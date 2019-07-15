DHA YURT BÜLTENİ - 15

Şehit çocuklarının 26 yıllık evlat hasreti Ömer Halis ile sona erdi
MARDİN'de 1993 yılında babaları PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aynur (42) ile İshak Demir (48) çiftinin 26 yıl süren evlat hasreti, 15 Temmuz günü dünya gelen Ömer Halis ile sona erdi.
Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından 1993 yılında babaları şehit edilen Aynur ile İshak Demir, 26 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Yıllarca çocuk sahibi olamayan Demir çifti, İstanbul'da özel bir hastanede farklı tarihlerde 3 kez tüp bebek tedavisi olmalarına rağmen sonuç alamayınca yurt dışında tedavi yolları aramaya başladı. Ancak buradan da çocuk sahibi olamayan çift, 3 yıl önce tedaviden vazgeçti.
ŞEKER HASTALIĞI ŞİKAYETİYLE GİTTİ HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Geçen yıl Aynur Demir, şeker hastalığı şikayetiyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne yaptığı başvuruda yapılan tahlil sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Mardin Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede de aynı tahlil sonuçlarını alınca Demir çiftini 26 yıl sonra anne baba olma heyecanı sardı. Anne Aynur Demir, bugün Mardin'deki özel bir hastanede 2 kilo 900 gram ağırlığında sezaryenle erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde dünya gelen bebeklerine darbenin kahramanlarından olan şehit Ömer Halisdemir'in ismini koydu.
'BİR ÖMER HALİSDEMİR ŞEHİT EDİLDİ AMA BİNLERCE ÖMER HALİS DOĞDU'
İshak Demir, 26 yıl sonra kavuştukları bebeklerine Ömer Halis adını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Mutluluktan ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz. Allah'ın verdiği bir mucize. 15 Temmuz'da dünyaya geldi, adını Ömer Halis koyduk. Böyle bir günde doğduğu ve adını da Ömer Halis koyduğum için çok mutluyum. Bir Ömer Halis şehit edildi ama binlerce Ömer Halis doğdu. 26 yıl bekledik onu, Allah'a şükürler olsun. Allah verince veriyor. Yaklaşık 9 ay önce bir müjde aldık. 15 Temmuz darbesinin 3'üncü yılında bebeğimiz dünyaya geldi. Böyle kutlu, mübarek günde geldi. Türkiye'nin kaderini değiştiren şehit Ömer Halisdemir ile de aynı soyadı taşıdığımız için Ömer Halisdemir'in adını vermeyi düşündük. Umarım bu isme layık olur, adı gibi yiğit olur. İnşallah bir daha darbe görmeyiz" dedi.
Anne Aynur Demir de yaşadıkları mutluluğun tarifinin olmadığını belirterek, "Çok mutluyum, Rabbim inşallah evladı olamayan herkese bu mutluluğu nasip etsinö diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Hastaneden görüntü
Bebekten görüntü
Anne ve babadan görüntü
Genel ve Detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MB
Haber ve Kamera Nezir GÜNEŞ/ MARDİN (DHA)
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Elektrikli bisikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolsüz kavşakta kırmızı ışıkta geçince otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İsmail Kaynar yönetimindeki 20 PT 009 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçen Suriye uyruklu Yahya Haccuma yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada her ikisi de kasksız olan elektrikli bisikletteki sürücü Haccuma ve arkada oturan arkadaşı Mehmeat Ahmet, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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- Kaza anı güvenlik kamerası
Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
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Sakat leyleği UEDAŞ ekipleri kurtardı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesinde, TRT ses sanatçısı Rustem Avcı'nın evinin önünde bulunan beton elektrik direğinde mahsur kalan yavru leyleği, UEDAŞ ekipleri kurtardı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesinde ikamet eden TRT ses sanatçısı Rustem Avcı evinin önünde bulunan elektrik direğinde yavru leyleğin mahsur kaldığını fark edince durumu İnegöl Belediyesi Veterinelik müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen barınak ekipleri yavru leyleği kurtarmak için UEDAŞ ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler sepetli vinçle elektrik direğine çıkarak yavru leyleği, ayağına dolanan ipi keserek kurtardılar. Leyleğin yarası olup olmadığını kontrol etmek isteyen ekipler, yavru leyleğin bir bacağının doğuştan olmadığını fark ettiler. Barınak ekiplerinin müdahalesinin ardından yavru leylek tekrar yuvasına bırakıldı.
