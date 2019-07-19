DHA YURT BÜLTENİ-15

Muş'ta ilk organ bağışı MUŞ'ta ilk defa yapılan organ bağışıyla, beyin ölümü gerçekleşen 5 çocuk annesi Süheyla Korucu'dan (59) alınan karaciğer ve böbrekler nakledilmek üzere Erzurum'a gönderildi. Malazgirt ilçesinde yaşayan Süheyla Korucu beyin kanaması şüphesiyle Muş Devlet Hastanesine getirildi. Burada 12 gün yoğun bakımda kalan Süheyla Korucu'nun bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane görevlileri, organ bağışı konusunda oğlu Hasan Korucu (33) ile görüşme yaptı. Korucu'nun annesinin organlarını bağışlamayı kabul etmesi üzerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nden Prof.Dr. Necip Altundaş, beraberindeki ekiple Muş'a gelerek karaciğer ve böbrekleri 3 saat süren operasyonla aldı. Altundaş ve ekibi, organları Erzurum'daki hastalara ulaştırmak üzere yola çıktı. Doktorlarla yaptığı görüşme sonrası annesinin organlarını bağışlayan Hasan Korucu, Kur'an-ı Kerimdeki 'Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur' ayetinden hareket ettiklerini söyledi. Korucu, "Bu ayetin ışığında annemin 2 böbreğini, karaciğerini bağışladık. Bu organlar hangi hastaya gidecek onu bilmiyorum, organ nakli gerçekleşen hastamızdan tek ricam anneme dua etmeleridir" dedi.

Muş'ta ilk kez organ bağışı olduğunu belirten Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Faysal Şeker, "Beyin ölümü gerçekleşen Süheyla Korucu isimli hasta yakınları organlarını bağışladı. Bunun üzerine hanede büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Muş Devlet Hastanesinde de organ nakillerinin yapılması bizleri mutlu etti. Süheyla Korucu'nun vefatı sebebiyle üzüntülüyüz ancak böylesi bir operasyonun gerçekleştirilmesi bizleri mutlu etti. 3 insana hayat verme imkânına sahip olmak bizleri sevindirdi" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastadan alınan organların özel kutularda getirilmesinden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Röportaj

-Organların ambulansa konulması Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) ============= Gaziantep'te, tefecilik operasyonunda 5 tutuklama GAZİANTEP'te, tefecilik yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında kimliğini belirlediği 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 9 ev ve 6 iş yerine yapılan baskınlarda, mağdurlara ait çok sayıda tapu, senet ve evrak ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin emniyetten çıkışı

- Polislerin arasındaki şüpheliler

- Şüphelilerin otobüse bindirilmesi

- Otobüsün adliyeye gidişi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA ============================= 4 yankesici, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı ÇANAKKALE kent merkezi ile Ezine ve Gelibolu ilçelerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran çok sayıda kişinin yankesiciler tarafından soyuldukları şikayeti üzerine ekipler, çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Balıkesir’in Burhaniye ile Ayvalık ilçeleri arasında seyir halinde olduğu tespit edildi. İrtibata geçilen Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda önlem alarak aracı durdurdu. Araçtaki Ali G., Leyla G., Sevim G. ve Mehmet G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Sevim G. ve Mehmet G.'nin işlemleri Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürerken, Leyla G. ve Ali G. ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Leyla G. ve Ali G. adliyeye sevk edildi.

Ali G.’nin, Tekirdağ'da 9 ayrı suçtan, Leyla G.’nin Tekirdağ, Edirne ve İstanbul’da 10 ayrı suçtan, Sevim G.’nin İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli illerinde toplam 49 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi, Mehmet G.’nin ise suç kaydının bulunmadığı tespit edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri.

İki zanlının Emniyetten çıkarılışından görüntüler. Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) ========================= 'Dur' ihtarına uymayan 'torbacı', 4 kilogram uyuşturucuyla yakalandı Bursa'da, 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu satıcısı loduğu belirlenen M.K.'nın (47), takibe alındı. M.K., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçınca, kovalamaca başladı. Kısa sürede durdurulan otomobilde koltuğun altında 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte 'torbacı' diye adlandırılan sokak satıcısının toplu halde uyuşturucu madde satacağı ihbarıyal harekete geçti. Şüphelinin M.K. olduğunu belirleyen ekipler, otomobilini takibe aldı. Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde polis, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.K. kaçmaya başlayınca polisle arasında kovalamaca başladı. Kısa sürede polis ekiplerince durdurulan otomobilde M.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada şoför koltuğunun altına gizlenmiş paketler halinde 4 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin arıdan adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Şüphelinin adliyeye sevk olması

