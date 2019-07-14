DHA YURT BÜLTENİ - 15

KONYA'da M.C.Ç (17), iddiaya göre "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" diye tepki gösteren komşusu Mehmet Çakın'ı (63), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Komşusunun eşi Şengül Çakın, oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile yakınları Mustafa Gürüler'i vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından M.C.Ç. ve babası Yılmaz Ç., gözaltına alındı.

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın (24), Ordu'nun Aybastı ilçesinde Uzundere mahallesindeki evine Türk bayrağı asıldı, komşuları taziye için eve geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Milletvekili Şener Yediyıldız ve CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel eve gelerek şehidin amcası Murteza Altuntaş'a başsağlığı dileklerini iletti.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çakın, evinden çıkıp aralarında daha önceden husumet bulunan karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'ye, "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" diye tepki gösterdi. Mehmet Çakın ve M.C.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Çakın'ın eşi ve iki oğlu ve yakını Mustafa Gürüler ile M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de karıştı. M.C.Ç., kavga sırasında komşularının üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mehmet Çakın, eşi Şengül Çakın, oğulları Mustafa ve Cihan Çakın ile yakını Mustafa Gürüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Mustafa Çakın, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen evin bahçe kapısının önünde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralıda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GEÇEN YILDA EVİ KURŞUNLAMIŞ

M.C.C. ile babası Yılmaz Ç. gözaltına aldı. M.C.Ç.'nin geçen yılda yine aralarında çıkan tartışma sonucu Mustafa Çakın'ın evine tüfekle ateş açtığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.