Konu hakkında konuşan TRT ses sanatçısı Rüstem Avcı "Eve geldiğimde leyleğin annesinin yemek getirdiğini gördüm ama bir ayağının bağlı olduğunu fark ettim. Çırpındıkça kurtulamadığını görünce üzüldüm. Göç vakti gelecek burada kalırsa yazık olacak hayvana." dedi.
Görüntü Dökümü
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-UEDAŞ Ekiplerinin yaralı leyleği kurtarması
-Kurtarma detay
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)
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Denizde salıncak keyfi
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize kurulan bir salıncakta çocuklar doyasıya eğlendi.
Antalya'da hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceyi göstermesiyle yerli ve yabancı tatilciler ile Antalyalılar sahile akın etti. Sıcak havada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler, güneşli havanın ve denizin tadını doyasıya çıkardı.
Konyaaltı Sahili'nde bulunan bir işletme müşteriler için denize salıncak kurdu. Dalgalar arasında salıncakta denize giren çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Konyaaltı Sahili’nden görüntü
- Güneşlenenlerden görüntü
- Denizde salıncağa binen çocuklardan detay görüntüler
- Denizde yüzenlerden detay görüntüler
- Denizdeki oyun parkurundan görüntü
- Denizin kıyısında oturanlardan görüntü
179MB /// 1.39’’
Haber ve Kamera: Aslı DURAN / ANTALYA, (DHA)
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15 Temmuz bisiklet yarışı, Marmaris'te sona erdi
Muğla il merkezinden start alarak 65 kilometrelik etapta geçen ve 15 Temmuz şehitlerine anısına düzenlenen bisiklet yarışı, Marmaris'te ödül töreniyle son buldu.
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediği '15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yarışı'na, 81 ilden ve 4 ülkeden 212 sporcu katıldı. İl merkezinden saat 11.00'de start alan bisikletliler, 65 kilometrelik yolu 1 saat 20 dakikada tamamladı. Bisikletçiler, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel'e ulaşarak turu tamamladı. Sporcuları, kent protokolü ile izleyiciler karşıladı.
Yarışın ardından ödül törenine geçildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 15 Temmuz için 81 ilde yaklaşık 8 bin sporcunun, düzenlenen etkinliklere katıldığını belirtti. Kurulan platformda dereceye giren sporculara; Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Kaymakam Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, iş insanı Serkan Yazıcı, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Gökmen Teyran tarafından çeyrek altın, kupa ve madalyaları verildi. Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sonra erdi.
DERECEYE GİRENLER
Büyükler kategorisinde Pamukkale Gençlikspor'dan Emin Koçan 1'nci, Pamukkale Gençlikspor'dan Süleyman Urcu 2'nci ve bireysel yarışan Gökhan Uzuntaş 3'ncü oldu. Gençler kategorisinde Antalya Gençlikspor'dan Bülent Mihraç Korkmaz 1'nci, Taşkent Gençlikspor'dan Fatih Deniz 2'nci ve Mardin Gençlikspor'dan Ahmet Can Akpınar 3'ncü oldu. Yıldız Erkek A kategorisinde Taşkent Gençlikspor'dan Ahmet Maral 1'nci, Taşkent Gençlikspor'dan Hüseyin Özkarataş 2'nci ve Taşkent Gençlikspor'dan Muhammet Talha Vanlı 3'ncü oldu. Yıldız Erkekler B kategorisinde ise; Taşkent Gençlikspor'dan Ali Küçük 1'nci, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ömer Güzeloğlu 2'nci ve Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Serdar Gedik 3'ncü oldu.
Görüntü Dökümü
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- Yarışma finişinden bisikletçilerden görüntü
- Ödül töreninden görüntü
- Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İmlan konuşma
- Ödül töreninden ve toplu hatıra fotoğrafı çektirme merasimi görüntü
(Toplam: 4 dakika 49 saniye-348 MB HD görüntü)
Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)
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