-Otomobilde arama yapılması Süre: 1.18 Boyut: 140 MB

Haber:Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) =================================== Karpuzlarına kepçeyle el konulan seyyar satıcıdan tepki KAYSERİ'de seyyar satıcı Yavuz Turhan'ın, pazaryerinde kasası açık kamyondan sattığı karpuzlarına, belediye zabıta ekipleri el koydu. Karpuzlar, kepkçe ile belediye kamyonuna yüklenirken, Turhan bu duruma tepki gösterdi. Basın toplantısı düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kontrol altında olmadan, vergi vermeden, ne sattığını bilmeden bir uygulama yerine, tam aksine kayıt dışılığı önleyelim, kayıt içerisinde bu işler yapılsın istiyoruz" dedi. Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki pazaryerinde, kasası açık kamyonunda satış yapan seyyar satıcı Yavuz Turhan'ın karpuzlarına el koydu. Polislerin de bulunduğu el koyma işleminde karpuzlar, kepçe ile alınarak belediye kamyonuna yüklendi. Seyyar satıcı Yavuz Turhan, bu duruma tepki gösterdi. Karpuzlar kepçeyle yüklenirken cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Turhan, "Kepçeyle yüklüyorlar. Faturam var her şeyim var. Çevik kuvvet, zabıta hepsi var. Emek verdik, para verdik buna. Hırsızlık yapmıyoruz. Ben Suriyeli değilim, ben Hacılarlıyım. Biz Allah kulu değil miyiz? Bundan 9 çocuk ekmek yiyecek" diyerek tepkisini dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE TOPLANTI Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da katıldı. Büyükkılıç, Kayseri'nin, seyyar satıcısı, dilencisi olmayan bir şehir olarak tanındığını; ancak son günlerde seyyar satıcı ve dilenci sayısında artış görüldüğünü söyledi. 'KAYITDIŞILIĞI ÖNLEYELİM' Başkan Büyükkılıç, "Seyyar mantığıyla satış yapan dostlarımızın, trafiğin ve insanların yoğun olduğu yerler, cami ve alışveriş merkezlerinin önleri gibi kendilerine daha kolay, daha kısa sürede daha çok kazanmak için çaba sarf ettiklerini gözlemlemekteyiz. Duygu ve inanç istismarı yapmak suretiyle, kavşaklarda araba camlarını silenlerin olduğunu, çocukları istismar eden kesimlerin olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz. Seyyar satıcılarda kira, vergi, eleman masrafı, yakıt, aydınlatma, sigorta gibi hiçbir masraf yok. Sıcak para, anında kazanma gibi bir anlayış içerisinde ekmeğini kazanmaya gayret ediyor. Zaman zaman şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimizin de bu koroya katıldığını görüyoruz. Biz elbette bunların düşmanı değiliz. Bunlar da evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki; onlara da bir güzel fırsat verelim, bir imkan verelim, onlar da kontrol altında bu işleri yapsınlar. Kontrol altında olmadan, vergi vermeden, ne sattığını bilmeden bir uygulama yerine, tam aksine kayıt dışılığı önleyelim, kayıt içerisinde bu işler yapılsın istiyoruz."

'HATA VARSA GEREĞİNİ YAPARIZ' Başkan Büyükkılıç, belediye zabıtaları ile seyyar satıcılar arasında yaşanan bazı istenmeyen olayların kişiselleştirilmesi ya da siyasallaştırılmasının da doğru olmadığını vurgulayarak, "İşi kişiselleştirmeye, siyasallaştırmaya, orada rızkını temin etmeye çalışan kardeşlerimize, zabıtamızın arzu etmediğimiz müdahalesini de fırsat bilerek şehrin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Hata elbette ki olur. Varsa hata elbette gereğini yaparız. Bizlerin duygularını sömürerek, tabloyu ajite ederek, bu şehri kötü göstermeye hiç kimsenin hakkı yok. İstenmeyen uygulamalar varsa bunu da başkanlar olarak değerlendiriyoruz ve gereğini yapacağız" dedi. Görüntü Dökümü:

-Karpuzların görüntüsü

-Kepçenin karpuzlara alması

-Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın açıklaması Haber-Kamera:Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - Boyut: 568 mb ============================ Çocuk ve genç sporculara, ücretsiz tırmanış eğitimi OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) tarafından, çocuk ve genç sporculara ücretsiz temel dağcılık ve tırmanış eğitimi veriliyor.