin en değerli, uzmanlık ve tecrübe gerektiren alanı olan Rekonstrüktif Cerrahi'nin gerilemesine yol açıyor. Plastik cerrahların farklı illerde çalışması ve Rekonstrüktif Cerrahi denilen estetik dışı ameliyatlar yapan hekimlerin gelir azlığı sorununun çözülmesi gerekiyor. Estetik cerrahi işlemleri yapan plastik cerrahlar, uzun bir eğitim döneminden geçerek bu alanda çalışmaktadırlar. Oysa ameliyatsız estetik işlemleri, bu alanda uzmanlığı olmayan hekimler, hatta hekim olmayan kişiler bile yapmaktalar. Devlet bu alanda uzman olmayan kişilerin işlem yapmasını ve vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasını önlemelidir" dedi.

'VAN'IN POTANSİYELİNİ KULLANMAK GEREKİR'

Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar ise, Türk Plastik Cerrahisinin hem yapılan işler konusunda hem de altyapı açısından dünyada oldukça önemli bir noktada olduğunu söyledi. Avrupa'dan, Balkan ülkelerinden, Türki Cumhuriyetlerinden, Orta Doğu'dan hastaların estetik amaçla Türkiye'ye geldiğini anlatan Prof. Dr. Yazar, bu hastaların çoğunun İstanbul gibi büyük şehirlere turist olarak geldiğini, hem de sağlıkla ilgili sorunlarını çözdüklerini söyledi. Bunu sadece İstanbul gibi büyükşehirlere odaklamanın yanlış olduğunu da belirten Prof. Dr. Şükrü Yazar şöyle konuştu:

"Van Doğu Anadolu'da bulunan hem tarihi ile hem doğası ile çok muhteşem bir şehir. Türkiye'nin alanlarında en başarılı 90 plastik cerrahı buradalar ve onlar da Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu söylediler. Bu potansiyeli kullanmak gerekir. Burada kaldığımız süre içinde özellikle de İranlı turistlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Irak'tan da buraya turistlerin geldiğini duyduk. Bu turistler Van'ın tarihi ve doğası için geliyor. Bu turistleri bir şekilde sağlık turizmine de kanalize etmek mümkün. Özellikle İran'da estetik cerrahi, estetik ameliyatlar çok rağbet görüyor ve çok istek var bu konuda."

MEME KANSERİ İLK SIRADA

Her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşılaşabildiğini de anlatan Prof. Dr. Şükrü Yazar, bütün kanser türlerinde bir artış olduğunu ama artık erken tanın da olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şükrü Yazar, "Eskiden insanlar bir kitlenin son evresine kadar gelip, bu ölümcül hastalıkla hayatlarını kaybedelerdi. Ama şimdi erken dönemde teşhis ediliyor, tanı konuluyor ve tedavisi ediliyor. Bir diğer konuda, tabi medyanın, doktorların etkisiyle bu algı oluşturuluyor ve insanlar artık kendilerini muayene ederek, kendilerine bakarak bunun erken tanınmasına vesile oluyorlar. Ve erkenden tanı konulunca, kanser tedavisi erkenden yapılabiliyor. Ben burada şunu anlatmak istiyorum. Memesi kanser yüzünden alınan bir kadın, kaderine küsmemeli. Yani benim memem alındı, artık hiçbir şey yapılamayacak ben artık memesiz kaldım diye algılamaması gerekiyor. Aslında meme de vücudun bir organı, bir parçası ve bir elden, vücudun herhangi bir parçasından hiçbir farkı yok. O yüzden biz artık plastik cerrahlar günümüzde, alınan memeyi, alınmayan sağlıklı karşı memeye yakın bir şekilde onarabiliyoruz, yeniden yapabiliyoruz" diye konuştu.