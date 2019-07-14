DHA YURT BÜLTENİ - 15

Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu (2)
ŞEHİT EVİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI
Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın (24), Ordu'nun Aybastı ilçesinde Uzundere mahallesindeki evine Türk bayrağı asıldı, komşuları taziye için eve geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Milletvekili Şener Yediyıldız ve CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel eve gelerek şehidin amcası Murteza Altuntaş'a başsağlığı dileklerini iletti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Evden detayları
Taziye için gelenler
Detaylar
Haber-Kamera: Yavuz ŞEN ORDU-DHA
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17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
KONYA'da M.C.Ç (17), iddiaya göre "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" diye tepki gösteren komşusu Mehmet Çakın'ı (63), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Komşusunun eşi Şengül Çakın, oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile yakınları Mustafa Gürüler'i vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından M.C.Ç. ve babası Yılmaz Ç., gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çakın, evinden çıkıp aralarında daha önceden husumet bulunan karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'ye, "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" diye tepki gösterdi. Mehmet Çakın ve M.C.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Çakın'ın eşi ve iki oğlu ve yakını Mustafa Gürüler ile M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de karıştı. M.C.Ç., kavga sırasında komşularının üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mehmet Çakın, eşi Şengül Çakın, oğulları Mustafa ve Cihan Çakın ile yakını Mustafa Gürüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Mustafa Çakın, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen evin bahçe kapısının önünde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralıda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
GEÇEN YILDA EVİ KURŞUNLAMIŞ
M.C.C. ile babası Yılmaz Ç. gözaltına aldı. M.C.Ç.'nin geçen yılda yine aralarında çıkan tartışma sonucu Mustafa Çakın'ın evine tüfekle ateş açtığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden ve cesetten detay
- Polisin ihceleme yapması
- Cenazenin taşınması
- Şüphelilerden detay
Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA))
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13 yaşındaki kıza taciz kamerada (2)
TUTUKLANDI
Bitlis Valiliği'nce Tatvan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan R.Y.'nin (61) tutuklanıp, cezaevine konulduğu açıklandı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "10.07.2019 günü Tatvan ilçesi İşletme Mahallesinde meydana gelen 'çocuğun cinsel istismarı' olayı ile ilgili olarak Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği meçhul şüpheliyi tespit ve yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde olayın failinin, 61 yaşındaki R.Y. isimli şüpheli olduğu ve il dışına kaçtığı tespit edilmiş, şüpheli saklandığı adreste 13.07.2019 günü yakalanmış, 14.07.2019 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)
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Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş (2)
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CAMİDEN UĞURLANDI
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağabeyi Ali Dinç tarafından tabancayla öldürülen Hasan Dinç'in cenazesi Kulak mahallesindeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Hasan Dinç'in cenazesi evinin yanındaki Merkez Cami avlusuna götürüldü. Hasan Dinç, öldürüldüğü camide ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Ali Dinç ise, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Cenaze namazı detayları
Detaylar
Haber-Kamera: Nedim KOVAN ORDU-DHA
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ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait, 64 borda numaralı, 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 64 borda numaralı, 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 16.45'te, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Savaş gemisi, ardından Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen ABD savaş gemisi, Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçti. Güdümlü füze destroyeri 'USS Carney', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
ABD savaş gemisinin boğaz geçişinden genel ve detay görüntüler,
Haber-Kamera: Cemhan ŞEN- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)
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